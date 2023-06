Pezzo Grosso. Nuestra guerra, y los instrumentos para no sucumbir

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Pezzo Grosso ofrece a vuestra atención estas reflexiones sobre la situación que estamos viviendo, y los posibles instrumentos que podemos utilizar para no sucumbir. Feliz lectura y reflexión, y después compartir.

Estimado Dr. Tosatti, le presento una reflexión abierta, es decir sin conclusiones, que espero pueda continuar en foros más operativos con quienes comparten mis intenciones.

*Hoy los pueblos, entendidos como colectividad que aspira a una verdadera libertad consciente y responsable, no me parece que tengan ninguna posibilidad de rebelarse contra obligaciones y deberes impuestos y no compartidos, porque son exigidos por un grupo muy restringido y cerrado. Que demasiado a menudo compensa esta renuncia a la libertad con “espejitos o collares”, otras veces atemorizando con argumentos o intimidaciones, propuestas con prepotencia y matonismo.

¿Con qué instrumentos se podría reaccionar?

En primer lugar, ¿mediante el voto político? Hace sonreír sólo de pensarlo. Los que hacen “política” a menudo no tienen ideas ni ideologías. Digamos que se ha convertido en una profesión, en la que se puede hacer carrera según las reglas del juego.

En segundo lugar, ¿a través de propuestas de “maestros del pensamiento”, intelectuales excelsos? ¿Pero quién cree ya en su independencia? La formación de la opinión pública es un producto demasiado valioso para dejarlo al azar o a la iniciativa individual. Y entonces la profesión de intelectual tiene su mercado….

*A primera vista, se diría que sólo los blogs sociales son expresiones de libertad. Pero hay más peros. ¿Pero quién tiene el valor de escribir con su nombre y apellidos si esto tiene una elevada exposición porque es muy conocido y prestigioso? Para evitar riesgos se puede usar un seudónimo, claro, ¿pero qué credibilidad puede tener una propuesta sin el nombre, sin el prestigio, la autoridad y la credibilidad, de quien la hace? Cero. Además, los blogs pueden ser oscurecidos y censurados, o también desalentados en muchas formas.

* A primera vista, parece difícil encontrar un medio, un instrumento y una referencia, para defender la propia libertad. Ni siquiera un Estado (dentro de Europa) parece poder disponer de la autonomía de la soberanía, corriendo el riesgo de ser “expulsado”. Son demasiado vulnerables.

Tal vez sólo Estados Unidos podría hacerlo, si quisiera y no estuviera en esta crisis tan compleja. Pero con una enorme masa de “sujetos a”, es decir, a condiciones. Estados Unidos es un agregado de 52 estados muy diferentes en etnia, cultura, valores profesados y visión política. Mantenidos unidos mediante dos instrumentos: la “Inteligencia” y el “enemigo común al que temer”. Pero también en Estados Unidos hay un “Estado profundo” que influye en las decisiones. Incluso en las políticas, pensemos en Trump. Además, en Estados Unidos hay un cierto tipo de culto a las armas privadas, lo cual hace temer “guerras civiles” como se temía que podría ocurrir con la reelección de Trump).

China podría proponérselo, ¿pero quién se fiaría?

Sigue existiendo una autoridad moral, global y bien organizada: la Iglesia católica. Pero la propia Iglesia parecería haber renunciado a serlo, incluso ha “renunciado” a un gran Pontífice.

La reflexión en este punto es que donde el poder está tan centralizado en manos de muy pocos, para cambiar el mundo habría que cambiar a las personas que tienen ese poder. El pescado se pudre por la cabeza, de hecho los vendedores de pescado separan la cabeza del cuerpo del pescado y se la dan a los gatos….

Las acciones que quedan son ilusorias. ¿Boicotear los productos que ofrece este poder? ¿Reírnos al leer los anuncios de productos ecológicos? ¿No comprar más productos impuestos por ellos, no leer más periódicos y no ver más su televisión?… ¿Pero hasta cuándo será esto posible? Ya ni siquiera podemos refugiarnos en Portugal… Podríamos emigrar a África y desarrollarla, claro. ¿Pero nos lo permitirían los chinos?

El pasado domingo 4 de junio estuve presente en una formidable Lectio celebrada en el Teatro Verdi de Busseto (Parma), en la que un conocido personaje (no mencionaré su nombre porque no está autorizado); a veces sus escritos también se publican en StilumCuriae, explicó por qué y cómo los católicos deben luchar, resistir y combatir… y vencer.

Porque es evidente que este problema aquí expuesto no es “cosa terrenal, humana, inmanente” y sólo nosotros podemos dirigir el juego, con la oración, la evangelización y la incitación al uso de los sacramentos.

Amén.

Publicado originalmente en italiano el 9 de junio de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/06/09/pezzo-grosso-la- nostra-guerra-e-gli-strumenti- per-non-soccombere/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

