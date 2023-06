El ideólogo de Klaus Schwab: Inteligencia Artificial puede escribir una Biblia universal y correcta

Un alto funcionario del Foro Económico Mundial (FEM) ha pedido que las escrituras religiosas sean “reescritas” por la Inteligencia Artificial (IA) para crear una “nueva Biblia” globalizada.

Yuval Noah Harari, asesor principal del FEM y de su presidente, Klaus Schwab, afirma que el uso de la IA para sustituir las escrituras creará “religiones unificadas que sean realmente correctas”.

Harari, influyente autor y profesor, hizo este llamamiento durante un discurso sobre el “futuro de la humanidad”.

Según Harari, el poder de la IA puede ser usufructuado y utilizado para remodelar la espiritualidad según la visión globalista del FEM de “equidad” e inclusividad.

Hablando con el periodista Pedro Pinto en Lisboa (Porugal), Harari dijo al público elitista:

“Es la primera vez [en la historia que] la tecnología que puede crear nuevas ideas”.

“Ustedes saben que la prensa, la radio y la televisión difunden las ideas creadas por el cerebro humano, por la mente humana”, pero “no pueden crear una idea nueva”.

“Ustedes saben que [Johannes] Gutenberg imprimió la Biblia a mediados del siglo XV: la imprenta imprimió todos los ejemplares de la Biblia que Gutenberg había ordenado, pero no creó ni siquiera una sola página nueva”. “No tenía ideas propias sobre la Biblia: ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cómo interpretar esto? ¿Cómo interpretar aquello?”.

Harari reveló después que él y sus aliados del FEM tienen una solución para los supuestos problemas que acababa de destacar.

“La IA puede crear nuevas ideas, incluso escribir una nueva Biblia”, declaró.

“A lo largo de la historia, las religiones han soñado con tener un libro escrito por una inteligencia sobrehumana, por una entidad no humana”, añadió.

“Dentro de unos años, podría haber religiones que sean realmente correctas (…) basta pensar en una religión cuyo libro sagrado esté escrito por una IA“.

“Eso podría ser una realidad en unos pocos años”.

[Harari señaló en otro encuentro reciente que programas informáticos como ChatGPT dominan el lenguaje humano y pueden aprovechar esa función para influir en la cultura, según el Times of Israel.

Según el periódico, Harari dijo que “durante miles de años, profetas, poetas y políticos han utilizado el lenguaje y la narración de historias para manipular y controlar a la gente y remodelar la sociedad”. Y “ahora es probable que la IA pueda hacerlo. Y una vez que pueda… no necesitará enviar robots asesinos a dispararnos”. En realidad, “puede hacer que los humanos aprieten el gatillo”.

Harari también afirmó que “contrariamente a lo que suponen algunas teorías conspirativas, en realidad no es necesario implantar chips en el cerebro de las personas para controlarlas o manipularlas”. También advirtió de que “tenemos que actuar con rapidez antes de que la IA escape a nuestro control” y que “los gobiernos deben prohibir inmediatamente la liberación al dominio público de más herramientas revolucionarias de IA antes de que sean seguras”, añadió el periódico.

Harari promueve con frecuencia ideas que implican la sustitución de la humanidad por máquinas.

Como informó anteriormente Slay News, Harari se regodeó el año pasado diciendo que “simplemente no necesitamos a la gran mayoría de la población” en el mundo actual.

Según Harari, la mayor parte del público en general se ha vuelto “redundante” y será de poca utilidad para la élite global en el futuro. En este sentido, Harari argumenta que tecnologías modernas como la inteligencia artificial “hacen posible reemplazar a la gente”.

Harari dijo que “si volvemos a mediados del siglo XX -y no importa si es en Estados Unidos con Roosevelt, o en Alemania con Hitler, o incluso en la URSS con Stalin- y pensamos en construir el futuro, entonces los materiales de construcción son esos millones de personas que están trabajando duro en las fábricas, en las granjas, los soldados”. “Los necesitamos”. Pero añade que “ahora, a principios del siglo XXI, ya no necesitamos a la inmensa mayoría de la población”, porque “el futuro pasa por desarrollar tecnologías cada vez más sofisticadas, como la inteligencia artificial y la bioingeniería. La mayoría de la gente no contribuye en nada a ello, excepto quizá por sus datos, y lo que la gente siga haciendo que sea útil, estas tecnologías lo harán cada vez más superfluo y permitirán sustituir a las personas”.].

Publicado originalmente en italiano el 12 de junio de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/06/12/lideologo-di- schwab-ia-puo-scrivere-una- bibbia-universale-corretta/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

