Il cuore in ogni cosa. Omaggio a Enzo Piccinini. Cantagalli.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un breve post per portare alla vostra attenzione una novità editoriale di Cantagalli Editore. Buona lettura e condivisione.

IL CUORE IN OGNI COSA

IL SUONO OLTRE LA VITA

DI ENZO PICCININI

A cura della

Fondazione Enzo Piccinini ETS

Testi di: Enzo Piccinini, Marco Bardazzi, Maurizio Carugno, S. E. Mons. Giovanni Mosciatti, Fabrizio Loschi

Disegni di: Fabrizio Loschi

Brani musicali eseguiti da: Maurizio Carugno, Alberto Viganò, S. E. Mons. Giovanni Mosciatti, Raimondo Meli Lupi

Questo “libro con CD” è un omaggio a Enzo Piccinini, l’appassionato chirurgo dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna e stretto collaboratore di don Luigi Giussani, educatore di migliaia di giovani che insistentemente invitava a “mettere il cuore in ogni cosa che si fa”.

Incontrare Enzo Piccinini non lasciava e non lascia indifferente nessuno neppure dopo la sua morte. Lo dimostra quest’opera corale, che unisce gli scritti di Marco Bardazzi, di mons. Giovanni Mosciatti e soprattutto la musica di Maurizio Carugno, il sassofonista jazz che fu inquilino di Enzo negli Stati Uniti a Boston.

Ma Enzo non rimane indifferente neppure a chi non lo ha conosciuto personalmente come Alberto Viganò, il talentuoso bassista che ha seguito Maurizio in questa meravigliosa avventura musicale; oppure Fabrizio Loschi, che ha deciso di rappresentarlo con i disegni che illustrano questo “libro CD”.

La grande e potente umanità di Piccinini emerge in questo libro attraverso i suoi scritti inediti, le testimonianze, i suoni, i disegni che rendono viva ancora la sua presenza.

Il lettore, sfogliando questo libro e ascoltando questa musica, avrà l’occasione di incontrare un uomo straordinario che realmente è stato un vero testimone del Verbo incarnato.

I brani musicali possono anche essere ascoltati in una sezione dedicata a cui si accede tramite codice QR consultabile all’interno del libro.

Cantagalli 2023 | pp. 64 | euro 15,00

Edizioni Cantagalli | Ufficio Stampa

