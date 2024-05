Schwab da un paso al costado, pero el FEM pretende tener más poder mundial. The Defender

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este artículo publicado por The Defender, a quien agradecemos por la cortesía, el cual se refiere a uno de los personajes más nefastos de nuestro tiempo. ¿Recuerdan ustedes las noticias sobre la hospitalización de Klaus Schwab? Quizás había algo de cierto en ello… Feliz lectura y difusión.

§§§

Klaus Schwab dejará su puesto cumbre mientras el FEM busca convertirse en líder global en “cooperación” público-privada

Mientras tanto, un portavoz del FEM dijo que la organización se está "transformando de plataforma de convocatoria a institución líder global para la cooperación público-privada".

por Michael Nevradakis, Ph.D.

Según Semafor, Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM), renunciará a su rol de liderazgo.

Schwab, de 86 años, ha encabezado el FEM desde 1971. Según se informa, habría anunciado su decisión en un correo electrónico enviado hoy al personal. Semafor obtuvo el correo electrónico.

Al momento de redactarse este artículo, no había en el sitio web del FEM ni en las redes sociales ninguna mención de la decisión de Schwab de renunciar.

Según Semafor, Schwab pasará a ocupar el cargo de presidente no ejecutivo, en espera de la aprobación del cambio por parte del gobierno suizo, que debería hacerse oficial en enero de 2025.

El FEM, con sede en Davos, Suiza, celebra allí su reunión anual cada mes de enero.

El FEM se convierte en líder global para la “cooperación” público-privada

Tim Hinchliffe, editor de The Sociable, declaró en The Defender que el cambio aún podría permitir a Schwab ejercer una influencia considerable sobre el FEM.

“Si el informe de Semafor es correcto, Schwab seguirá siendo el presidente no ejecutivo del FEM, por lo que probablemente seguirá siendo influyente entre bastidores dentro de la organización, haciendo apariciones públicas ocasionales”, dijo Hinchliffe.

En su informe, Semafor citó una declaración de un portavoz del FEM, según la cual la organización se está “transformando de plataforma de convocatoria a institución global líder para la cooperación público-privada”.

Los expertos que han estudiado el FEM han advertido sobre los riesgos de este tipo de asociaciones “público-privadas”, en observaciones compartidas con The Defender.

Michael Rectenwald, Ph. D., autor de El gran reinicio y la lucha por la libertad: Desentrañando la Agenda Global”, dijo que a pesar de la decisión de Schwab, “la organización globalista continuará en su rol de motor principal en la creación del “capitalismo de las partes interesadas, repleto de sus ‘asociaciones público-privadas’ que equivalen a un orden mundial fascista global”.

Rectenwald añadió: “Schwab es responsable de la inauguración del régimen de ‘partes interesadas’ con el índice ‘medioambiental, social y de gobernanza’ de la ONU, que distorsiona los mercados e instituye un cártel del cambio climático para controlar todos los recursos del mundo, mientras reduce el nivel de vida de la inmensa mayoría de la población y limita, si no elimina, su libertad”.

En la misma línea, Seamus Bruner, autor de Controligarchs: Exposed the Billionaire Class, their Secret Deals, and the Globalist Plot to Dominate Your Life” y director de investigación del Government Accountability Institute, afirmó que Schwab es “una figura destacada para los intereses globalistas más poderosos: los ‘contra oligarcas’”.

Estos “contra oligarcas”, dijo Bruner, “continuarán ideando formas de dominar cada aspecto de nuestras vidas a medida que surja su nueva figura decorativa”. El cambio de rumbo de Schwab “no es la transición que más debería preocuparnos”, más bien “se trata de la transición del FEM de una ‘plataforma de convocatoria’ a ‘la institución líder mundial para la cooperación público-privada’”.

“Esto significa que el FEM pretende ampliar su influencia en las políticas de nuestros gobiernos, aunque no sea elegido, sea opaco y, por lo tanto, totalmente irresponsable”.

El FEM seguirá presionando para lograr una “conquista tecnocrática” de la sociedad

Según Semafor, Schwab “es sinónimo de la organización que dirige desde hace más de 50 años”.

La reunión anual del FEM, originalmente llamado Foro Europeo de Gestión, ahora “atrae cada año a docenas de líderes mundiales y directores ejecutivos de alto rango”, incluidos más de 50 jefes de estado que participaron en el encuentro de este año.

A las reuniones asistieron regularmente figuras corporativas como Bill Gates y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla.

“El FEM, aunque es una organización sin fines de lucro, es un negocio notable”, informó Semafor, citando los ingresos de 500 millones de dólares de la organización para el año fiscal que finalizó en marzo de 2023 y las reservas de efectivo por un total de 200 millones de francos suizos (219,5 millones de dólares). .

El abogado Greg Glaser, que se enfoca en cuestiones de privacidad y tecnología, declaró a The Defender que quienes participan en el encuentro anual del FEM pagan un precio elevado (más de seis cifras) para asistir. Dijo que Schwab “construyó el FEM utilizando un modelo internacional de pago por participación”, similar a “una corporación comercial u organización fraternal”.

“Los miembros del FEM aportan fondos sustanciales al FEM y, a cambio, los miembros del FEM disfrutan de un asiento en la mesa financiera, lo que significa que obtienen influencia e información privilegiada de otras megacorporaciones y funcionarios gubernamentales que controlan los fondos públicos”, afirmó Glaser.

“El legado de Schwab de penetrar en los gabinetes gubernamentales, su búsqueda maníaca de políticas globalistas no elegidas –incluido el Gran Reinicio, el transhumanismo, el corporativismo y el fascismo bajo la máscara de asociaciones público-privadas– continuará a través de su sucesor, quienquiera que sea”, dijo Hinchliffe.

Según Semafor, Schwab no ha designado un sucesor. Sin embargo, durante el año pasado, la junta ejecutiva del grupo, encabezada por el presidente del FEM, Børge Brende, un ex líder conservador noruego, asumió la plena responsabilidad ejecutiva.

El año pasado Politico especuló que Brende era un posible sucesor de Schwab. Otros nombres citados por Politico incluyen al ex primer ministro británico Tony Blair y a Christine Lagarde, directora del Banco Central Europeo y ex directora del Fondo Monetario Internacional, de quien Schwab dijo anteriormente que “podría intervenir” en su lugar.

Semafor informó que el FEM “funciona de manera muy parecida a una empresa familiar”, y que sus hijos y su esposa ocupan altos cargos dentro de la organización.

Hinchliffe afirmó que independientemente de quién suceda a Schwab es improbable que el FEM modifique significativamente su agenda política. Dijo que “si el actual presidente del FEM, Børge Brende, fuera el sucesor de Schwab, continuaríamos teniendo las mismas políticas tiránicas que siempre se han aplicado”.

“El FEM continuará presionando por la toma tecnocrática total de la sociedad a través de la fusión entre corporaciones y Estado, la fusión de seres humanos y máquinas, y el uso orwelliano de las tecnologías que surgen de la llamada Cuarta Revolución Industrial que nubla nuestra percepción física, biológica y las identidades digitales”.

El mes pasado, verificadores de hechos de los principales medios de comunicación, entre ellos Reuters y Euronews, desmintieron los rumores de que Schwab estuviera gravemente enfermo, hospitalizado o fallecido.

“Puedo confirmar que el profesor Schwab goza de excelente salud y no ha sido hospitalizado recientemente”, dijo el 23 de abril a Reuters un portavoz del FEM.

El FEM impulsó el Gran Reinicio, la identidad digital, el metaverso y el consumo de insectos

El FEM ha suscitado polémicas con sus proclamas públicas, y las realizadas por varios participantes en sus encuentros anuales, sobre el futuro de la humanidad.

Un video del FEM de 2016 preveía que en el 2030 “no poseerás nada [y] serás feliz”.

Ese año el FEM presentó también su visión para Cuarta Revolución Industrial, que según él “se caracteriza por una fusión de tecnologías que está nublando los límites entre las esferas física, digital y biológica”.

En 2017, Gates y Jeremy Farrar, ex director de Wellcome Trust y ahora científico jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lanzaron la Coalición para Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) en la reunión del FEM de ese año. CEPI está intentando desarrollar una plataforma que permitia el desarrollo de vacunas en un plazo de 100 días.

En junio de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, el FEM introdujo el “Gran Reinicio”, argumentando que la pandemia era una oportunidad para que todos los países “actuaran de manera conjunta y rápida para renovar todos los aspectos de nuestras sociedades y economías” y era nuestra “mejor oportunidad de instigar el capitalismo de las partes interesadas”.

En el encuentro anual del WEF del año pasado, Schwab destacó la importancia de “dominar el futuro”. En el encuentro de este año definió a los participantes como “administradores del futuro”.

El encuentro de este año también citó la “desinformación” -no la guerra o la pobreza- como la principal amenaza que la humanidad deberá enfrentar en los próximos dos años.

Los participantes en el encuentro de este año advirtieron también sobre el peligro de que se elijan “líderes equivocados” en las principales elecciones nacionales de este año. Sugirieron que se podría utilizar la identificación digital para rastrear a los no vacunados. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido del riesgo de pandemia representado por una “enfermedad X” aún desconocida.

El FEM ha ayudado también a promover o apoyar una serie de iniciativas, entre ellas el metaverso, los programas nacionales de identificación digital, la tecnología de modificación genética, la censura de contenido en línea mediante la Inteligencia Artificial (IA), los “participantes” en ensayos clínicos generados por la IA y afirmó que hay “razones sólidas y racionales” para implantar microchips en niños.

Glaser dijo que estas iniciativas, que definió como “extrañas”, han provocado “daños irreversibles en las relaciones públicas” del FEM, pero las iniciativas seguirán influyendo en la política global.

“Schwab siempre será conocido como el ‘cómete tus insectos’. Las pésimas relaciones públicas son una razón probable por la que está ‘dando un paso atrás’. Pero Schwab ha logrado en realidad lo que se propuso hacer hace décadas”, afirmó Glaser, citando los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que en su opinión “se están acelerando” hacia la fecha prevista de 2030.

“No creo que haya un sucesor que alguna vez se acerque tanto a un villano similar a Bond como Schwab”, dijo Hinchliffe.

“Sus planes para dominar el mundo, expresados ​​con un marcado acento alemán, lo convertirían en una caricatura casi ridícula si no fuera por lo poderoso e influyente que se ha vuelto desde que Henry Kissinger lo tomó bajo su protección en Harvard en los años 1960s”.

Michael Nevradakis, Ph.D.

Michael Nevradakis, Ph.D., con sede en Atenas (Grecia), es reportero senior de The Defender y forma parte de la rotación de presentadores de “Good Morning CHD” de CHD.TV.

Publicado en italiano el 22 de mayo de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/05/22/schwab-fa-un-passo- di-lato-ma-il-wef-cerca-di- avere-piu-potere-mondiale-the- defender/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

