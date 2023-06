La Iglesia sinodal. Bux, Vignelli. Una reseña

Reseña del libro de Don Nicola Bux y Guido Vignelli, “La Iglesia sinodal”

Editado por Fabio Mirino

La Chiesa sinodale. Malintesi e pericoli di un “grande reset” ecclesiastico [La Iglesia sinodal. Malentendidos y peligros de un “gran reinicio” eclesiástico], escrito en la primera parte por Don Nicola Bux y en la segunda parte por Guido Vignelli, editado por Fede & Cultura, es un texto que pone, en el centro del panorama eclesiástico actual, la cuestión de la sinodalidad, y lo hace con ese espíritu crítico típico de quienes dan un peso a las palabras, de quien sabe que la palabra tiene una fuerza ilocutiva y perlocutiva, como bien dijo el jurista-filósofo J. W. Austin.

La primera parte del texto se articula en un excursus dogmático, con algunas alusiones históricas, mientras que la segunda parte es más histórica y con referencias dogmáticas iniciales que actúan de bisagra con la primera parte del texto. El escritor es sacerdote y laico, como para indicar que la sinodalidad es un caminar juntos, pero sin distorsionar los roles, ya que la Iglesia es jerárquica y no sinodal. Por esta razón la contribución del profesor Vignelli se ancla y sigue la de don Nicola Bux, confirmando los datos doctrinales expresados ​​por este último.

Se la sinodalità vuole essere una proposta che ha come obiettivo quello di ribaltare una visione di Chiesa gerarchica, ci si chiede, dice don N. Bux, in che modo possa essere questa una garanzia per la missione della Chiesa, che è quella di suscitare la fede e di guidare il popolo di Dio verso l’incontro definitivo con Cristo. Se la Chiesa, come afferma Lumen gentium 18, ha il compito di insegnare, santificare e governare, come può farlo se non vi sarà più alcuno designato a farlo? Se non vi sarà più distinzione tra docenti e discenti? Tra pastori e pecore? Babele fu proprio questo: assenza di gerarchia: non vi erano progettisti e architetti, capi cantiere e capi squadra, ma un cumulo di uomini orgogliosi e abili, che amavano il fai da te. Si la sinodalidad quiere ser una propuesta que tenga como objetivo derribar una visión de la Iglesia jerárquica, uno se pregunta, dice el padre Nicola Bux, ¿cómo puede ser ésta una garantía para la misión de la Iglesia, que es suscitar la fe y conducir el pueblo de Dios hacia el encuentro definitivo con Cristo. Si la Iglesia, como afirma Lumen gentium 18, tiene la tarea de enseñar, santificar y gobernar, ¿cómo puede hacerlo si ya no hay nadie designado para hacerlo? ¿Qué pasa si ya no habrá una distinción entre maestros y estudiantes? ¿Entre pastores y ovejas? Babel era precisamente eso: ausencia de jerarquía: no había diseñadores ni arquitectos, jefes de obra ni jefes de equipo, sino un montón de hombres orgullosos y habilidosos, que aman el hacer por sí mismos. Según mi opinión, el autor nos quiere decir que la jerarquía de la Iglesia es querida por Dios porque es necesaria para la naturaleza humana, la cual -corrompida por el pecado- tiende siempre a buscar afirmarse a sí misma y así desperdiciar sus talentos y sus energías, en vez de ponerse sabiamente al servicio de un cuerpo que, a través de su sabia cabeza que es el mismo Cristo, organiza y encauza talentos y energías para que el cuerpo crezca sano y hermoso, listo para las nupcias finales a las que no tardará el novio en llegar una vez que su novia esté lista. Por lo tanto, es necesario distinguir entre pastores y ovejas, cada uno con sus propios deberes.

En esta misma línea se pone G. Vignelli quien, releyendo la historia, se da cuenta de algunas similitudes con lo que sucede hoy, en el léxico que se utiliza cuando se habla de “sinodalidad”, y expone críticamente algunas consideraciones denunciando a la Iglesia por ceder ante la adulación del mundo moderno, de querer adaptarse paulatinamente a los parlamentos se podría decir, renunciando a ser una sociedad jerárquica. Así dice el autor: “hasta hace algunas décadas, la Iglesia militante había sido siempre calificada como Magistra, Mater et Domina gentium, es decir, como autoridad designada por Dios para enseñar la Verdad revelada, generar pueblos cristianos, dominar las sociedades para orientarlas al cumplimiento de su vocación moral y religiosa. En cambio, según la nueva eclesiología, la Iglesia del futuro deberá sufrir una grave degradación: ya no será Magistra sino una “consultora experta” de los organismos mundiales; ya no Mater sino “hermana mayor” de las otras Iglesias; ya no Domina y guía sino servidora del pueblo y compañera de los errantes; en definitiva, de una sociedad de santificación y salvación se reducirá a ser una comunidad ‘promotora de la dignidad humana’”.

Es un texto que habla al corazón de los católicos de hoy, desorientados por el vasto panorama sociocultural que hoy pretende relativizar la única Verdad para imponer todo, cada sugerencia, como la verdad querida por Dios.

Publicado originalmente en italiano el 14 de junio de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/06/14/la-chiesa-sinodale- bux-vignelli-una-recensione/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

