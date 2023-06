Pezzo Grosso. La Nostra Guerra, e gli Strumenti per non Soccombere.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla situazione che stiamo vivendo, e sui possibili strumenti da usare per non soccombere. Buona lettura, riflessione e condivisione.

§§§

Caro dottor Tosatti, le sottopongo una riflessione aperta, cioè senza conclusioni, che spero possa continuare in sedi più operative con chi ne condividesse le intenzioni.

*Oggi i popoli, intesi quali collettività che ambisce vera libertà consapevole e responsabile, non mi pare abbiano alcuna possibilità di ribellarsi ad obblighi e doveri imposti e non condivisi perché pretesi da un gruppo ristrettissimo e chiuso. Che troppo spesso compensa questa rinuncia alla libertà con “specchiettini o collanine”, altre volte mettendo paura con argomenti o intimidazioni, proposti con arroganza e prepotenza.

Con che strumenti potrebbero reagire?

Primo – Attraverso il voto politico? fa sorridere solo pensarci. Chi fa “politica” non ha spesso idee o ideologie. Diciamo che è diventato un mestiere,nel quale si può fare carriera secondo le regole del gioco.

Secondo – Attraverso proposte di “maestri di pensiero”, intellettuali eccelsi? mah chi crede più alla loro indipendenza? Formare l’opinione pubblica è un prodotto troppo di valore per esser lasciato al caso o alla iniziativa individuale. E poi la professione di intellettuale ha il suo mercato….

*A prima vista si direbbe che solo i social blog siano espressione di libertà. Ma, ci sono più ma. Ma chi ha coraggio di scrivere con il proprio nome e cognome se questo ha elevata exposure perché ben conosciuto e prestigioso? Per evitare rischi si può usare uno pseudonimo, certo, ma che credibilità può avere una proposta senza il nome, senza il prestigio, autorevolezza e credibilità, di chi la fa? zero. In più i blog possono essere oscurati e censurati o comunque scoraggiati in più modi.

*A prima vista sembra difficile incontrare un mezzo, strumento e riferimento, per difendere la propria libertà. Neppure un Stato (all’interno dell’Europa) sembrerebbe poter avere la autonomia di sovranità, fino al rischio di essere “espulso”. Sono troppo vulnerabili.

Forse solo gli USA potrebbero farlo, se volessero e non fossero in questa crisi così complessa. Ma con una massa enorme di “ subject to”, cioè di condizioni. Gli Usa sono un aggregato di 52 stati ben differenti in etnia, cultura valori professati, visione politica. Tenuti insieme con due strumenti: “l’Intelligence” e il “nemico comune da temere”. Ma anche in USA c’è un “deep state “ che influenza le decisioni. Anche quelle politiche, si pensi a Trump. Inoltre in USA c’è un certo tipo di culto per le armi private, il che fa temere “guerre civili” come si è temuto potesse accadere appunto con la rielezione di Trump).

La Cina potrebbe proporsi di farlo.Ma chi si fiderebbe?

Resta una Autorità Morale, globale, ben organizzata: la Chiesa cattolica. Ma la stessa Chiesa sembrerebbe aver rinunciato a farlo, addirittura ha “rinunciato” un grande Pontefice.

La riflessione a questo punto è che dove il potere è così accentrato nelle mani di pochissimi, per cambiare il mondo si dovrebbero cambiare le persone che hanno questo potere. Il pesce puzza dalla testa, infatti i pescivendoli separano la testa dal corpo del pesce, e la danno ai gatti…

Le azioni che restano son illusorie. Boicottare i prodotti offerti da questo potere? Mettersi a ridere leggendo la pubblicità di prodotti ecosostenibili? Non comperare più beni da loro imposti,non leggere più giornali e vedere le loro TV?…Ma per quanto tempo ci si riuscirà? Non possiamo più neppure rifugiarci in Portogallo…Potremmo migrare noi in Africa e valorizzarla, certo. Ma i cinesi ce lo permetterebbero?

Domenica scorsa 4 giugno ero presente ad una Lectio formidabile tenuta al Teatro Verdi di Busseto (Parma ) dove un personaggio ben noto (non faccio il nome perché non autorizzato); a volte i suoi scritti sono anche riportati su StilumCuriae, e ha spiegato perché e come i cattolici debbano lottare, resistere e lottare… e vincere.

Perché è evidente che questo problema qui esposto non è “roba terrestre, umana, immanente” ed il gioco lo possiamo dirigere solo noi, con preghiera, evangelizzazione, incitamento all’uso dei Sacramenti.

Amen.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: battaglia, chiesa, pezzo grosso



Categoria: Generale