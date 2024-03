Il Tradimento di Pietro e la “Benedizione” delle Coppie Irregolari. Joachim Heimerl.

Il tradimento di Pietro e la “benedizione” delle coppie irregolari

Di Joachim Heimerl

Siamo così abituati a vedere Giuda come il traditore per eccellenza che dimentichiamo che c’è un altro traditore nella notte del Giovedì Santo: Simon Pietro.

Il tradimento di Pietro non è affatto più innocuo di quello di Giuda, né è un errore. Al contrario, si inserisce nella personalità ambivalente di Pietro e ancor più nei suoi numerosi errori, per i quali viene aspramente rimproverato da Gesù.

Certo, Gesù ha fatto di Pietro la roccia della Chiesa. Ma così come lui non era privo di difetti, non lo erano nemmeno molti dei suoi successori. A quanto pare, il ministero di Pietro non comprende solo la promessa delle chiavi del cielo, ma anche l’ammissione della debolezza umana. È proprio questo che rende Pietro un santo accessibile.

Il suo tradimento traspare più volte nel corso della storia papale. Alcuni papi hanno tradito Gesù a causa del loro stile di vita immorale, altri perché la loro posizione di governanti dello Stato Pontificio era più importante del loro ufficio spirituale. Ci sono anche errori di valutazione papale, come la vendita delle indulgenze, e altri esempi.

Eppure: il tradimento di Pietro è oggi più evidente che mai. Ha ormai raggiunto tutti i livelli della Chiesa: cardinali e vescovi, nonché l’intero episcopato tedesco. Non è raro avere l’impressione che il tradimento sia diventato improvvisamente il “credo” di una Chiesa riformatrice che dice a se stessa: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (Ap 21,5).

Vi ricordate l’ultima volta che avete notato questo tradimento?

Lo ricordo molto bene. Era la sera del 18 dicembre, quando era appena stato pubblicato “Fiducia supplicans”.

Quella sera fui invitato in Baviera come predicatore e parlai davanti a qualche centinaio di persone. La maggior parte di loro erano miei fedeli lettori. Naturalmente non fu facile, perché tutti si aspettavano che prendessi posizione su questo documento in cui il Papa autorizzava sorprendentemente la benedizione di adulteri e omosessuali.

Quella sera ho pensato al tradimento di Pietro, come milioni di altri credenti in tutto il mondo. E nel mio sermone ho posto soprattutto delle domande: “Gesù ha benedetto l’adultera? O ha benedetto le coppie omosessuali?”. – No, ovviamente non l’ha fatto. Ma allora perché il documento papale si riferisce a tali “benedizioni” come se fossero nello spirito di Gesù? Il Papa ne sa di più delle Sacre Scritture?

È proprio qui che entra in gioco il tradimento di Pietro: un Papa che introduce “benedizioni” che sono contro la fede della Chiesa e contro le Sacre Scritture sta commettendo un tradimento non minore di quello che Pietro commise contro Gesù. E anche tutti coloro che seguono lui e il suo prefetto della fede, Fernandez, stanno commettendo questo tradimento.

In questo 18 dicembre, la Chiesa è diventata ancora una volta la Chiesa del tradimento: La parola del Dio vivente è stata sostituita da una parola umana, e non migliora le cose il fatto che si tratti di una parola papale.

Quel giorno è iniziato uno sporco scisma: alcuni si sono inginocchiati davanti al vitello d’oro del documento papale, altri si sono rifiutati con veemenza di farlo. – Tanto più che l’argomentazione del Papa mancava di tutto: dei principi della teologia e, purtroppo, del buon senso. Tutti sanno che non si possono benedire le coppie irregolari senza benedire anche la loro relazione peccaminosa. Al contrario: una tale benedizione è e rimane un terribile sacrilegio, che l’insensato gioco di parole di Fernandez non può nascondere.

Il 18 dicembre scorso, il Papa ha inferto una ferita profonda al corpo santo della Chiesa e anche al dialogo ecumenico: Per i nostri fratelli ortodossi, da allora, noi cattolici siamo considerati eretici; devo confessarlo: capisco fin troppo bene questo atteggiamento.

Mi stupisce che in questa situazione nessuno si ponga le domande più importanti, ossia: “Quali saranno le conseguenze di tutto questo e quali conseguenze possiamo ora aspettarci da Dio?”. Nessuno nella Chiesa fa più i conti con Dio o pensa che la parola del Papa abbia sostituito la parola di Dio? – Che cosa succederà se benediremo in Suo nome ciò che LUI stesso ha condannato nell’Apocalisse?

Per trovare una risposta basta guardare la Bibbia: “Dio non si può beffare” (Gal 6,7), per esempio. Chiunque tenti di farlo comunque, provoca la SUA ira. Di esempi ce ne sono a bizzeffe e questo è esattamente ciò che la Chiesa proverà nel prossimo futuro. Dopo tutto, il tradimento non è mai senza conseguenze, nemmeno quello di Pietro. Certo, Pietro si convertì dopo la notte del Giovedì Santo, ma rimase una roccia debole e talvolta vacillante fino alla fine, come dimostra la Controversia degli Apostoli.

Ma guardiamo avanti.

Cosa è urgente fare ora per eliminare il tradimento di “Fiducia supplicans”?

La prima cosa è che il Papa ritiri questo documento. Un documento che causa divisione e provoca l’ira di Dio non ha posto nella Chiesa. Così come San Pietro ha ammesso il suo errore, il suo successore deve fare lo stesso.

C’è un secondo punto: Francesco e Fernandez devono pentirsi pubblicamente e chiedere perdono a Dio, perché questa è l’unica differenza tra il tradimento di Pietro e quello di Giuda. – Giuda scelse il suicidio, mentre Pietro uscì, si pentì della sua colpa, pianse amaramente (cfr. Lc 22,62) e ricevette il perdono del Signore.

Questo è il significato di tutto ciò. E ciò che vale per il Principe degli Apostoli vale a maggior ragione per i suoi successori: per il Papa, ma anche per tutti i vescovi e i sacerdoti e, in definitiva, per ciascuno di noi: allontaniamoci dal tradimento e torniamo alla Parola del Signore.

Solo così potremo seguire Gesù e non perderci in quelle idee fugaci che alla fine solo Satana ci dà – come fece con Giuda.

