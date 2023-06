Eh no cari, non così in fretta. Di Bibbiano bisogna continuare a parlare.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, in re Bibbiano offriamo alla vostra attenzione questo articolo apparso su Pro-Memoria, che ringraziamo per la cortesia, e la cui fonte è un commento di Marco Travaglio. Inutile sottolineare come ancora una volta la maggior parte dei giornali detti “grandi” si riveli una pura e semplice filiale del PD e in generale della sinistra. Buona lettura e diffusione.

§§§

La combriccola di “giornalisti” che parla di processi che non conosce ha emesso un’altra sentenza irrevocabile

… siccome Claudio Foti, condannato in primo grado a 4 anni

… è stato assolto in appello da un solo episodio del caso Bibbiano

… sono innocenti pure gli altri 17 imputati tuttora a processo

… per un centinaio di capi di imputazione

… 155 testi e migliaia di intercettazioni

… avallati da un gup, da 3 giudici del Riesame e da 5 di Cassazione

… anzi, a Bibbiano non è successo niente

… Mentana “chiede scusa” a Foti a nome “di tutto il sistema dei mass media” (e parlare per sé?)

… La Stampa dice che “il paese esce dall’incubo”

… (non sono i bambini strappati alle famiglie con false accuse, ma il processo a chi le fabbricò)

… Renzi che sul Riformatorio chiede a Meloni, Salvini e Di Maio di scusarsi

… Le perizie della sua onlus “Hansel e Gretel” hanno accusato decine di genitori, nonni, zii, maestri di aver violentato, abusato

… persino coinvolto in riti satanici un’infinità di bimbi

… per questo furono sottratti alle famiglie e affidati ad altre

… non avevano fatto nulla, sono stati assolti

… i bambini son tornati … se intanto genitori e maestri non s’erano suicidati o ammalati

… Siccome ora dovremmo tutti chiedere scusa a Foti, con quei bambini e con quei genitori chi si scusa?

§§§

