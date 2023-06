Martiri e Dottori extra Ecclesiam? Il Papa confonde di nuovo i cattolici.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo apparso su Tradizione Famiglia Proprietà, che ringraziamo per la cortesia.

§§§

di Luiz S. Solimeo

Nel febbraio 2015, il mondo rimase sotto shock da un video diffuso dall’ISIS, il movimento terroristico islamico, che mostrava la decapitazione di ventuno cristiani che preferivano la morte piuttosto che sottomettersi all’Islam. Erano copti ortodossi rapiti e massacrati in Libia.

Il loro atteggiamento è stato eroico e degno di ammirazione. I terroristi hanno invece mostrato crudeltà e barbarie. Come sappiamo, l’ISIS prende alla lettera questo versetto del Corano: “Uccidete i miscredenti ovunque li troviate” (2:91).

Esistono martiri al di fuori della Chiesa?

Senza dubbio, gli acattolici che hanno perso la vita piuttosto che apostatare sono stati degli eroi. Tuttavia, possono chiamarsi martiri in senso tecnico, come definito dalla dottrina cattolica?

La risposta richiede un’attenta analisi. Secondo il Dizionario di Teologia Dogmatica, il martirio – dal greco martus, testimone – è “la testimonianza che uno rende a Cristo e alla sua dottrina subendo volontariamente la morte o almeno le sofferenze che gli vengono inflitte proprio per odio verso Cristo e la sua religione”.1

Un’altra premessa importante da considerare è che, secondo il famoso assioma di San Cipriano di Cartagine (210-258), Padre della Chiesa, “Non c’è salvezza fuori dalla Chiesa”.2 Il Magistero della Chiesa ha sempre insegnato questa verità di fede. Ecco alcuni esempi:

* Lettera di papa Innocenzo III del 18 dicembre 1208 all’arcivescovo di Terraco sulla professione di fede richiesta ai valdesi che desiderano rientrare nella Chiesa.3;

* La costituzione dogmatica Firmiter credimus approvata dal IV Concilio Ecumenico Lateranense (1215).4;

* Bolla di Papa Bonifacio VIII del 18 novembre 1302 Unam sanctam5;

* Bolla Cantate Domino di Papa Eugenio IV del 4 febbraio 1442, durante il Concilio Ecumenico di Firenze.6;

* Allocuzione di Papa Pio IX del 9 dicembre 1854 Singulari quadam7;

* L’enciclica Quanto conficiamur moerore del 10 agosto 1863 dello stesso Papa8;

* Enciclica di Pio XII del 29 giugno 1943 Mystici Corporis Christi9;

* e la sua enciclica Humani generis del 12 agosto 195010 .

E l’ignoranza invincibile?

Questo significa che tutti coloro che sono nelle tenebre del paganesimo o che sono presi dalle insidie dell’eresia non possono essere salvati? San Tommaso d’Aquino risponde a questa angosciante domanda con la sua consueta chiarezza e profondità, distinguendo l’ignoranza vincibile, che può essere colpevole, e l’ignoranza invincibile, che è sempre incolpevole. Il Dottore Angelico insegna:

“L’uomo non è imputabile di peccato se non riesce a conoscere ciò che non è in grado di conoscere. Di conseguenza, l’ignoranza di queste cose è chiamata “invincibile”, perché non può essere superata con lo studio. Per questo motivo una simile ignoranza, non essendo volontaria, poiché non è in nostro potere liberarcene, non è un peccato: è quindi evidente che nessuna ignoranza invincibile è un peccato. Invece, l’ignoranza non invincibile è un peccato se riguarda cose che si è tenuti a conoscere; ma non lo è se riguarda cose che non si è tenuti a conoscere”11.

Insomma, non si può essere condannati senza colpa. Seguendo la tradizione della Chiesa, i papi Pio IX e Pio XII hanno riconosciuto che una persona in una situazione di ignoranza invincibile riguardo alla Chiesa cattolica ma che, con l’aiuto della grazia, segue la legge naturale, crede in un Dio giusto che premia i buoni e punisce i cattivi, ha fede in voto (per desiderio) ed è in qualche modo collegata all’unica Chiesa di Cristo. Pertanto, questa persona può essere salvata attraverso di essa12.

Essere martiri davanti a Dio

Una terza considerazione da tenere presente è fatta da Benedetto XIV (1740-1758). Questo papa parla di persone al di fuori della Chiesa visibile che, senza colpa, a causa di un’ignoranza invincibile, danno comunque la vita per testimoniare una verità cattolica. Possono essere considerati martiri? In risposta, Papa Benedetto XIV fa una distinzione importante: possono essere stati veri martiri, ma solo davanti a Dio (coram Deo), non davanti alla Chiesa (coram Ecclesia). Sarebbero martiri coram Deo, purché fossero abitualmente disposti a credere a qualsiasi cosa la Chiesa proponesse se avessero avuto i mezzi per conoscerla, e non è colpa loro (non conoscerla). Non sarebbero martiri coram Ecclesia perché solo Dio conosce le disposizioni interne dell’anima di una persona nell’ora della morte. Ora, la Chiesa può pronunciarsi solo sulle azioni esterne che possono essere conosciute dai sensi. Così, non può riconoscere pubblicamente come martirio qualcosa che solo Dio può sapere, cioè che una persona in stato di ignoranza invincibile abbia deciso nel suo cuore, anche se solo come desiderio, di appartenere alla Chiesa cattolica e che sia morta unita ad essa13. Quindi, se soddisfacessero le condizioni elencate da Benedetto XIV, gli eroici copti massacrati dai terroristi islamici potrebbero essere martiri agli occhi di Dio. Tuttavia, la Chiesa non può proclamarli martiri.

I martiri delle due Chiese di Papa Francesco

Tuttavia, chiamando martiri persone appartenenti a una Chiesa copta ortodossa scismatica, Papa Francesco si è discostato dalla dottrina tradizionale della Chiesa sul martirio. Tra l’altro, ha aggiunto questo “ecumenismo del sangue” alla sua agenda sin dall’inizio del suo pontificato. L’ha portato avanti molto prima della quasi canonizzazione degli eroi copti come martiri14.

Infatti, nell’incontro con il dignitario copto ortodosso Tawadros II, Papa Francesco ha dichiarato: “Non ho parole per esprimere la mia gratitudine per il prezioso dono di una reliquia dei martiri copti uccisi in Libia il 15 febbraio 2015. Questi martiri sono stati battezzati non solo nell’acqua e nello Spirito, ma anche nel sangue, con un sangue che è un seme di unità per tutti i seguaci di Cristo“.

Ha poi annunciato che inserirà i nomi di questi copti nel Martirologio Romano, il libro liturgico che contiene l’elenco dei santi e dei beati onorati dalla Chiesa cattolica: “Sono lieto di annunciare oggi che, con il consenso di Vostra Santità [Tawadros II], questi ventuno martiri saranno inseriti nel Martirologio Romano come segno della comunione spirituale che unisce le nostre due Chiese“15.

Questa espressione “le nostre due Chiese” è strana. Suona sospettosamente modernista e contraria alla dottrina cattolica. Suggerisce che Nostro Signore ha fondato una Chiesa con diverse espressioni legittime. Sull’unicità della Chiesa cattolica è utile ricordare le parole di Papa Leone XIII nella sua enciclica Satis cognitum del 1896:

“È così evidente, dalle chiare e frequenti testimonianze della Sacra Scrittura, che la vera Chiesa di Gesù Cristo è una sola, che nessun cristiano può osare negarlo…

“… Gesù Cristo non ha istituito una Chiesa che abbracciasse diverse comunità simili per natura, ma di per sé distinte e prive di quei legami che rendono la Chiesa unica e indivisibile, come nel simbolo della nostra fede professiamo: “Credo in una sola Chiesa”16.

Come si può essere dottore della Chiesa quando “non si è in comunione con la Chiesa cattolica”?

Per Papa Francesco, è irrilevante appartenere o meno alla Chiesa Una, Santa, Romana, Cattolica e Apostolica – l’unica Chiesa di Cristo – poiché tutte le religioni sono ugualmente buone. Secondo la Dichiarazione di Abu Dhabi, che ha firmato nel 2019 e che non ha mai rinnegato, “il pluralismo e la diversità delle religioni… sono voluti da Dio nella sua saggezza”17.

Desideroso di attuare la sua agenda ecumenica, il Papa argentino va oltre l'”ecumenismo del sangue”. Nel 2015 ha proclamato dottore della Chiesa il teologo, mistico e poeta della Chiesa apostolica armena scismatica Gregorio di Narek18. Questa proclamazione ha sollevato controversie perché comporta molti problemi di natura storica e teologica.

In primo luogo, la Chiesa apostolica armena si è separata dalla Chiesa cattolica dopo il Concilio di Calcedonia (451) a causa di differenze in materia cristologica19.

Secondo gli storici, pur sostenendo il dogma del Concilio di Calcedonia, Gregorio di Narek non abbandonò mai la Chiesa armena scismatica. Non fu mai membro della Chiesa cattolica. (Qualcosa di incomprensibile per uno studioso dedito a una vita di studio,20 è infatti difficile sostenere che avesse un’ignoranza invincibile riguardo alla Chiesa cattolica).

Secondo Mark Del Cogliano, professore di teologia storica presso l’Università di St. Thomas, Minnesota, “San Gregorio di Narek visse e morì come membro della Chiesa apostolica armena, il che lo rende l’unico dottore che in vita non fu in comunione con la Chiesa cattolica“21.

Sulla stessa linea, il dottor R. Jared Staudt, istruttore della divisione laica del Seminario di San Giovanni Vianney (Denver), scrive in un articolo intitolato “San Gregorio di Narek: il nuovo dottore della Chiesa era un cattolico?

“Una domanda chiave che sta sorgendo è: San Gregorio era un cattolico?

“La risposta breve a questa domanda sembra essere no. Era un membro della Chiesa apostolica armena, che è una Chiesa non calcedoniana… a causa del suo rifiuto del Concilio ecumenico di Calcedonia”22.

Dopo aver raccontato “la relazione [complicata] della Chiesa apostolica armena con la Chiesa cattolica”, il dottor Staudt conclude: “San Gregorio è il primo Dottore della Chiesa ad aver vissuto al di fuori della comunione diretta con il Vescovo di Roma“23.

Cinque anni dopo, il dottor Staudt è tornato sull’argomento, analizzando gli scritti del monaco armeno:

“Cinque anni fa ho scritto un articolo in cui chiedevo se San Gregorio di Narek (o Grigor Narekatsi, 950-1003), monaco armeno, allora appena annunciato dottore della Chiesa, fosse cattolico. La risposta è chiaramente che non lo era, il che lo rende il primo dottore non cattolico della Chiesa cattolica. La questione ora è se egli abbia o meno sostenuto credenze cristologiche eretiche legate al monofisitismo, secondo cui Cristo avrebbe preso la sua natura umana nella sua natura divina, rendendole una cosa sola… Il mio obiettivo non è quello di giungere a una conclusione, ma di sollecitare un maggiore studio e chiarimento sulla cristologia di San Gregorio di Narek”.

Dopo aver esaminato diversi passaggi degli scritti di Narek, lo studioso americano conclude che la sua cristologia e mariologia sono quantomeno ambigue. Gregorio usa chiaramente un linguaggio che sarebbe stato evitato dai cattolici che seguono Calcedonia…

“…Questa [l’ambiguità di Narek] sembrerebbe costituire il contrario della testimonianza che ci si aspetta da un dottore della Chiesa, che dovrebbe servire come riferimento di chiarezza sull’insegnamento della Chiesa”24.

Come è noto, per essere proclamato Dottore della Chiesa sono necessarie tre condizioni: “eminens doctrina, insignis vitae sanctitas, Ecclesiae declaratio” (eminente dottrina, alto grado di santità e proclamazione da parte della Chiesa) 25.

Si può dire che qualcuno, sul quale c’è almeno qualche dubbio sulla sua appartenenza alla Chiesa cattolica, soddisfi questi tre requisiti? Un Dottore della Chiesa può essere qualcuno i cui scritti “richiedono un maggiore studio e chiarimento”?

Ancora una volta, Papa Francesco confonde i fedeli

La questione è grave e non ammette dubbi o ambiguità. Proclamando qualcuno Dottore, la Chiesa propone alla speciale venerazione dei fedeli un santo le cui opere hanno arricchito la dottrina cattolica. Ancora una volta, Papa Francesco semina confusione tra i fedeli, perché il Magistero della Chiesa deve essere chiaro e privo della minima ambiguità.

Nostro Signore ha insegnato che la verità ci salva: “La verità vi farà liberi” (Gv 8,32). Pertanto, tutto ciò che è ambiguo non fa parte del magistero di quella Chiesa incaricata da Gesù di insegnare la verità a tutte le nazioni (cfr. Mt 27,19). L’ambiguità non può venire da Nostro Signore Gesù Cristo, che è “la via, la verità e la vita” (Gv 14,6).

Attribuzione immagine: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-ND 2.0.

Note

“Martyrdom” in Dictionary of Dogmatic Theology di Pietro Parente, Antonio Piolanti, Salvatore Garofalo (Milwaukee: The Bruce Publishing Company, 1951), 175, https://archive.org/details/dictionaryofdogm0000pare/page/175/mode/1up. (corsivo nostro). “Nemmeno il battesimo di una confessione pubblica e di sangue può giovare a un eretico per la salvezza, perché non c’è salvezza fuori dalla Chiesa”. San Cipriano di Cartagine, “Epistola 72” (a Giubaio), n. 21, nel vol. 5 dei Padri Ante-Niceni, ed. Alexander Roberts, James Donaldson e A. Cleveland Coxe, traduzione di Robert Ernest Wallis. Robert Ernest Wallis (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1886). Rivisto e curato per il Nuovo Avvento da Kevin Knight, https://www.newadvent.org/fathers/050672.htm. Denz.-Rahner, no. 420 in Henry Denzinger e Karl Rahner, The Sources of Catholic Dogma, trans. Roy J. Deferrari (Fitzwilliam, N.H.: Loreto Publications, n.d.), 166. Vedi Denz.-Rahner, 430. Vedi Denz.-Rahner, 468. Denz.-Rahner, n. 714. Denz.-Rahner, n. 1647. Denz.-Rahner, n. 1677. Pio XII, enciclica Mystici Corporis Christi (29 giugno 1943), https://www.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_29061943_mystici-corporis-christi. Pio XII, enciclica Humani generis (12 agosto 1950), https://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani-generis.html. La Summa Theologiæ di San Tommaso d’Aquino, trans. Padri della Provincia domenicana inglese, I-II, q. 76, a. 2c, 2nd ed. (1920), edizione online Kevin Knight, https://www.newadvent.org/summa/2076.htm#article2. Sacra Congregazione del Sant’Uffizio, “Lettera all’Arcivescovo di Boston” (8 agosto 1949, EWTN.com consultata il 28 maggio 2023, https://www.ewtn.com/catholicism/library/letter-to-the-archbishop-of-boston-2076). Questo documento della Santa Sede spiega il vero senso della dottrina cattolica, secondo cui non c’è salvezza al di fuori della Chiesa. R. Hedde, “Martyre”, in Dictionnaire de théologie catholique, 10:220-54, consultato il 28 maggio 2023, https://archive.org/details/dictionnairedet10pt1vaca/page/n117/mode/1up. Benedetto XIV scrisse il suo libro De servorum Dei beatificatione et de beatorum canonizatione quando era ancora cardinale, ma lo ripubblicò da papa usando il suo nome pontificale. Christopher B. Warner, “Papa Francesco e l’ecumenismo del sangue”, Catholic World Report, 18 dicembre 2013, https://www.catholicworldreport.com/2013/12/18/pope-francis-and-the-ecumenism-of-blood/. Papa Francesco, “Discorso del Santo Padre Papa Francesco a Sua Santità Tawadros II, Papa di Alessandria e Capo della Chiesa Copta Ortodossa, in occasione del cinquantesimo anniversario dello storico incontro dei loro predecessori, Papa San Paolo VI e Papa Shenouda III” (11 maggio 2023), https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2023/may/documents/20230511-patriarca-tawadrosii.html. (Nostra sottolineatura). Leone XIII, enciclica Satis cognitum, (Sull’unità della Chiesa, 29 giugno 1896), n. 4, https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_29061896_satis-cognitum.html. “Documento sulla fraternità umana per la pace nel mondo e la convivenza”, Vatican.va, 4 febbraio 2019, https://www.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html; cfr. anche Luiz S. Solimeo, “Implicazioni teologiche e canoniche della Dichiarazione firmata da Papa Francesco ad Abu Dhabi”, TFP.org, 27 febbraio 2019, https://www.tfp.org/theological-and-canonical-implications-of-the-declaration-signed-by-pope-francis-in-abu-dhabi/. Papa Francesco, “Messaggio di Sua Santità Papa Francesco nel 100th anniversario del ‘Metz Yeghern’ e della proclamazione di San Gregorio di Narek come Dottore della Chiesa” (12 aprile 2015), https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2015/documents/papa-francesco_20150412_messaggio-armeni.html. La Chiesa copta ortodossa rimane scismatica nonostante la dichiarazione congiunta di Giovanni Paolo II e Karekim I Sarkissian. Cfr. “Dichiarazione comune di Sua Santità Giovanni Paolo II e di Sua Santità Karekim I Sarkissian, Patriarca Supremo e Catholicos di tutti gli Armeni” (13 dicembre 1996), https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1996/december/documents/hf_jp-ii_spe_19961213_dichiarazione-comune.html. Si veda Mark Del Cogliano, “Theology Matters: A New Doctor of the Church”, StThomas.edu, 8 ottobre 2015, https://news.stthomas.edu/theology-matters-new-doctor-church-st-gregory-narek/; Wikipedia contributors, “Gregory of Narek”, Wikipedia, The Free Encyclopedia, accessed May 28, 2023, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gregory_of_Narek&oldid=1154728677. Del Cogliano, “La teologia è importante”. (Nostra sottolineatura). Jared Staudt, “San Gregorio di Narek: il nuovo dottore della Chiesa era un cattolico? San Gregorio è il primo dottore della Chiesa ad aver vissuto fuori dalla comunione diretta con il vescovo di Roma”, The Catholic World Report, 26 febbraio 2015, https://www.catholicworldreport.com/2015/02/26/st-gregory-of-narek-was-the-new-doctor-of-the-church-a-catholic/. (Corsivo nostro). Staudt, “San Gregorio di Narek”. (Nostra sottolineatura). Jared Staudt, “Il più recente dottore della Chiesa era un eretico? Evaluating St. Gregory of Narek’s Writings”, Building Catholic Culture, 12 ottobre 2020, https://buildingcatholicculture.com/was-the-newest-doctor-of-the-church-a-heretic-evaluating-st-gregory-of-nareks-writings/.(Nostra sottolineatura). John Chapman, “Dottori della Chiesa”, in The Catholic Encyclopedia (New York: Robert Appleton Company, 1909), vol. 5, citato il 23 maggio 2023 da New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/05075a.htm.

Fonte: Tfp.org, 2 Giugno 2023. Traduzione a cura di Tradizione Famiglia Proprietà – Italia.

§§§

