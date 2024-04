Nei Paraggi dell’Assoluto. Il Matto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni sull’Assoluto. Buona lettura e condivisione.

§§§

NEI PARAGGI DELL’ASSOLUTO

Michelangelo, La Pietà Rondanini

*

Il Non-finito è l’Assoluto

il Matto

*

Certi cuori vanno verso l’assoluto come l’acqua va al mare.

Henry De Montherland

*

Tutto si può soffocare nell’uomo, salvo il bisogno di assoluto, che sopravvivrebbe alla distruzione dei templi e perfino alla scomparsa della religione sulla terra.

Emil M. Cioran

*

Un fuoco divino ci trascina, di notte e di giorno, ad aprirci la via. Su vieni, guardiamo nello spazio aperto, cerchiamo ciò che è nostro, per quanto lontano.

Friedrich Hölderlin

*

Si tratta di passare dal mondo del tempo (cioè del passato e del futuro) a un Ora eterno; e fra questi due mondi, temporale e atemporale, non vi è alcun contatto possibile se non nell’“istante senza durata” che per noi separa il passato dal futuro, ma che per gli Immortali abbraccia il tempo nella sua totalità.

Ananda K. Coomaraswamy

* * *

Qualche giorno addietro, dopo la consueta seduta apofatica mattutina, ecco che cominciano a girarmi per la testa, non saprei dire perché, le parole: «nei paraggi dell’Assoluto». Decido di digitarle per la ricerca web ed ecco che sul lato destro dello schermo appare il bellissimo testo, senza indicazione dell’autore, che con piacere propongo a diletto di chi legge.

«Nel silenzio eterno e nell’infinito, dove le stelle danzano in un’armonia senza tempo, l’assoluto si rivela. Oltre i confini del visibile, là dove il cuore e la mente si fondono, si cela la verità primordiale. È un luogo senza coordinate, senza misura, dove l’essenza stessa dell’esistenza si manifesta. In questo regno oltre il reale, le domande si dissolvono come nebbia al primo sole dell’alba. Le risposte non sono parole, ma vibrazioni dell’anima. L’assoluto è il mistero senza fine, la melodia senza partitura, la luce oltre la luce. Forse, nei paraggi dell’assoluto, troveremo la chiave per comprendere il nostro destino, per danzare con le stelle e per abbracciare l’eternità».

Incantato da questo brano lo leggo e lo rileggo sentendolo intimamente mio, dopodiché il “caso” (perché ovviamente si tratta sempre del “caso”) vuole che, cercando qualche perla nel calderone Facebook, mi imbatta nella stupenda poesia Elevazione di Baudelaire:

«Al di sopra di laghi e di montagne,

del mare, dei boschi e delle nuvole,

al di sopra del sole, oltre lo spazio,

al di là dei confini delle sfere celesti

navighi, mio spirito con agilità.

Nuotatore eccellente che gode l’onda,

solchi allegramente l’immensità profonda

con un’indicibile e maschia voluttà.

Innàlzati ben lontano dai miasmi pestiferi,

vai a purificarti nell’aria superiore,

e bevi, come liquore puro e divino,

il limpido fuoco degli spazi cristallini.

Abbandonando le noie e le profonde tristezze

che rendono pesante l’esistenza brumosa,

felice colui che può con ali vigorose

slanciarsi verso campi luminosi e sereni.

Colui i cui pensieri, simili ad allodole,

liberi si slanciano verso i cieli del mattino,

– chi plana sulla vita e comprende senza sforzo

il linguaggio dei fiori e delle cose mute».

Ed ecco che questi sublimi versi, che sento anch’essi subito miei, fanno riaffiorare alla mia mente altre due perle che fan parte inalienabile del mio diario aforismatico e della mia prassi apofatica:

Corpus Hermeticum:

«Innalzati ogni altezza, discendi oltre ogni profondità, raccogli in te stesso le sensazioni delle cose create, dell’Acqua, del Foco, del Secco, dell’Umido; pensa di essere simultaneamente dovunque, in terra, in mare, e in cielo, che tu non sei mai nato, che sei ancora un embrione, che sei giovane, vecchio, morto e oltre la morte. Comprendi tutto insieme, i tempi, i luoghi, le cose, le qualità, e quantità».

Pierre Hadot, La cittadella interiore:

«Nell’mmensità dell’universo, nell’infinità del tempo e dello spazio, Marco Aurelio si annienta in una sorta di vertigine e di ebbrezza come molti altri avevano fatto prima di lui. Questa visione della totalità della sostanza e della totalità del tempo si ottiene con lo sguardo dall’alto, il volo dell’anima al di sopra di tutte le cose, nell’immensità dell’universo (Pensieri IX, 32): “Ti si dischiuderà un vasto spazio aperto, abbracciando col pensiero la totalità dell’universo, comprendendo l’infinità dell’eternità e considerando la rapida metamorfosi di ogni cosa”».

Ah! … che avventura affascinante aggirarsi nei paraggi dell’Assoluto! In una sua struggente poesia Rabindranath Tagore lo chiama «l’inscrutabile, senza nome e forma», mentre Franco Battiato, nel suo capolavoro musicale Un oceano di silenzio, lo dice «senza centro né principio».

La Pietà Rondanini: marmorea voce del Non-finito, dell’Assoluto!

E davvero ci si può rendere conto che tutto (tutto!) il resto costituisce la fitta rete del finito, perciò del relativo, che facilissimamente circuisce la mente e la costringe nei limiti del ragionamento misuratore e calcolatore, mentre l’ASSOLUTO è l’Incircuibile; è l’Al-Waajid: il Perfetto; è lo Sfero: il Completo; è il Brahman nirguna: il Senza attributi, l’Incondizionato.

È il KAIHOSHĀ: lo Sciolto che scioglie: il LIBERATORE!

KAI 解 sciogliere

HO 放 liberare

SHĀ 者 PERSONA … il CRISTO!

Gentile Lettrice, Gentile Lettore, ti invito a lasciati andare alla musica, alle parole e alle immagini: davvero una carezza per l’anima! Ti auguro che abbia effetto come su di me: lacrime che salgono agli occhi e pace nel cuore!!!

https://youtu.be/tdoT1qVp6KA

§§§

