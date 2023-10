Bergoglio Eretico? No, è più Semplice. Non è Cattolico. Mastro Titta.

MASTRO TITTA: FRANCESCO ERETICO? NO. IL PROBLEMA È PIÙ SEMPLICE E RADICALE

Seguo con interesse la disputa fra don D’Erasmo e padre Kramer. Succintamente: il primo parla di papa eretico, il secondo sostiene l’ipotesi dell’antipapa.

Sono d’accordo con il secondo – e con quel cialtrone di Cionci, come lo ha affettuosamente ribattezzato Zenone –, come può facilmente intuire chi ha letto alcuni miei contributi del passato recente. Alle tesi degli eresiologi, vorrei porre una questione contro deduttiva. Può un papa non cattolico essere eretico?

La risposta è no. Basilarmente il tema dell’eresia si pone nei seguenti termini: data per vera e accettata una verità di fede (per di più rivelata, come del caso), questa non può essere modificata.

Non bastasse si tratta di verità la cui formulazione è scarna, può essere compresa da tutti e non presta il fianco ad interpretazioni e illazioni.

Il cristiano crede che Gesù Cristo è vero Uomo e vero Dio, è risorto da morte e vive e regna in eterno. Il cattolico crede che il pane, all’atto della consacrazione eucaristica, diventi il corpo e il sangue di Cristo. La madre di Gesù, Maria, è sempre vergine e concepita senza peccato, e così via.

Nel momento in cui l’enunciato viene negato del tutto o in parte – se cioè la premessa viene minata nella sua integrità – si ha l’eresia. Semplice e cristallino.

L’eresia è un costrutto sleale. Anzitutto l’eretico ha esaminato e preso per buono e valido l’enunciato in premessa. In secondo luogo, lo ha distorto e confutato. In terzo luogo tipicamente afferma che la confutazione eretica è la vera interpretazione, il contenuto autentico del credo, e mira a propagarlo parassitando e cannibalizzando la verità originale.

Nulla di tutto ciò è ravvisabile in Bergoglio. L’eresia presuppone studio e sapienza di ciò che si nega. Lutero ne aveva, perfino Maometto pare non ne fosse digiuno. Bergoglio nulla sa di non sapere.

Non c’è dubbio che Bergoglio sia un uomo di grande fede. Nei suoi agglutinati mentali però. Racconta storielle maliziose, abbozza ragionamenti tronchi, rimpiazza il magistero componendo liriche mediocri e infantili come si dice facesse Nerone mentre Roma bruciava.

Niente di serio, niente che ricordi un pensiero o una fede coerente e matura. Gli eretici al contrario sono persone maledettamente serie. Bergoglio sghignazza, si adira, si spaventa e si commuove come un ragazzino al cinema.

Quello che interessa all’eretico non è distruggere il potere che discende dalla fede, ma sostituirne il contenuto originale per intestarselo. Lo ha fatto Maometto, lo ha fatto Lutero, ci hanno provato svariati eresiarchi con fortune molto diverse.

Se io avessi dubbi sulla divinità di Cristo o mi convincessi che l’ostia è solo una patatina, abbandonerei la fede cattolica. Con grande dolore, peraltro. Non mi passerebbe neanche per la testa di rifondare o rivoluzionare la Chiesa.

Me ne andrei. Non sono un uomo probo e onesto, ma sono vizioso e disonesto fino ad un certo punto. Conosco il limite acciò che la mia disonestà più oltre non si metta.

Bergoglio non è eretico perché non è cattolico, e nemmeno cristiano. Gli elementi a favore di questa tesi sono abbondanti come i funghi dopo la pioggia autunnale. Bergoglio non sta riformando o rivoluzionando la Chiesa. Non sta creando una Chiesa nuova, più inclusiva e adatta ai tempi che stiamo vivendo.

Se questo incontrasse il favore e l’unità dei cattolici in questo momento, si potrebbe persino giustificarlo sul piano culturale, sociale e persino politico e strategico. Sarebbe comunque un errore, ma fatto in buona fede, fondato, lealmente comunicato ai fedeli. Nell’interesse della Chiesa tutta e della verità.

Invece i cattolici o si allontanano da soli – nulla è superfluo come il cattoqualcosismo gassoso di Bergoglio, Spadaro e Ravasi – abbracciando tesi mondane presidiate da figure più abili e smaliziate di lui – e senza palle al piede come la storia, la tradizione e le Scritture – oppure li caccia lui a pedate. Perché Bergoglio odia i cattolici, quelli bergogliani come quelli fedeli a Cristo e alla Chiesa.

Non sa più come manifestarlo, poraccio. Fa quasi tenerezza. Ma i cattolici niente: lo prendono sul serio, amici e nemici, filialmente e rispettosamente. Immagino abbia frequenti crisi di pianto isterico al riguardo.

Ha quasi novant’anni: cosa volete che gliene importi. Fra poco andrà a concimare la terra, o si farà cremare e disperdere le sue ceneri sul campo del San Lorenzo de Almagro, la sua squadra del corazòn.

Sta distruggendo la Chiesa e basta. È lì per quello. Ha mentito e brigato tutta la vita – chissà quanti come lui e prima di lui non ce l’hanno fatta – per diventare papa. E lo è diventato al termine di un complotto, mai smentito e ampiamente dimostrato, che ne invalida l’elezione facendo di lui un antipapa a tutto tondo.

Adesso è lì vecchio, grasso e zoppicante, a dondolarsi davanti alle bare degli fratelli defunti con la faccia lunga sfigurata dal tedio per le cose dello spirito.

Il livore e la rabbia che tracimano dai suoi scritti contro la fede cattolica sono la rabbia e il livore di un uomo malvissuto, che ha recitato una parte da mestierante dell’arguzia sofista e rischia di arrivare sfiancato all’epilogo, cadendo sulla scena senza uno straccio di applauso – il suo pubblico, i suoi mecenati sono così: quando non servi più si sbarazzano di te senza nemmeno una pacca sulla spalla, lui lo sa bene perché lo ha visto fare e lo ha fatto lui stesso ogni volta che ha potuto.

Cosa volete che gliene freghi delle dispute canoniche sulla fattispecie del papa eretico. Mica si parla di lui. Non è cattolico, non è cristiano e non è nemmeno papa.

