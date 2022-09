Benedetta De Vito. Pensieri Vaganti da San Pietro a Sant’Agata dei Goti.

Carissimi StilumCuriali, mentre l’attenzione di tutti è rivolta alle elezioni e al cambio politico che sta avvenendo sotto i nostri occhi, vi offro sommessamente, come una piccola pausa spirituale, questi pensieri vaganti di Benedetta De Vito. Buona lettura.

Ero a San Pietro, ieri mattina. Turisti, tanti, e molti, mi pare, americani. In Basilica un bel gruppo organizzato di fedeli radunati lì a pregare e ad ascoltare catechesi. Io, sotto all’obelisco voluto da Sisto V, un grande Papa combattente (che amo), osservavo il cielo in sciarpa morbida di nuvole grigie che, tutt’attorno sembravano abbracciare il colonnato del Bernini.

San Pietro, laggiù, sembrava maestoso sfondo teatrale, in carta pergamena, e non so perché ma mi pareva che piangesse, chiamandomi da lontano. Oh, sono io, sempre con le mie visioni, mi sono detta e chiamata da una signora americana mi sono messa ad aiutarla perché non sapeva dove incontrare la sua guida. Girando intorno all’obelisco, ho immaginato il caldo agosto durante il quale, in pochi giorni, è stato tirato su quel gran colosso egiziano, come opera possente in gloria a Dio, le corde brombe d’acqua, il sudore di tanti fedeli, oh, la meraviglia: i Romani in festa! Ora, nessuno ci pensa più a quel passato e tutto diventa solo sfondo per un selfie da postare su Instagram.

Incontrato chi dovevo incontrare, me ne sono tornata sui miei passi, percorrendo la lunga serpe piemontese chiamata Corso Vittorio, pensando mio malgrado a quel San Pietro mesto che da laggiù mi guardava. Signore, mi dicevo, aiutami tu perché io sono poca cosa e nulla. Andavo, pensavo, pregavo.

E mi veniva in mente l’orrida immagine del giorno dell’elezione di Bergoglio-Orgoglio, quando, così mi parve, emerse dal nulla, dal buio alla folla, il nuovo successore di Pietro, e disse quel suo orrendo “Buonasera”, con la “e” aperta, come il tipo viscido di una antica pubblicità oggi dimenticata. Ricordo, allora, mi girai verso mio marito e gli dissi solo questo: “Io ho paura”. Era il mio cuore a parlare. Lui sapeva già chi era quell’uomo vestito di bianco che, senza mozzetta, si presentava, spavaldo, all’orizzonte.

Tante ne doveva combinare quel signore, che qui neanche più mi va di elencarle le bricconerie pensate ad arte per capovolgere la Chiesa e il suo insegnamento con furbizia gesuitica. Tra il fatto che era arrivato quando i suoi predecessori avevano già fatto piazza pulita della tradizione (il latino tanto odiato dal diavolo, come loro sanno benissimo e io pure…) e il birignao del nome scelto e pure quello fa parte del gioco, eccolo addirittura cambiar le parole del Padrenostro, per come ce lo ha insegnato Nostro Signore.

Io, mai, ho detto in tutte le messe in cui sono andata, quella formula orrida e falsa! Ma prima di andare avanti, vado a ritroso solo di qualche anno e sono in una scuola cattolica romana dove andò una bimba morta in odore di santità. La suora che m’accompagna a vedere i giochini e i vestiti di lei rimasti a scuola, mi indica una stanza: “Qui dormiva il cardinale Roncalli quando veniva a Roma prima di diventar Giovanni XXIII, vuole entrare?”. Un senso di disgusto mi invase, mi sentii pietrificata e dissi a ruscello no, no grazie, preferirei di no, e scuotevo il capo. Ecco che cosa penso dei Papi del Vaticano II, tutti fatti beati come gli imperatori di Roma, che da morti, venivano fatti Dei…

E ora, con gli stivali del gatto, sono ieri pomeriggio in chiesa a Sant’Agata dei Goti, per la messa, con mio marito. Celebra un sacerdote africano che ha nei gesti e nel cuore, ne sono certa, l’amore per Gesù e per la Chiesa. Lo so da come mi porge la Particola, in solennità e reverenza. Sì, nella grande Chiesa ci sono molti sacerdoti santi e questo è motivo di gioia e di consolazione e dona la speranza!

Ma, raccolta in me, immaginatemi inginocchiata nella cappellina della santa vergine buona (agatos in greco questo significa) e d’un tratto la rivelazione su San Pietro. Sì, il primo Papa, Cefa, designato da Gesù stesso, è stato rimesso in Croce, a testa in giù, dai pagani, cannibali, dalla finta chiesa, che ora spadroneggia nella Chiesa eretta sulla sua tomba, la Chiesa delle Chiese, il simbolo stesso della Cristianità. Intanto, aspetto il libro “Codice Ratzinger” che gentilmente Andrea Cionci mi ha inviato. Sì, con “Benni”, in preghiera, avanti!

