“Hollywood cerca di normalizzare il diavolo”. Tyrese Gibson.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione queste dichiarazioni di Tyrese Darnell Gibson, cantante, attore, produttore televisivo, rapper ed ex modello, noto come Tyrese, e soprattutto conosciuto per l’interpretazione di Roman Pearce nella saga di Fast & Furious. Buona lettura e condivisione.

§§§

Durante una recente intervista per promuovere l’ultimo capitolo del franchise cinematografico della Universal, Fast X, ha avvertito gli ascoltatori che Hollywood sta “cercando di normalizzare il diavolo”. Ha inoltre incoraggiato le persone ad abbracciare Gesù Cristo e a parlare più apertamente del loro rapporto con Dio.

Tyrese Gibson si è recentemente intrattenuto con BigBoyTV per promuovere Fast X, quando l’argomento ha virato verso la religione e la fede.

“Per quanto io debba promuovere questo film e parlare del mio album, mi sento come se fossimo in competizione in questo momento perché stanno cercando di normalizzare il diavolo. Il diavolo è sul palco principale delle premiazioni e in ogni video – segni e simboli”. Ha proseguito: “E io dico: sapete cosa? Dobbiamo smetterla di trattare il nostro rapporto con Gesù come l’amichetto con cui parli prima di andare a letto la sera, e non essere più espliciti su tutte le cose che Dio significa per noi e su tutte le cose che Dio ci ha fatto passare”.

E ha concluso: “Vanno oltre ogni limite per promuovere il diavolo e questo mi fa arrabbiare. Una volta gli adoratori del diavolo erano molto riservati, scendevano nel seminterrato, nel mondo segreto. Ora sono solo…”.

Tra i casi recenti in cui Hollywood ha ostentato la sua simpatia per il diavolo c’è l’ormai famosa apparizione della pop star di genere “non binario” Sam Smith ai Grammy Awards, in cui si è esibito in un’interpretazione a tema satanico del suo singolo “Unholy”.

Target ha anche promosso il diavolo attraverso una recente collezione a tema gay-pride dello stilista satanista Abprallen. Il rivenditore ha poi rimosso gli articoli in seguito alle crescenti reazioni del pubblico.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: diavolo, hollywood, tyrese gibson



Categoria: Generale