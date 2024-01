L’Accademia GPII per Vita e Famiglia Chiede la Destituzione di Fernandez. Infovaticana.

Se qualche giorno fa il cardinale Zen aveva auspicato la destituzione di Víctor Manuel Fernández da Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, l’Accademia internazionale Giovanni Paolo II per la Vita Umana e la Famiglia chiede formalmente a Papa Francesco di rimuovere il cardinale argentino dal suo incarico.

In una dichiarazione pubblicata sul suo sito web, Thomas Ward, presidente dell’Accademia, ha espresso il suo “stupore” per il fatto che il cardinale Victor Manuel Fernandez abbia accettato l’incarico di Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede “nonostante abbia scritto nei decenni passati libri scandalosi di natura erotica che rasentano la pornografia e che contengono passaggi che contrastano con l’insegnamento tradizionale della Chiesa, in particolare le sue opere ‘Guariscimi con la tua bocca – L’arte del bacio’ e ‘La passione mistica – Spiritualità e sensualità'”.

“Lungi dal ritrattare i passaggi vergognosi contenuti in queste opere, il cardinale Fernandez ha semplicemente dichiarato che non le avrebbe pubblicate oggi e che ne ha proibito la ristampa”, scrive Ward, come ammesso dal porporato a InfoVaticana.

L’Accademia Giovanni Paolo II denuncia che “la letteratura sensuale-mistica, verso la quale il Cardinale ha una particolare propensione, è uno dei peggiori mali del nostro tempo in quanto, con il pretesto della spiritualità, in realtà non fa altro che giustificando i peggiori eccessi della rivoluzione sessuale in atto, che sta corrompendo profondamente la nostra società e portando i nostri giovani nel baratro.

Il presidente dell’Accademia sostiene che “durante il pontificato di Pio XI, la Suprema Sacra Congregazione del Sant’Uffizio pubblicò un’Istruzione intitolata De sensuali et de sensuali-mystico litterarum genere che condannava esplicitamente la letteratura mistico-sensuale, in particolare le opere di quegli autori che “non temono di abbellire con cose sacre il pascolo di una sensualità malata, mescolando amori immodesti con una certa pietà verso Dio e un misticismo religioso del tutto falso””.

Inoltre sostiene che la suddetta Istruzione di Pio XI “afferma esplicitamente che nessuna intenzione dell’autore può impedire che ‘i lettori, la cui fragilità è generalmente grande, così come la loro propensione alla lussuria come risultato della corruzione della loro natura, siano gradualmente catturati nelle reti dall’esca di queste pagine impure'”.

“È deplorevole che, quasi un secolo dopo questa Istruzione, i laici cattolici debbano ricordare al Prefetto l’ammonimento del suo stesso predecessore”, lamenta Thomas Ward.

Per il presidente dell’Accademia Giovanni Paolo II per la Vita e la Famiglia, “questi episodi scandalosi dimostrano che il cardinale Victor Manuel Fernandez non ha le qualità minime necessarie per svolgere il ruolo di difensore della fede. Per questo motivo, questa Accademia chiede formalmente al Santo Padre di licenziarlo e di nominare al suo posto un teologo competente e fedele agli insegnamenti morali della Chiesa”.

