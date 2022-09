Benedetta De Vito. Non So se Cionci Ha Ragione, ma il Mio Papa è Ratzinger.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, in questi giorni come avrete visto su Stilum si discute molto su Fatima, Ratzinger e annessi e connessi. La nostra Benedetta De Vito ci offre questo suo ricordo. Buona lettura.

§§§

Nel terzo secolo, Papa Ponziano, diciottesimo Pontefice romano, trovandosi prigioniero in Sardegna, forse proprio a Tavolara, che fa ombra a casa mia, o forse a Molara, poco più in là. tra le onde e le piscine sue azzurre, dichiarandosi “in sede impedita” passò l’anello del Pescatore al suo successore che fu, per soli due mesi (circa) Sant’Antero, calabrese di origine greca. San Ponziano, come ho già scritto, morì di stenti e maltrattamenti in Sardegna e fu San Fabiano, successore di Antero al soglio pontificio, a riportarlo a Roma dove venne sepolto nelle catacombe di San Callisto. E ora riposa, con molti altri martiri, lì traslato da Papa Pasquale I, nella stupenda chiesa di Santa Prassede, dove ogni tanto vado a trovarlo. Sì, “sede impedita” era allora la Sardegna, lontana, “insula nociva” per i Romani, un luogo selvaggio, rustico, indomabile. Di certo non è così il piccolo convento dove vive, in Vaticano, Benedetto XVI…

Lo ammetto: non ho letto il codice Ratzinger, e non sono in grado di sciorinare un fine parere teologico in merito a quale sia il Papa regnante oggi, vigilia della festa della Madonna dei sette dolori. In me parla soltanto il sensum fidei e l’amore immenso che nutro per il Signore. Io amo Benedetto XVI, per me è e sempre sarà il dolce Cristo in terra. Amo la sua tenerezza, la voce tranquilla, il suo cuore innamorato di Gesù. Mi consola, sapere che è vivo, che prega insieme a noi, nella valle oscura in cui ci ha precipitato l’orgoglioso Bergoglio. Mi è di grande sollievo rivedere a volte i video delle sue catechesi, mi commuove vederlo a Monaco di Baviera, a Marienplatz, cantare l’inno bavarese, sotto il cielo bianco e blu… Per me, per il mio cuore, c’è soltanto lui, Papa e Pastore, che io a volte chiamo, tra me e me, “Benni”…

E l’ho amato molto prima che diventasse Papa, attraverso i racconti che del cardinale Ratzinger mi faceva, quasi ogni pomeriggio, Arcangelo Paglialunga, vaticanista del Gazzettino, che del futuro Papa era molto amico. Entrambi amavano la musica. Paglialunga, che scriveva i suoi pezzi su una macchina da scrivere antidiluviana, (mentre già furoreggiavano i computer) era oltre che vaticanista anche romanista, nel senso che scriveva per una rivista tutta quanta “Romanaccia”. Devotissimo alla fede e a sua moglie Caterina, parlava con viva simpatia e grande stima del cardinale Ratzinger. Li vedevo, insieme, nella mia immaginazione, camminare fianco a fianco in piazza San Pietro, parlando di Bach e di Buxtehude, nell’aria il venticello di Elia, baciato dalle note sublimi dei due grandi musicisti tedeschi (se non avete mai ascoltato “Membra Jesu nostri” di Buxtehude, vi consiglio di farlo al più presto…). Troniamo ad Arcangelo di nome e di fatto. Esperto di gregoriano, mi raccontò di un suo anno formidabile, durate il quale aveva assistito soltanto a Sante Messe con canto gregoriano. Sentii il cuore in festa. Oh quanto avrei desiderato farlo anche io! Quando mi rivelò che il cardinale Ratzinger sarebbe stato il successore di Giovanni Paolo II, scrissi una email a una amica australiana, veramente la mia ex tata, che mi aveva vista crescere e insegnato la lingua inglese come mamma a figlia. Il resto è storia e Jane, bè, immaginatela a bocca aperta, nella meraviglia…

Ho l’onore sommo di aver ricevuto cinque lettere, anche se a firma del Suo segretario, del “mio” Benni. In una ricorda il nostro comune amico Arcangelo, che ci guarda, credo e spero, dal Paradiso. Il contenuto delle altre lo tengo cucito al cuore e nel segreto della mia anima accesa d’amore per il Signore e sempre sorridente al pensiero solamente di Benedetto XVI.

§§§

