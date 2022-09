Gotti Tedeschi. In Occidente 50 Anni di Scelte Errate. E Drammatiche.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione questo breve articolo del prof. Ettore Gotti tedeschi, apparso su Il Pensiero Cattolico, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura.

Da almeno 50anni chi ha occupato le leve del potere in Occidente , secondo i principi illustrati da Robert H. Benson ne “Il padrone de mondo” , prende e impone decisioni talmente errate e talmente fondate su premesse errate, ma con conseguenze talmente drammatiche , che ci si meraviglia che non si sia avviato una specie di “Processo di Norimberga” per crimini verso l’umanità.

All’inizio qualcuno aveva intuito o percepito il pericolo e rischio di queste decisioni , aveva dissentito , ma è stato presto messo da parte. Quello che viene definito “pensiero politicamente corretto” si è rivelato esser più violento del previsto . Ogni valutazione contraria ed ogni richiesta di spiegazione ,pur ben argomentata , ha fatto la fine dei Dubia dei Cardinali su Amoris Laetitia . E conseguentemente chi ha insistito nel dubitare ha fatto la fine dei dubitatori citati.

Nei primi anni ’70 in Occidente , si sviluppò e si impose un pensiero forte e radicale che fu accolto in seno al pensiero delle leadership occidentali senza praticamente esser messo in discussione . Questo pensiero riuscì ad imporre che la crescita della popolazione mondiale era insostenibile per il pianeta grazie al consumo di risorse naturali scarse. ( soprattutto energia ) . Vennero imposte, grazie ad un modello di convincimento straordinariamente ben gestito, che si dovevano ridurre immediatamente le nascite per evitare la distruzione del pianeta (grazie al riscaldamento globale soprattutto) . Con questa imposizione si sancì definitivamente che il vero grande nemico dell’uomo era l’uomo stesso ( cancro della natura , incidente nel processo di evoluzione) .

I dissidenti scienziati ed economisti che osarono negare la tesi e spiegare i rischi e conseguenze , non furono mandati in Siberia ,ma furono umiliati e disprezzati da un mix di spiegazioni vagamente impregnate di darwinismo, malthusianesimo, nichilismo gnostico, e pure un evidente cinismo.

Lo spegnimento progressivo delle nascite ( solo in Occidente ,naturalmente ) mise a rischio la crescita del Pil , compensata da duplicazioni nei consumi individuali a prezzi bassi grazie alla delocalizzazione produttiva in Asia ( a low cost )che permise la crescita del potere asiatico ,ma creò il vero fenomeno dell’inquinamento atmosferico . ( sempre più eccessivi consumi in occidente e produzioni a basso costo senza protezione ambientale in oriente hanno generato il problema climatico ). l’Occidente reagì inventando la “transizione energetica” , una strategia per riprendere in mano le redini dell’economia mondiale , destinata però a metter fuori gioco i produttori di energia ( gas, petrolio, carbone ) che in dieci anni sarebbero pertanto entrati in difficoltà e avrebbero necessitato soluzioni strategiche fatte di nuovi accordi commerciali . Ma nuovi accordi commerciali significa transizione geopolitica del potere . Da accordi CinoAmericani e EuropeiRussi , si è provocato il nuovo grande accordo CinoRusso che provocherà altre alleanze . Mentre a noi occidentali resterà carenza di materie prime, inflazione , debito e popolazione vecchia e stanca , che forse domani ( 25 settembre ) vivrà la sua forse ultima illusione con il voto alle elezioni democratiche.

I due Dubia che vorrei esprimere sono :

Ma siamo certi che le premesse delle decisioni prese in Occidente negli ultimi 50anni siano corrette e non invece correggibili? Visto che son state l’origine di tutte le crisi successive ?

Ma perché ,invece di cercare e studiare le cause dei problemi si continua a intervenire solo sugli effetti , con reset utopistici ?

Sarei grato per le due risposte a questi due Dubia.

