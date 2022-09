Gotti Tedeschi Risponde al Generale Laporta. Come l’Italia Decise la Sua Dipendenza.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, con grande piacere pubblichiamo questa risposta del prof. Ettore Gotti Tedeschi a un commento del generale Piero Laporta a un articolo pubblicato oggi da Stilum. Buona lettura.

§§§

Scriveva il generale:

Caro Professore, tento una risposta ai tuoi dubia.

Come ben sai, un trend di 50 anni non si modifica, tanto meno si inverte in cinque mesi, cioè quanto al massimo manca alla svolta nucleare della guerra.

In quanto al perché non si interviene sulle cause, esse promanano dalla cerchia dominante, ne sono l’essenza del loro potere.

Sarebbe quindi paradossale che i Rothschild, gli Schwab, i Soros, i Rockefeller e via speculando si autoemendino. Schwab ha dichiarato che la popolazione mondiale deve essere ridotta a un miliardo e mezzo, eliminando i mangiatori inutili.

Io eliminerei prima i mangiatori assassini, ma capisco che la perfezione non è di questo mondo.

Mi domando tuttavia se Schwab ha già in mente una data per commemorare questo nuovo Olocausto oppure vogliamo unificarlo col 27 Gennaio?

Cristo Vince, nonostante la lucida pazzia assassina di satana

***

Ed ecco la risposta del professore:

Caro Tosatti,mi consenta una risposta argomentata al Generale Laporta.

La cosiddetta crisi petrolifera del 1973 (che di seguito ricorderò) creò un “caso”, un riferimento estremamente importante per intendere meglio il tema che ho descritto nel mio articolo sul PensieroCattolico. Creò la “preoccupazione energetica”, creò l’attenzione al tema delle risorse energetiche scarse. Perché fu importante per trattare il tema -eccesso di popolazione- ed esigenza di frenare le nascite (ricordo: ciò avvenne solo in Occidente).

Perché i neomalthusiani volevano sì, ridurre nascite e popolazione,ma non volevano certo perdere i vantaggi del progresso industriale-economico che sarebbe stato conseguenza di una progressiva deindustrializzazione a seguito del crollo crescita popolazione.Ma neppure volevano perdere il potere geopolitico dell’Occidente …anche esso conseguenza del crollo popolazione ed industrializzazione. Che si inventa allora per convincere della necessità di smetterla di far figli? Da una parte si minaccia il problema ambientale, dall’altra si comincia a presentare l’uomo quale essere avido, sfruttatore della terra, cancro della natura. Da eliminare.

Ma attenzione, questa avversione si crea soprattutto verso l’uomo religioso (cristiano-cattolico soprattutto) che si riferisce alla Bibbia, alla Genesi, dove Dio dice ai nostri progenitori di “sottomettere la terra… e ogni essere vivente”. Nulla di nuovo, in realtà, si trattò di “repechage “ del pensiero di due filosofi del passato: J.Locke, XVII sec, che auspicava l’ambientalismo quale religione universale e D.Hume XVIII sec che spiegò che le religioni monoteiste erano intolleranti e anti ambiente, meglio sostituirle con religioni pagane (magari amazzoniche). Ciò forse spiega l’accelerazione del processo di secolarizzazione che vive la nostra Chiesa da circa, appunto, 50anni?

Ma vorrei portare l’attenzione del lettore sul caso crisi petrolifera del 1973, sempre coeva alla rinascita del movimento neomalthusiano del 1972. Nel 1973 Egitto e Siria fanno guerra ad Israele (Yom Kippur).I Paesi Arabi produttori di petrolio dell’OPEC, che appoggiano Siria e Egitto, alzano i prezzi del petrolio e fanno embargo ai paesi filoisraeliani, generando la nostra crisi energetica e soprattutto imponendo il ripensamento del modello economico dell’occidente (fondato sul petrolio disponibile e poco caro).

L’Italia fa austerità, forse ricordate le “domeniche a piedi” per invitare a risparmiare energia? Bene, ma subito dopo cerca fonti alternative al petrolio, da Gas russo e algerino a Centrali Nucleari. Il Piano Energetico Nazionale del ‘75 aveva previsto ben 8 centrali oltre le 4 in costruzione o appena avviate (Caorso, Trino, Latina, Garigliano). Ma avvengono due incidenti da ricordare. Nel 1979 in Pennsylvania si verifica un incidente in una Centrale, proprio mentre si stava progettando la Centrale di Montalto. Risultato: manifestazioni a Roma contro il nucleare e fondazione di LegaAmbiente. Sette anni dopo (nel 1986) si verifica l’incidente di Chernobyl, nasce ufficialmente l’Ambientalismo organizzato e il partito radicale promuove il Referendum del 1987 dove i SI vinsero con percentuali vicine all’80%. E così la dipendenza energetica del nostro paese diventa strutturale. Con i riflessi, sopra descritti, di carattere socioeconomico e morale. Amen.

§§§

