Pro Vita. Appello per un Ministro dell’Istruzione no-gender. Firmate e Fate Firmare.

Ciao, il risultato delle elezioni di ieri è chiaro: ha vinto la coalizione di centrodestra. Ma la nostra partita comincia ora. Da oggi Meloni, Salvini, Berlusconi si riuniranno per decidere la lista dei Ministri del nuovo Governo. Dobbiamo assolutamente assicurarci che scelgano un Ministro dell’Istruzione schierato con le famiglie contro il gender nelle scuole. Ti prego, aggiungi anche la tua firma su questa petizione dal carattere URGENTE. Chiediamo al centrodestra di scegliere un Ministro dell’Istruzione che difenda la Libertà Educativa dei genitori! I numeri parlano chiaro. La settimana scorsa ti ho presentato i risultati del sondaggio nazionale commissionato da Pro Vita & Famiglia. Il 79% degli italiani vuole che sia la famiglia a scegliere come educare i figli su temi inerenti sessualità e affettività. L’81% ritiene che la scuola debba comunque preventivamente informare i genitori su eventuali attività in merito. Troppo spesso questo non avviene, ed è una prassi intollerabile che deve cessare. Dipende da chi sarà il prossimo Ministro dell’Istruzione! Per questo ti chiedo, per favore, di firmare ora, con estrema urgenza, la petizione indirizzata ai leader del centrodestra. Si stanno riunendo per decidere i Ministri! Vogliamo un Ministro dell’Istruzione CONTRO il gender nelle scuole, firma ora! Più firme raccoglieremo oggi stesso e maggiore sarà l’impatto sulle riunioni di Meloni, Salvini e Berlusconi. Siamo in contatto diretto con tutti e tre i leader del centrodestra, quindi la tua firma arriverà direttamente a loro. Ma il tempo è vitale: i “giochi” si fanno in queste ore. Ti prego di non chiudere questa mail prima di aver firmato la petizione, è davvero urgente. Se questa campagna andrà in porto, anche grazie alla tua firma, nei prossimi anni sarà più facile impedire l’ingresso di progetti gender nelle scuole italiane. Dopo aver firmato, se puoi, condividi la petizione nelle tue chat di WhatsApp o Telegram oppure su Facebook e Twitter. Non siamo mai stati così vicini a un traguardo così importante e decisivo… Conto davvero sul tuo sostegno e sulla tua firma. Grazie mille! In alto i cuori, Jacopo Coghe

Portavoce Pro Vita & Famiglia Onlus P.S. Per sostenere questa petizione urgente ti basta solo cliccare qui e compilare i campi richiesti. Poi… massima diffusione!