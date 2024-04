“Sei tu Quello, o Dobbiamo Aspettarne un Altro?”. La Profezia di Fatima, l’Ultimo Libro di Sergio Russo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, Sergio Russo, offre alla vostra attenzione questa presentazione della sua ultima opera. Buona lettura e condivisione.

“SEI TU QUELLO, O DOBBIAMO ASPETTARNE UN ALTRO?”

L’ultimo “tassello” mancante alla celebre profezia di Fatima.

Questo è un libro scritto ancora in “tempi non sospetti”: esso poneva all’attenzione del Lettore il fatto che in Vaticano, dal 13 Marzo 2013, avessero cominciato a coabitare insieme “due papi”, poiché l’uno, Benedetto XVI, avendo dichiarato che “rimaneva papa per sempre”, in realtà non aveva in nessun caso validamente rinunciato, anche perché, contrariamente ai suoi predecessori che avevano effettuato quella medesima scelta, egli non era tornato ad essere un semplice cardinale, ed ovviamente non più “sua santità”, ma adesso “sua eminenza Joseph Ratzinger”, come avrebbe dovuto…, mentre l’altro, Francesco, si presentava al mondo semplicemente in qualità di “nuovo vescovo di Roma”, salutando tutti con un anonimo “buonasera”, oltreché, prima di impartire la consueta Benedizione Apostolica, chiese invece lui stesso di essere “benedetto” dalla folla osannante…

È dunque da queste apparenti “anomalie” (e poi da molte altre, che si sono aggiunte nel corso del tempo) che l’Autore ha iniziato la sua scrupolosa ricerca, andando innanzitutto a “scovare” se vi fossero profezie riguardo a due Papi e/o a due Chiese.

E la sua ricerca è stata premiata: cominciando dalla beata Anna Caterina Emmerich, beatificata da san Giovanni Paolo II nel 2004 (casualmente o… provvidenzialmente?), che parlava appunto di “rapporto fra i due papi”, che guidavano le rispettive “due Chiese”: l’una, quella di sempre, e l’altra falsa, definita “nuova, grande, strana e stravagante”.

E poi Fatima stessa, in cui si parla sia di un Santo Padre, che di un enigmatico “vescovo vestito di bianco”.

Ed ancora: il Catechismo della Chiesa Cattolica (ai nn. 675-77), il celeberrimo elenco dei papi del santo vescovo Malachia (confermato inoltre da Garabandal), le Apparizioni Mariane di Anguera, don Stefano Gobbi, del Movimento Sacerdotale Mariano, ecc.

In conclusione, vi è dunque un monito ed un incoraggiamento, sottesi a questo libro, e che l’Autore si ripropone di lanciare come “salvagente” ai tanti cattolici contemporanei, smarriti e sconcertati dall’attuale pontificato: «Coraggio, in alto gli animi, tutto ciò era stato già predetto…». Ne consegue quindi che, davvero Gesù Cristo è il Signore: l’assoluto padrone della storia umana e dei destini del mondo e della sua Chiesa, e nulla sfugge dalle sue mani!

A noi fedeli credenti pertanto, resta comunque un ben preciso dovere – che è poi quella famosa “prova finale” destinata a scuotere la fede di molti credenti, e della quale si parla nel Catechismo della Chiesa Cattolica: “… una soluzione apparente ai loro problemi, al prezzo dell’apostasia dalla verità!” – il dovere cioè, di rimanere fedeli al vero Vangelo, a costo della vita, poiché anche “se qualcuno vi predicasse, fosse pure un angelo, (o fosse pure un “vescovo vestito di bianco”, potremmo aggiungere!) un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Quanto a voi, carissimi, perseverate saldi nella Fede!”

Sergio Russo

P. S. Questa terza edizione, ampliata e a colori, la trovate sulla piattaforma di Amazon e, sempre tale medesima nuova edizione, è presente anche in versione economica (in bianco e nero). Oppure potete richiedere il libro direttamente sul sito: www.pergamene.net

