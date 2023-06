Quando Berlusconi tentò di salvare Eluana Englaro. Deotto.

Marco Tosatti

l'amico Paolo Deotto offre alla vostra attenzione questo ricordo di Silvio Berlusconi in un'occasione speciale della vita del nostro sciagurato Paese.

§§§

Quando Berlusconi cercò di impedire l’assassinio di Eluana Englaro

Silvio Berlusconi è morto e ciò che possiamo fare è pregare per la sua anima. In questi giorni, giornali e televisioni straboccano di notizie, dibattiti, valutazioni politiche, eccetera, e non ho davvero il desiderio di scrivere a mia volta altre parole inutili.

Vedo però che si parla poco – anzi, non se ne parla proprio – di una vicenda terribile che si svolse quando Berlusconi presiedeva il suo quarto e ultimo governo: l’assassinio, consumato con una parvenza di “legalità”, di Eluana Englaro. Un orribile delitto a cui Berlusconi cercò invano di opporsi, ostacolato da quel Giorgio Napolitano, vecchio e immarcescibile comunista, cantore delle bellezze dell’Armata Rossa che massacrava il popolo ungherese, a quel tempo Presidente della Repubblica.

Per chi non conoscesse la vicenda di Eluana Englaro, indico i link a questi articoli, che danno un quadro abbastanza chiaro e completo:

https://www.culturacattolica.it/attualit%C3%A0/in-rilievo/ultime-news/2008/10/26/la-vicenda-di-eluana-englaro

https://www.ilnuovoarengario.it/eluana-englaro-condannata-morte-ne-legge-ne-pieta/

https://www.ilnuovoarengario.it/9-febbraio-2009-9-febbraio-2021-dodici-anni-dallassassinio-di-eluana-englaro/

In sintesi, Eluana Englaro aveva ventuno anni quando, il 18 gennaio 1992, in seguito a un incidente stradale, riportò gravi lesioni. Non morì né entrò in coma. Andò in stato vegetativo, così sintetizzato all’epoca dal prof. Gianluigi Gigli, ordinario di neurologia all’università di Udine: «Eluana non è in coma, è in stato vegetativo […]. La differenza è fondamentale: non vive a letto, dorme e si sveglia, non è attaccata a un respiratore, muove gli occhi. Non può alimentarsi autonomamente, ma sta bene e non assume farmaci».

Insomma, la giovane era nutrita tramite sondino perché non era in grado di alimentarsi autonomamente. Non era in atto alcun “accanimento terapeutico”.

Affidata alle Suore della Casa di Cura “Beato Luigi Talamoni” di Lecco, era accudita amorevolmente, tant’è che le religiose la consideravano “una di famiglia”.

Il padre di Eluana, Beppino Englaro, al quale l’Autorità Giudiziaria aveva assegnato la tutela della figlia, alcuni anni dopo l’incidente iniziò un lungo iter giudiziario, chiedendo al Tribunale – e poi proseguendo con successivi ricorsi in Appello e in Cassazione – di essere autorizzato a sospendere l’alimentazione ed idratazione della figlia, sulla base di una “volontà” presunta e mai documentata, della figlia stessa, che anni prima avrebbe dichiarato il suo desiderio di non vivere una vita “non degna di essere vissuta”.

Ripetiamo e sottolineiamo: non esisteva alcuna documentazione che potesse comprovare le affermazioni del Beppino Englaro.

L’iter giudiziario fu lungo, ma alla fine l’Englaro trovò il giudice che faceva al caso suo e la tanto agognata “autorizzazione” ad uccidere fu rilasciata. Ci furono ulteriori ritardi, perché la Regione Lombardia (all’epoca presieduta da Roberto Formigoni) vietò a tutte le strutture sanitarie lombarde di accogliere la giovane Eluana per assassinarla. Inutilmente le Suore che accudivano Eluana supplicarono di non ucciderla.

Il 9 febbraio 2009 Eluana Englaro, privata di cibo e acqua, morì.

Tre giorni prima, il governo presieduto da Silvio Berlusconi emanò una decreto legge per bloccare l’iter del crimine. Ma fu tutto inutile: il Napolitano fece sapere che non avrebbe firmato il decreto, per “dubbi sulla costituzionalità”.

La scusa di Napolitano era grottesca, tanto più considerando che tutta la vicenda era stata portata avanti in spregio anche alla legge formale. Al di là di ogni considerazione di tipo umano e morale (è veramente diabolico vedere un padre che è ossessionato dal desiderio di uccidere la figlia), i giudici si pronunciarono su materie non di loro competenza. Si giunse così all’assurdo di una Corte civile che, di fatto, emanava una condanna a morte per una persona innocente, in uno Stato come l’Italia, che non ammette la pena di morte.

Ma chiaramente in tutta la vicenda, a nessuno interessava nulla della povera Eluana. Le sue sofferenze servivano a sdoganare nell’opinione pubblica il concetto di eutanasia. Era la diabolica cultura di morte che avanzava e la Magistratura, sempre pronta ad annusare l’aria per dirigersi verso il “politicamente corretto”, fece la sua parte.

Eluana fu uccisa e giova ricordare che una parlamentare che si definiva “cattolica”, tale Rosi Bindi, lodò Napolitano perché “aveva difeso la Costituzione”.

Roba da pazzi. Anzi, diciamo più propriamente: roba da demoni.

A questo orrore, Silvio Berlusconi cercò di opporsi. Invano. La “Nuova Italia” avanzava, con tutto il suo carico di schifo e di incubo, quello che viviamo orami quotidianamente. Non era la “sua” Italia, come non è la nostra.

Silvio Berlusconi è morto e preghiamo per lui. Ma mi è sembrato doveroso ricordare questa vicenda. Riposi in pace.

§§§

