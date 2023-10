Papa Eretico? Padre Kramer Replica ancora a don D’Erasmo.

Le risposte di don Francesco D’Erasmo a coloro che lo hanno contestato non sono ad rem, e quindi le sue conclusioni sono prive di coerenza logica.

In primo luogo, la seguente affermazione si riferisce solo agli effetti giuridici: “Ho tentato di spiegare il fatto che tutti gli argomenti che possono dimostrare la nullità di un atto, o anche il fatto che un certo atto abbia un significato diverso da quello universalmente accettato, di qualunque natura, devono essere argomenti riconosciuti nella dovuta sede giudiziaria, per poter essere efficaci.”

Questo argomento non ha nulla a che fare con la verità o la falsità di un’affermazione di nullità o validità, ma solo con il suo effetto o mancanza di effetto giuridico. La questione se un eretico pubblico possa o meno ricoprire validamente un ufficio ecclesiastico è una questione dottrinale, e la risposta a questa domanda è magisteriale e risolta in modo definitivo e infallibile. È una questione chiusa, insegnata in modo definitivo dal magistero ordinario e universale che tutti gli eretici pubblici sono fuori dalla Chiesa e incapaci di ricoprire qualsiasi ufficio ecclesiastico. La proposizione contraria è eretica in quanto si oppone ad una definizione di fede del magistero universale:

«Can. 751 — Dicitur hæresis, pertinax, post receptum baptismum, alicuius veritatis divina et catholica credendæ denegatio, aut de eadem pertinax dubitatio; apostasia, fidei christianæ ex toto repudiatio.» ; «Porro fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quæ in verbo Dei scripto vel tradito continentur, et ab Ecclesia sive solemni iudicio sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.» (Costituzione dogmatica Dei Filius).

Ho scritto su questo argomento in modo esauriente e ho dimostrato al di là di ogni possibile dubbio nei miei due volumi (che comprendono 1.300 pagine) che è una verità di Fede che un eretico non possa mantenere il munus petrino. Sarebbe qui davvero troppo lungo riportare qui anche solo l’elenco dei papi e dei teologi, che si sono espressi in tal senso ed il testo, in lingua originale, prevalentemente in latino, con la mia traduzione in nota, delle comprovanti citazioni è riportato nelle mie pubblicazioni con i precisi riferimenti bibliografici. Ho solo riassunto brevemente la questione nella mia prima risposta a don D’Erasmo.

Nulla nella Universi Dominici Gregis è in alcun modo applicabile a questa questione, già insegnata con autorità infallibile. Infatti, quando il Papa non è morto, perde la carica solo per morte o rinuncia. Ma la questione non riguarda la perdita della carica papale, bensì se l’uomo sia o meno il Papa. Come ho spiegato, un eretico, un pazzo, un neonato o una donna non possono detenere validamente il munus petrino. Questa è una verità definitiva rivelata dal magistero ordinario e universale, che è di fede divina e cattolica. La Universi Dominici Gregis non dice nulla che sia in qualche modo applicabile a questa questione, né potrebbe ribaltare una verità della rivelazione. L’affermazione contraria, che un eretico può ricoprire una carica, è semplicemente un non sequitur che non è in alcun modo avvalorato dalla Universi Dominici Gregis. È una verità di Fede che gli eretici sono fuori dalla Chiesa ed incapaci di ricoprire cariche ecclesiastiche. Qualsiasi proposizione contraria è eretica. Nessuna semplice legislazione può ribaltare una verità di Fede, e la UDG non tenta di farlo.

La Sessione XXXVII del Concilio di Costanza ha dichiarato questo principio (che un eretico non può ricoprire cariche) nella sua sentenza che Pedro de Luna aveva perso tutte le cariche e la dignità ecclesiastica a causa della sua eresia e del suo scisma. Non lo ha fatto sulla base di una legislazione umana, ma perché la perdita della carica a causa di un atto pubblico di eresia o di scisma è una verità di Fede infallibile insegnata all’unisono dai Padri e proposta dal magistero ordinario e universale. Il Canone 188. 4° del Codice del 1917 non ha fatto altro che sancire in legge questo precetto di diritto divino già infallibilmente insegnato dal magistero ordinario. A nulla vale che don D’Erasmo si appelli ad una disposizione della Universi Dominici Gregis, dicendo: “Il mio riferimento al caso papa eretico è perché è la fattispecie di incertezza della provvista papale citata dalla Universi Dominici Gregis.”

La Universi Dominici Gregis (UDG) non dice nulla a sostegno dell’opinione erronea che l’elezione di un eretico sia valida.

Una legislazione solo umana non ha il potere di annullare una verità di fede immutabile; ed è una follia assoluta affermare, contro la dottrina di Fede – la Fede professata all’unanimità dai Padri e dai teologi, (cioè che tutti gli eretici pubblici cessano di ricoprire una carica e devono essere esclusi dalla comunione con la Chiesa) – che un eretico, uno scismatico o un apostata che viene eletto Papa, ricoprirebbe validamente la carica. Per crederlo, dovremmo credere che l’insegnamento unanime dei Padri, l’insegnamento unanime dei teologi e il chiaro insegnamento di Papa Innocenzo III siano falsi. Da nessuna premessa della UDG deriva che l’elezione di un eretico sia valida e legittima. Questa proposizione è un’opinione infondata che contraddice la Fede infallibile della Chiesa. Non esiste alcuna sanatio che possa rimediare all’elezione di un soggetto incapace del papato, come un eretico, che è incapace di ricoprire qualsiasi carica ecclesiastica. È inoltre del tutto inutile sostenere che la UDG ribalta una legge fondata su un precetto divino. Il decreto di Paolo IV ha semplicemente recepito nella legge ecclesiastica un precetto della legge divina, che non può essere abrogato da alcuna legge meramente ecclesiastica. L’UDG non fa questo tentativo. È solo don D’Erasmo che afferma irrazionalmente che lo faccia.

Una diabolica inversione della verità è evidente nelle dichiarazioni conclusive di don D’Erasmo. Egli dice: “E poi è folle: sarebbe come dire: i nemici vogliono invadere casa mia, allora io me ne vado ad abitare da un’altra parte. Significa fare il gioco del nemico!”

La verità è il contrario: non è il nemico che ha invaso, ma è la Banda Bergoglio che si è allontanata dalla Chiesa disertando dalla fede cattolica; e ora sta creando una falsa setta sinodale. La “Chiesa sinodale” è la loro casa e non la nostra. È fondata sulla tradizione massonica. Non è la nostra casa. La nostra casa è la vera Chiesa di Cristo, la Chiesa Una, Santa, Cattolica e Apostolica, che non professa le eresie massoniche della “Chiesa sinodale” di Bergoglio, ma la fede immutabile di Cristo: Vera enim Ecclesia est, quae profitetur Christi fidem. [S. Robertus Bellarminus, De Ecclesia Militante, cap. xv. 3]

Rimaniamo nella nostra vera Chiesa di Cristo, che professa la Fede di Cristo e della tradizione apostolica. Fuggiamo dalla setta bergogliana, fondata sulla dottrina e sulla tradizione massonica.

Sono loro, gli gnostici bergogliani, i falsi cattolici, i lupi massoni travestiti da pecore e i mercenari, i servi infedeli che vogliono che il loro padrone massone incoronato Re regni su di loro, questi sono quelli che devono essere espulsi dalla Chiesa e che, di fatto, si sono espulsi dal corpo della Chiesa professando perversamente l’eresia in comunione con il loro padrone massone, Jorge Mario Bergoglio. Ma noi, veri cattolici, fedeli al Vangelo della tradizione apostolica, rimaniamo nella Santa Chiesa, Una, Cattolica e Apostolica, rifiutando il veleno dell’eresia bergogliana fino alla fine della battaglia, perché il padrone sa chi sono i Suoi, e non li abbandonerà, e alla fine, dopo aver smascherato tutti i falsi cattolici eretici della setta bergogliana, li caccerà tutti e li getterà nel fuoco eterno (in cui Bergoglio non crede), e ristabilirà ogni giustizia.

