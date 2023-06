Déclaration de msgr. Viganò sur la messe LGBTQ+ a Washington.

nous recevons et publions avec plaisir cette déclaration de l'archevêque Carlo Maria Viganò.

DÉCLARATION

sur la messe qui sera célébrée aujourd’hui

dans la paroisse de la Très Sainte Trinité

de Washington

Aujourd’hui, dans la paroisse de la Très Sainte Trinité gérée par les jésuites de l’Université de Georgetown de l’Archidiocèse de Washington, une messe sera célébrée pour les militants « catholiques » du mouvement LGBTQ +.

Pendant des années – depuis qu’il était Archevêque d’Atlanta – Wilton Daniel Gregory a abusé de son pouvoir pour promouvoir l’agenda homosexuel, au grand scandale des fidèles catholiques. Sa fixation monomaniaque sur le vice contre nature lui a valu la pourpre sacrée et la nomination au siège de Washington, digne héritier de McCarrick et Wuerl, confirmant que la trahison de l’enseignement du Christ est considérée dans le Vatican de Bergoglio comme une condition indispensable pour une carrière ecclésiastique. Pas étonnant que le cardinal Gregory soit un disciple de James Martin SJ, dont les récentes déclarations sacrilèges sur le culte du Sacré-Cœur ont suscité l’indignation dans le corps ecclésial et incité à l’organisation d’une procession réparatrice, le 16 juin prochain, au Dodgers Stadium de Los Angeles.

J’éprouve une grande tristesse d’apprendre que le clergé de l’Archidiocèse de Washington préfère garder servilement le silence sur cet énième sacrilège, avec lequel le Saint Sacrifice est utilisé de manière blasphématoire comme instrument de propagande pour un péché qui crie vengeance devant Dieu, tout en confirmant les âmes de tant de pauvres pécheurs dans le vice. Mais encore plus grande est la douleur de voir le Saint-Sacrement profané – dans l’Octave du Corpus Domini et deux jours avant la fête du Sacré-Cœur de Jésus – en admettant à la communion des personnes que les Pasteurs devraient plutôt exhorter et orienter vers un chemin de vraie conversion et de fidélité à la volonté de Dieu.

Les Pasteurs égarés par l’homohérésie doivent se rappeler que, lorsqu’ils se présenteront devant le Trône de Dieu pour être jugés, ils devront rendre compte à Notre Seigneur des âmes qui, à cause d’eux, se sont damnées pour l’éternité : des âmes pour lesquelles Il a versé Son Sang sur la Croix. En confirmant ces pauvres âmes dans le péché mortel, ils ont usurpé l’autorité du Christ et l’autorité de l’Église dans le but opposé à celui exigé par la Charité chrétienne, démontrant leur propre corruption morale, ainsi que celle de celui qui les laisse agir sans en toute impunité afin de disperser le troupeau qui leur a été confié.

Je m’unis donc spirituellement au Saint Rosaire de réparation qui a été organisé devant la paroisse de la Très Sainte Trinité, en espérant que cette initiative louable puisse obtenir le pardon de Notre-Seigneur pour la trahison de ses ministres, la conversion pour les âmes égarées par ces faux Pasteurs, l’expiation pour l’irrévérence et les sacrilèges qui seront commis.

Dans ce sombre tableau d’apostasie et de rébellion contre les Commandements de Dieu et la loi naturelle, l’aversion pour la vérité du Christ de la part de ces prêtres infidèles devrait nous faire comprendre la gravité de la situation dans laquelle se trouve l’Église aux États-Unis d’Amérique, poussant les Catholiques à la prière, au jeûne et à la pénitence afin que la divine Majesté accorde à son Église de saints Pasteurs, enflammés d’amour pour le Seigneur et pour les âmes, et éloigne les serviteurs de l’Antichrist de l’enceinte sacrée.

+ Carlo Maria Viganò, Archevêque

14 juin 2023

