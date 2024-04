Colpo di Stato nella Chiesa Tradotto in Francese. Coup d’Etat dans l’Eglise Traduit en Français.

N°1 des ventes en Italie à sa sortie fin 2023, catégorie Religion, ne manquez surtout pas cette exclusivité des Éditions Médias Culture et Patrimoine : Coup d’État dans l’Église, Documents et chroniques sur la subversion : des premières machinations à la papauté de transition, du Groupe du Rhin jusqu’à aujourd’hui, de Don Andrea Mancinella, avec une préface de Son Excellence Mgr Carlo Maria Viganò, et une postface du célèbre journaliste et vaticaniste italien Aldo Maria Valli. Coup d’État dans l’Église, de Don Andrea Mancinella, a été publié en italien en novembre 2023 par les Editions Radio Spada. Il a été traduit en exclusivité pour les Éditions Médias Culture et Patrimoine et sera très prochainement en pré-vente avec une offre très avantageuse sur leur site : Médias Culture et Patrimoine. Vous pourrez ainsi le réserver au plus vite. 320p. 25€. En décembre 2023, MPI se faisait l’écho du dernier sorti en italien des Editions Radio Spada, Golpe nelle Chiesa, de Don Andrea Mancinella, prêtre italien, dans un article intitulé Le pontificat de Bergoglio restera dans l’histoire comme l’un des plus misérables. Ouvrage passionnant sur cette crise de l’Eglise qui semble ne pas avoir de fin, Don Mancinella s’emploie à démontrer que le corps ecclésial a été victime d’un coup d’État bien planifié, d’un complot, dont Satan est l’âme infernale. Ce coup de maître de Satan et des ennemis du Christ et de son Église a sans doute été, comme l’a rappelé Mgr Marcel Lefebvre, abondamment cité dans cet ouvrage par l’auteur, de parvenir à placer sur le trône de Pierre des papes imprégnés de la nouvelle théologie moderniste. L’auteur, Don Andrea Mancinella, né à Rome le 16 août 1956, ordonné dans le diocèse d’Albano en 1983, fût un prêtre courageux qui, au cours des dernières décennies, n’a pas craint de dénoncer la crise de l’Église et l’infiltration du modernisme jusqu’à ses sommets. Il s’est battu pour la Messe de toujours et pour la doctrine catholique immuable. Ermite, homme de prière et d’action, bon et fidèle au Christ, il approuva, en 2023, la publication italienne de Golpe nella Chiesa, son chef-d’œuvre, son « testament spirituel ». Deux grands noms catholiques ont apporté leur contribution à cette publication française : S. E. Mgr Viganò, ancien nonce apostolique aux Etats-Unis, qui en a écrit la préface et le célèbre journaliste et vaticaniste italien Aldo Maria Valli qui a eu l’amabilité d’écrire la postface. Tous les deux témoignent, à travers leur expérience personnelle, de ce Coup d’État qu’ils ont vécu dans leur foi, “du renversement de notre foi catholique” comme l’écrit si bien Aldo Maria Valli qui ajoute “Tout le drame de la modernité est dans ce renversement. Et la tragédie de l’Église est qu’elle a fait sienne ce renversement en acceptant les thèses modernistes”, avant de conclure : “si nous voulons être catholiques aujourd’hui, nous devons être contre-révolutionnaires. Peut-être que cette affirmation ressemble un peu à un slogan, mais ce qui m’intéresse, c’est le concept. Être contre-révolutionnaire, c’est lutter, chacun dans son domaine et selon son rôle, pour rétablir l’ordre violé”.