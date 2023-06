Scandalo Burisma. Il boss ucraino ha registrato i colloqui con i Biden…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, due articoli, uno di Zerohdege, e il secondo di Breitbart, sullo scandalo di Burisma, la società ucraina il cui coinvolgimento con la famiglia Biden – Joe, allora vicepresidente degli USA, e il figlio Hunter – potrebbe portare addirittura alla richiesta di impeachment per l’inquilino della Casa Bianca prima della fine del suo mandato nel 2024. Buona lettura e diffusione.

§§§

Il proprietario di Burisma avrebbe registrato le conversazioni per le tangenti di Biden come ‘polizza assicurativa’ – e l’FBI ha insabbiato tutto: Grassley

Lunedì il senatore Chuck Grassley (R-IA) ha lanciato un’altra bomba nella recente ondata di notizie sulla corruzione di Biden: il cittadino straniero che avrebbe corrotto l’allora vicepresidente Joe Biden avrebbe tenuto diciassette registrazioni segrete di Hunter e Joe Biden come polizza assicurativa.

Secondo il Washington Examiner, il cittadino straniero è il proprietario di Burisma Mykola Zlochevsky.

Due delle registrazioni sono presumibilmente tra Joe Biden e Zlochevsky.

“Il documento 1023 prodotto alla commissione parlamentare contiene un riferimento modificato al fatto che il cittadino straniero che avrebbe corrotto Joe e Hunter Biden avrebbe registrato l’audio delle sue conversazioni con loro. Diciassette registrazioni in totale”, ha detto Grassley durante un discorso al Senato.

Queste registrazioni sarebbero state conservate come una sorta di polizza assicurativa per il cittadino straniero nel caso in cui si fosse trovato in una situazione difficile”. La 1023 indica anche che l’allora vicepresidente Joe Biden potrebbe essere stato coinvolto nell’assunzione di Hunter Biden in Burisma”, ha proseguito. “Inoltre, l’FBI ha fatto esaminare al Congresso un documento non classificato e redatto in una struttura classificata. Questo dimostra la mancanza di rispetto dell’FBI nei confronti del Congresso”.

Secondo Grassley, l’FBI ha insabbiato l’affermazione che il proprietario di Burisma aveva registrazioni segrete tra lui e i Biden come “polizza assicurativa”.

Altro dall’Examiner;

L’ufficio del Procuratore degli Stati Uniti del Delaware sta gestendo l’indagine penale federale in corso su Hunter Biden. La decisione di incriminare o meno il figlio del presidente spetterebbe al procuratore David Weiss, nominato da Trump. Nel febbraio 2021, Joe Biden ha chiesto le dimissioni di tutti i procuratori statunitensi nominati da Trump, con Weiss come rara eccezione.

“Che cosa sta facendo il procuratore Weiss rispetto a queste presunte registrazioni di Joe e Hunter Biden che sono apparentemente rilevanti per lo schema di corruzione ad alta posta?”. Grassley ha chiesto lunedì.

Fonti precedenti hanno detto al Washington Examiner che il proprietario di Burisma ha discusso di una presunta tangente di 5 milioni di dollari a Joe Biden e di 5 milioni di dollari a Hunter Biden, secondo l’informatore dell’FBI che ha detto di aver sentito questo da Zlochevsky. Le fonti hanno detto che Zlochevsky riteneva che sarebbe stato difficile svelare il presunto schema di corruzione per almeno 10 anni a causa del numero di conti bancari coinvolti.

Il presunto riferimento di Zlochevsky a Joe Biden come “pezzo grosso” sembra indipendente dal riferimento apparente all’attuale presidente come “pezzo grosso” da parte di un socio d’affari di Hunter Biden durante le trattative con uomini d’affari legati all’intelligence cinese. Il riferimento alla Cina è avvenuto in un’e-mail del maggio 2017, resa pubblica solo nell’ottobre 2020.

E come nota Just the News;

L’FD-1023 include le accuse di una fonte umana confidenziale secondo cui il capo di Burisma, una società energetica ucraina, avrebbe assunto Hunter Biden per far parte del suo consiglio di amministrazione al fine di utilizzare l’influenza del padre per soffocare un’indagine dell’allora procuratore generale ucraino Viktor Shokin sull’azienda. Shokin è stato rimosso dal suo incarico nel 2016 e l’FD-1023 indica che due membri della famiglia Biden hanno ricevuto 5 milioni di dollari ciascuno per il loro disturbo.

Sempre lunedì, il presidente del Comitato di supervisione della Camera James Comer (R-KY) ha citato in giudizio l’ex socio in affari di Hunter Biden, Devin Archer, chiedendogli di presentarsi per una deposizione questa settimana, secondo quanto riportato da CBS News.

In una lettera all’avvocato di Archer, Comer ha scritto che Archer ha “svolto un ruolo significativo negli affari della famiglia Biden all’estero, compresi, ma non solo, Cina, Russia e Ucraina”.

“Inoltre, mentre intraprendeva queste attività con la famiglia Biden, il suo cliente si è incontrato con l’allora vicepresidente Biden in diverse occasioni, anche alla Casa Bianca”.

La potenziale testimonianza di Archer alla Commissione di supervisione del GOP della Camera è una pietra miliare significativa nell’indagine del Congresso. Archer ha lavorato a fianco di Hunter Biden nel consiglio di amministrazione di Burisma, una società energetica ucraina, a partire dal 2014. Durante questo periodo, l’allora vicepresidente Joe Biden era profondamente coinvolto nella politica dell’Ucraina, un’epoca in cui i suoi oppositori sostengono che l’azienda energetica fosse coinvolta nella corruzione.

Un esame forense indipendente dei dati del computer portatile di Hunter Biden, effettuato da CBS News, ha confermato centinaia di comunicazioni tra Hunter Biden e Archer, in particolare e-mail che suggeriscono che venivano organizzati pasti di lavoro prima o dopo le riunioni del consiglio di amministrazione di Burisma. Si ritiene che Archer abbia facilitato l’ingresso di Hunter Biden nel consiglio di amministrazione di Burisma. -Notizie della CBS

Nel frattempo, e siamo sicuri che non sia correlato, Biden ha dovuto cancellare le riunioni di oggi per prendersi cura di un improvviso “canale radicolare”.

§§§

Il senatore Chuck Grassley (R-IA) @senatorchuckgrassley ha annunciato lunedì in Senato che il dirigente di Burisma che avrebbe pagato il presidente Joe Biden e suo figlio Hunter Biden ha conservato 17 registrazioni audio delle sue conversazioni con loro come “polizza assicurativa”.

Grassley ha detto che un documento dell’FBI, noto come FD-1023, che è stato mostrato alla Commissione di supervisione della Camera giovedì scorso – ma che anche lui ha visto – ha un riferimento ridimensionato al fatto che il dirigente possedeva 15 registrazioni audio di telefonate tra lui e Hunter Biden e due registrazioni audio di telefonate tra lui e l’allora vicepresidente Joe Biden:

“Per quanto riguarda il 1023 mostrato alla Commissione di Vigilanza della Camera, da quello che mi è stato detto da persone che lo hanno rivelato, è pieno di riduzioni.

Il documento che io e [Comer] abbiamo letto aveva forse due o tre riduzioni di mezzo pollice, non tutte le frasi, come mi è stato riferito per il documento nello SCIF. Quindi il direttore [Christopher Wray] ha inserito delle riduzioni in un documento già non classificato. … Inoltre, l’FBI ha fatto esaminare al Congresso un documento non classificato redatto in una struttura classificata. … Ci credete? Ridisegnare un documento non classificato? Permettetemi quindi di aiutarvi per una maggiore trasparenza su questo argomento.

Il documento 1023 consegnato alle Commissioni parlamentari ha eliminato [un] riferimento che [diceva] che il cittadino straniero che avrebbe corrotto Joe e Hunter Biden avrebbe avuto registrazioni audio della sua conversazione, con 17 registrazioni.

Secondo il documento 1023, il cittadino straniero possiede 15 registrazioni audio di telefonate tra lui e Hunter Biden. Secondo la 1023, il cittadino straniero possiede due registrazioni audio di telefonate tra lui e l’allora Vicepresidente Joe Biden.

Queste registrazioni sarebbero state conservate come una sorta di polizza assicurativa per il cittadino straniero nel caso in cui si fosse trovato in una situazione difficile.

Il documento 1023 indica anche che l’allora Vicepresidente Joe Biden potrebbe essere stato coinvolto nell’assunzione di Hunter Biden in Burisma.

Sulla base dei fatti noti al Congresso e all’opinione pubblica, è chiaro che il Dipartimento di Giustizia e l’FBI non hanno avuto la stessa attenzione laser sulla famiglia Biden”.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: biden, burisma, registrazioni



Categoria: Generale