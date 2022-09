Benedetta De Vito. No sé si Cionci tiene razón, pero mi Papa es Ratzinger

Muy estimados StilumCuriales, en estos días habréis visto que en Stilum se discute mucho sobre Fátima, Ratzinger y otros temas relacionados. Nuestra Benedetta De Vito nos ofrece este recuerdo suyo. Feliz lectura.

En el siglo III, el Papa Ponciano, decimoctavo pontífice romano, encontrándose prisionero en Cerdeña, tal vez en Tavolara, que da sombra a mi casa, o tal vez en Molara, un poco más allá, entre las olas y sus estanques azules, declarándose “in sede impedita” (en sede impedida), pasó el anillo del Pescador a su sucesor que fue, durante sólo dos meses (aproximadamente), San Antero, calabrés de origen griego. San Ponciano, como ya he escrito, murió de penurias y malos tratos en Cerdeña y fue San Fabián, sucesor de Antero en el trono papal, quien lo trajo de vuelta a Roma donde fue enterrado en las catacumbas de San Calixto. Y ahora descansa, con muchos otros mártires, trasladados allí por el papa Pascual I, en la hermosa iglesia de Santa Práxedes, donde lo visito de vez en cuando. Sí, “sede impedita” era entonces Cerdeña, lejana, “isla nociva” para los romanos, un lugar salvaje, rústico, indómito. Ciertamente no es así el pequeño convento donde vive Benedicto XVI, en el Vaticano…

Lo reconozco: no he leído el códice Ratzinger, y no estoy en condiciones de dar una fina opinión teológica sobre qué Papa reina hoy, víspera de la fiesta de Nuestra Señora de los Siete Dolores. Todo lo que habla en mí es el sensum fidei y el inmenso amor que alimento por el Señor. Amo a Benedicto XVI, para mí es y será siempre el dulce Cristo en la tierra. Amo su ternura, su voz tranquila, su corazón enamorado de Jesús. Me reconforta saber que está vivo, que reza con nosotros, en el oscuro valle en el que nos ha sumido el soberbio Bergoglio. Es un gran alivio para mí ver los vídeos de sus catequesis, me emociona verle en Múnich, en la Marienplatz, cantando el himno bávaro, bajo el cielo azul y blanco… Para mí, para mi corazón, sólo existe él, Papa y Pastor, al que a veces llamo, para mí, “Benni”…

Y lo amaba mucho antes de que se convirtiera en Papa, a través de las historias que me contaba sobre el cardenal Ratzinger, casi todas las tardes, Arcangelo Paglialunga, el vaticanista del Gazzettino, que era amigo íntimo del futuro Papa. Ambos amaban la música. Paglialunga, que escribía sus artículos en una máquina de escribir antediluviana (cuando los ordenadores ya estaban de moda) no sólo era vaticanista, sino también romanista, en el sentido de que escribía para una revista llamada Romanaccia. Devoto de la fe y de su esposa Caterina, hablaba con viva simpatía y gran estima del cardenal Ratzinger. Solía verlos, juntos, en mi imaginación, caminando uno al lado del otro en la Plaza de San Pedro, hablando de Bach y de Buxtehude, en el aire la brisa de Elías, besada por las notas sublimes de los dos grandes músicos alemanes (si nunca han escuchado la Membra Jesu nostri de Buxtehude, les aconsejo que lo hagan cuanto antes…). Volvamos a Arcangelo de nombre y de hecho. Experto en canto gregoriano, me habló de un año formidable en el que sólo había asistido a Misas con canto gregoriano. Sentí que mi corazón estaba de fiesta. ¡Oh, cuánto habría deseado hacerlo también yo! Cuando me reveló que el cardenal Ratzinger sería el sucesor de Juan Pablo II, escribí un correo electrónico a una amiga australiana, en realidad mi antigua niñera, que me había visto crecer y enseñado inglés como madre a hija. El resto es historia y Jane, bueno, imagínatela con la boca abierta de asombro….

Tengo el supremo honor de haber recibido cinco cartas, aunque firmadas por su secretario, de “mi” Benni. En uno de ellos recuerda a nuestro mutuo amigo Arcangelo, que vela por nosotros, creo y espero, desde el Paraíso. El contenido de las otras lo guardo cosido al corazón y en el secreto de mi alma inflamada de amor al Señor y siempre sonriendo al pensar solamente en Benedicto XVI.

