Bestiario Trombato.

Carissimi StilumCuriali, questo è un Bestiario maligno. Non è mai bello gioire per eventi che provocano dispiacere ad altri, però in certe occasioni è difficile non provare umana soddisfazione…Per alcuni c’è simpatia nella sconfitta. Per altri, che trovate in neretto…beh, meglio così. Non vogliamo analizzare i risultati, che appaiono molto chiari. Ma sarebbe opportuno che all’interno della Lega si avviasse una riflessione profonda su quanto danno abbiano fatto l’adesione entusiastica e totale alla lettura acritica della psicopandemia con tutte le sue conseguenze incostituzionali (pensiamo soprattutto ai governatori, i Fedriga, gli Zaia e compagnia cantante), il voto sul Green Pass e misure simili, e l’appiattimento su Draghi e Mattarella, gli autori – mentendo e ingannando – di continue violazioni delle libertà fondamentali. Buona lettura.

Il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, non è stato rieletto.

Quando mancano ormai poche sezioni al risultato definitivo (403 le sezioni scrutinate su 440) nel collegio di Napoli Fuorigrotta 2 per la Camera, ha ottenuto il 24,3% dei voti.

Nettamente primo l’ex ministro dell’Ambiente, in lizza per il Movimento 5 Stelle, Sergio Costa, al 40,5%. Terza Maria Rosaria Rossi, in lizza per il centro destra, col 22,2%. Solo quarta la ministra Mara Carfagna, di Azione, al 6,7.

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi torna al Senato. L’ex premier ha infatti vinto nel collegio uninominale di Monza con il 50,31% delle preferenze contro Federica Perella, sindaco alla Cultura del Comune di Seregno. Monza è la città in cui Berlusconi possiede la squadra di calcio, che ha portato in serie A, che alle comunali il Pd aveva strappato al centrodestra. Proprio per questo lo scorso 18 settembre Enrico Letta ha organizzato la ‘anti-Pontida’ con i sindaci Pd.

La vicepresidente di Coraggio Italia ed deputata uscente Michaela Biancofiore passa al Senato. Nel collegio di Rovereto, in Trentino, con il sostegno di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati si impone in un lungo testa a testa con il 36,79% dei consensi contro la senatrice uscente Donatella Conzatti di Italia Viva (anche lei sostenuta dall’Alleanza democratica per l’autonomia come Patton).

Com’era nelle previsioni, facile vittoria per Giorgia Meloni nel collegio della Camera de L’Aquila. Contro di lei il centrosinistra schierava Rita Innocenzi.

Ilaria Cucchi, candidata del centrosinistra, è stata eletta a Firenze. Ha superato, in un collegio che era considerato blindato per il centrosinistra, Federica Picchi candidata del centrodestra. Claudio Lotito è stato eletto senatore in Molise. Il presidente della Lazio ha vinto la sfida nel collegio uninominale dove era candidato per il centrodestra.

A Sesto San Giovanni, nella ormai ex Stalingrado d’Italia, Isabella Rauti ha vinto la sfida per il Senato al collegio uninominale dove ha ottenuto il 45,4% dei voti contro il 30.80 di Emanuele Fiano. Un successo schiacciante per l’esponente di Fdi, figlia di Pino ex segretario del Msi, fra i fondatori della Fiamma tricolore rispetto all’ormai ex deputato Pd, figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz. Sempre al Senato in Lombardia un’altra esponente di Fdi ha sconfitto un esponente del Pd: a Cremona la coordinatrice regionale Daniela Santanché ha ottenuto il 52,17% dei voti contro il 27,3% di Carlo Cottarelli.

In Basilicata la coalizione di centrodestra ha conquistato gli unici due collegi uninominali, ridisegnati dal taglio dei parlamentari, uno per Camera. In particolare, al Senato, quando mancano poche sezioni scrutinate, è consalidato il successo della presidente uscente di Palazzo Madama, Elisabetta Casellati (Forza Italia), al 36%. Alle sue spalle Antonio Materdomini (M5S) con il 24,3%, Ignazio Petrone (centrosinistra) con il 21,8% e poi Mariangela Guerra (Terzo Polo) al 12,3%. Alla Camera, invece, rieletto il deputato uscente Salvatore Caiata (Fratelli d’Italia) con il 37,8%. Poi Viviani Verri (M5S) con il 25,3%, Francesco Pietrantuono (centrosinistra) con il 21,4% e Luca Braia (Terzo Polo) con il 10%.

Pierferdinando Casini si appresta a vivere l’undicesima legislatura consecutiva da parlamentare: ha infatti vinto il collegio senatoriale di Bologna, dove era candidato per il centrosinistra, e dove era in sfida con Vittorio Sgarbi del centrodestra.

Nel collegio uninominale Lazio 2 la candidata di centrodestra, Lavinia Mennuni, trionfa su Emma Bonino, leader di +Europa, e su Carlo Calenda, leader di Azione.

Per il centrosinistra, anche Pippo Civati non riuscirà a ritornare in Parlamento. Il fondatore di Possibile era candidato in Emilia Romagna, capolista nel secondo collegio plurinominale della Regione (quello di Bologna). Lì la coalizione ha preso il 36% dei voti, contro il 37% del centrodestra, e l’alleanza Verdi-Sinistra ha ottenuto il 4,8% del totale. Un dato superiore alla media nazionale, ma non sufficiente per eleggere Civati, che era “uscito” dalla politica nel 2019.

Nel Partito democratico, la quasi-ex-senatrice Monica Cirinnà non ha trovato la rielezione. Cirinnà sapeva di essere candidata in un collegio complicato, quello di Fiumicino, cosa che ad agosto l’aveva spinta in un primo momento a rinunciare alla candidatura. Aveva poi cambiato idea, ma non è riuscita a superare Ester Mieli del centrodestra.

Allo stesso modo, Carlo Cottarelli (centrosinistra) è arrivato alle spalle di Daniela Santanché (centrodestra) nel collegio di Cremona. (repetita iuvant…). In uno dei pochi collegi uninominali vinti dal centrosinistra, invece, Pier Ferdinando Casini ha ottenuto il 40% dei voti a Bologna e ha impedito che a essere eletto fosse Vittorio Sgarbi, che a sua volta non potrà essere “ripescato” nei collegi plurinominali perché il suo partito, Noi Moderati, non ha raggiunto nemmeno l’1% dei voti.

Tra gli schieramenti minori quello di Gianluigi Paragone, Italexit, resterà fuori dal Parlamento. A livello nazionale, il paritito si è fermato subito sotto il 2% dei voti. “La nostra scommessa era superare la soglia di sbarramento. Speravamo in un’affluenza decisamente superiore. Non credo sia un bene per la democrazia un’affluenza così bassa”, ha detto nella notte Paragone.

Anche Unione popolare, lista di sinistra radicale guidata da Luigi De Magistris, non ha raggiunto la soglia del 3%: il numero quasi definitivo, anzi, si ferma sotto l’1,5% a livello nazionale.

Infine Alternativa per l’Italia, partito guidato da Mario Adinolfi e l’ex CasaPound Simone Di Stefano, si è fermato abbondantemente sotto la soglia di sbarramento: il dato finale è tra lo 0,05% e lo 0,15% a livello nazionale.

