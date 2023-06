Il nuovo conformismo nella Chiesa dei “si deve”. Porfiri.

La religione del “si deve”

Osservando l’evoluzione della Chiesa Cattolica negli ultimi decenni mi sono accorto di qualcosa che mi è parso singolare. Si rimprovera alla Chiesa preconciliare un eccesso di rigorismo, di legalismo, di rubricismo.

Forse in queste critiche ci sono anche elementi di verità. Sembrava ad alcuni una religione basata su alcune imposizioni, ed alcuni hanno reagito all’eccesso opposto.

Eppure sappiamo che la via della disciplina non è un atto di masochismo, ma un modo per aiutare le persone sulla via della fede.

Eppure la Chiesa mi sembra aver comunque esercitato l’arma della misericordia, ben conoscendo le nostre debolezze.

Oggi la situazione è diversa? Non poi tanto. Ci sono le nuove imposizioni: si deve cantare tutti, si deve partecipare facendo qualcosa, ci si deve comunicare ogni volta…per carità anche cose lodevoli in sé stesse ma che la Chiesa non aveva mai imposto come esigenze imprescindibili.

In passato il coro, che oggi ci dicono parte dell’assemblea dei fedeli, ornava con la bellezza della musica la celebrazione. Ora, il coro è o no parte dell’assemblea? Perché c’è un problema se la rappresenta con un canto fatto con competenza?

Ovviamente la partecipazione è fortemente auspicata, ma essa non è solo un fare, è soprattutto un essere. Si partecipa soprattutto con la disposizione interiore. Questo movimentismo cerca di sostituire quasi un senso di smarrimento.

La comunione frequente è incoraggiata ma non obbligatoria. Anche Pio XII lo diceva nella Mediator Dei. Non si deve fare la comunione ad ogni costo, specialmente se vengono a mancare, come spesso accade, le condizioni fondamentali.

