Una Opinione. Lupo Sam e i Suoi Cuccioli. L’Eccezionalismo Americano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Una Opinione offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla possibilità – inesistente per un cristiano – di servire due padroni…Buona lettura.

“Lupo Sam e i suoi cuccioli”

“Lupo Sam” (ma i giornali e le televisioni MSM mi immagino che lo chiamerebbero affettuosamente con il soffice nome di “Agnellino Sam”) ha cambiato la pelliccia ma non ha perso il vizio? Voglio dire … l´“eccezionalismo americano” di cui gli Stati Uniti vanno tanto orgogliosi, ha contagiato anche l´Alleanza Atlantica, visto che gli americani (mi pare) la comandano a bacchetta? Se cosí fosse, che forma ha assunto e come si manifesta a noi gente comune?

Certo é che far passare l´eccezionalismo per una cosa giusta e santa, cosí come l´ha finora praticata gli USA, ci vuole anche una continua propaganda positiva che annulli nella percezione della gente ogni veritá che lo discrediti. Non mi esprimo qui sulla guerra combattuta sul campo in Ucraina, ma restando a casa nostra, un modo secondo me certo per individuarlo (almeno dal punto di vista del sostegno mediatico e politico) é quello di fare lo zapping con il telecomando dei MSM televisivi (o leggere i giornali MSM) e vedere chi vi appare continuamente (politico o meno) e da l´impressione di voler “fare l´atlantista” (o simili) e questo spesso ripetendo i soliti slogan che il tutto si fa per la democrazia, la libertá, il diritto internazionale o meno, per un mondo piú giusto, verde e sostenibile e boiate simili – che naturalmente solo gli americani posseggono in sommo grado ma ora anche gli europeisti, i globalisti, i neoliberali, ecc. e questo per giustificare l´adozione di misure impopolari ma imposte da sopra – per esempio, la santitá del sostegno armato a favore dell´attuale governo Zelensky in Ucraina – prendendo a giustificazione una realtá lontana almeno mille chilometri a cui non dovrebbe importare niente a nessuno ma che peró stranamente, per gli interessi dei padroni di chi vuole “fare l´atlantista”, e grazie anche alla solerzia sul campo di questi ultimi, riesce a svuotare le casse dello stato ed i portafogli dei cittadini; per cui chiunque farebbe bene a chiedersi se questi personaggi agiscano non perché si siano fatti improvvisi paladini disinteressati di altissimi e nobilissimi principi (i valori “democratici, europei, ecc.”, riassumendo), ma appunto per trovare un motivo plausibile per svuotare le casse e i portafogli degli altri, ricevendone in qualche modo un compenso.

Sí, perché mi é venuta in mente la canzone del maestro Renato Carosone (“Tu vuó fá l´americano”) sicuramente buon osservatore della societá in cui viveva, in cui faceva notare al napoletano appunto di star facendo l´americano (“Wisky and soda and rock and roll” e anche le “Camel”, naturalmente) prendendo i soldi dalla borsetta di “mammà”. E alla fine della canzone c´era la constatazione che dopo averli presi ed aver fatto tutte le “americanate” che voleva, rimaneva tuttavia ancora un napoletano (“Ok, napulitano”), perché tutto sommato obbediva ancora necessariamente agli ordini (od anche modelli di comportamento) di chi gli dava i soldi (“mammà”), e quindi a quelli della propria famiglia, parenti ed amici, che erano radicati nel territorio: in definitiva, questi ordini (e/o comportamenti) non danneggiavano mai il territorio e la comunitá che vi viveva sopra, ma anzi la vivificavano.

E oggi quale sarebbe il testo che il maestro Carosone scriverebbe se volesse fare oggi una canzone del genere riferito all´italiano che vuole “fare l´americano”? Io mi immagino che gli darebbe il titolo: “Tu vó fá l´atlantista” (ma forse anche “il globalista”, “l´europeista” oppure “il neoliberale, ecc.” – g/e/n) e che fra le frasi della canzone appaia: “Tu vó fá l´atlantista prendendo i soldi dal portafoglio di “Lupo Sam” (ma forse anche della UE, visto che probabilmente é una sua creazione), e anche che terminerebbe non con un “Ok, italiano” ma proprio con un “Ok, atlantista” (o g/e/n), indicando con ció, sempre a mio parere, una persona che si é staccata emotivamente e totalmente dalla propria famiglia di origine, dalla propria gente, dal proprio territorio e che si é venduta senza possibilità di ritorno ai poteri sovrannazionali interessati solo al proprio arricchimento, a causa di proprie scelte egoistiche e cioé per ricevere vari vantaggi personali a cui é poi difficilissimo, ma anche forse mortalmente pericoloso una volta che si é accettato di giocare a questo gioco, rinunciare (non solo direttamente in denaro, ma anche per esempio quello di poter occupare determinati incarichi o posti anche elettivi negli apparati statali che altrimenti mai avrebbe occupato, data la sua mediocritá, ma che ha occupa soprattutto grazie alla sua eccezionale predisposizione ad asservirsi ad ogni desiderio di chi possiede il denaro).

Inizialmente questo asservimento potrá far sorgere nella persona interessata dei contrasti con sé stessa, ma con il tempo, credo che la cosa cosí si assesti: la propria convinzione consiste alla fine non piú nell´eseguire ció che viene ordinato, pur capendo che magari l´ordine é ingiusto, ma nell´arrivare ad eseguire comunque, ciecamente e senza alcun rimorso, gli ordini dei nuovi padroni che saranno visti sempre veri e giusti a priori, qualunque essi siano e qualunque siano le conseguenze negative per gli altri, cosí come per un cristiano che veglia saranno sempre vere le parole di Gesú qualunque sia stato l´insegnamento da Lui dato. Insomma … credo che qui spuntino degli aspetti che a dir poco si possono chiamare religiosi (e di cui non so comprendere al momento neanche i contorni).

Ed in un ambiente come questo, cioé dove c´é qualcuno che puó produrre del denaro in quantitá praticamente illimitate e che ha al contempo di fronte una moltitudine di persone, la cui moralitá praticamente in tutte le sue dimensioni umane (quindi non solo atlantismo e g/e/n, ma anche tutto il resto e cioé eutanasia, aborto, ecc.) é ormai pressoché nulla e che fa a gara a prostituirsi al miglior offerente, non é poi difficile organizzare dei pezzi teatrali politici dove ognuno recita la propria parte assegnatagli, a volte stando al governo, a volte stando all´opposizione e alle quali, per questioni secondarie o laddove la loro mandata falsa opposizione non cambia gli equilibri voluti, é concesso di dimostrare delle discordanze per dare l´impressione di essere indipendenti, ma sempre di nuovo supportando l´agenda dei poteri internazionali quando si tratta di favorire questi e di sacrificare quelli nazionali.

Quindi, a mio avviso, abbiamo di fronte un partito unico (riferendomi qui solo ai politici) non dichiarato al pubblico, i cui appartententi si distribuiscono ad arte nei partiti ufficiali che si combattono formalmente l´un l´altro e che, cantando da vari podii distinti miracolosamente sempre la stessa identica manfrina, danno l´impressione della spontaneitá delle loro convinzioni circa l´assoluta benignitá dell´”atlantismo” (e del g/e/n). In realtá, sempre a mio avviso, si tratta di una consorteria nascostamente unita dal dovere di obbedienza verso un unico padrone sovrannazionale che persegue i propri propositi di rapina a discapito di quella nazione.

Naturalmente, mi immagino, che chi “fa l´atlantista” (e/o g/e/n) non puó andare davanti alle telecamere e dire la veritá, ma dirá alla collettivitá, per giustificare il proprio strano operato palesemente contrario agli interessi della gente un, per esempio: “Non ci sono alternative”, “Le sanzioni fanno male, ma le “dobbiamo” mantenere … quindi rassegnatevi a morire congelati questo inverno”, “È per rispettare le nostre alleanze …, ecc.”, senza mai spiegare alla gente cosa quel “dobbiamo” realmente significhi (e cioé: “Obbedisco a dei comandi ricevuti da sopra e di voi laggiú non me ne frega proprio niente”). Naturalmente fra gli slogan dati sulle sue labbra dai loro padroni, non possono mancare quelli che gettano fango su tutto ció che li contrasta e che viene riassunto con il termine generico di “sovranismo”.

E qui mi appare in tutta la sua evidenza la frase di Gesú: “Nessuno può servire due padroni; perché o odierà l’uno e amerà l’altro, o avrà riguardo per l’uno e disprezzo per l’altro. Voi non potete servire Dio e Mammona.“ (Mt 6:24 Versione CEI). E se un cristiano che veglia prende per vere queste parole, allora capisce subito Chi servono in realtá queste persone che sono in realtá alcune di quelle che si sono prestate volentieri a sottoporre la societá al rito del lock-down, di chiusura di tutte le chiese cattoliche, delle mascherine, dei “vaccini”, ecc. e quindi al rito satanico di inaugurazione del Nuovo Ordine Mondiale in cui, se se mi é permesso farlo notare, siamo ancora pienamente immersi (questo é semplicemente un periodo di calma; mica qualcuno penserá che ne siamo usciti?). Del resto, una volta levati loro, chi rimarrebbe ad eseguire gli ordini del Diavolo su questa Terra? Io personalmente non trovo nessun altro.

Per cui, per quanto scritto sopra e diversamente da qualsiasi affermazione contraria, non puó esistere nessuna possibilitá di “fare gli atlantisti/globalisti/ europeisti/neoliberali e simili” ed essere allo stesso tempo cristiani. Se esistesse una persona di questo genere che lo affermasse, a mio avviso, nel peggiore dei casi sarebbe in malafede e nel migliore dei casi non saprebbe cosa sta dicendo (salvo che si riferisca al cristianesimo alla Bergoglio, cioé al Chrislam e suoi dintorni (*); ed in ogni caso per me é chiaro che questa persona si é personalmente decisa per l´atlantismo/g/e/n – la sua dichiarazione sarebbe quindi comunque solo uno specchietto per attirare alla propria causa anche le “cristianllodole” – scusate il neologismo).

E di questo stato di fatto, il cristiano che veglia deve prenderne atto: nessun compromesso é possibile con questa gente … ogni collaborazione con loro o acquiescienza alle loro pretese equivarrebbe ad accelerare la riuscita dei loro piani che sono estremamente malevoli nei confronti dell´umanitá e a cui, se non incontreranno nessuna resistenza, non rinunceranno mai (credo che la “pandemia” lo stia ampiamente dimostrando) … fra questi la spoliazione dell´Italia e dell´Europa, che sta attualmente avvenendo, ma con l´obiettivo finale di consegnare l´anima degli europei al Diavolo.

Ad ognuno i propri pensieri

(*) https://tapnewswire.com/2022/09/chrislam-confirmed-led-by-pope-francis-leaders-of-the-worlds-religions-formally-adopt-human-fraternity-document-at- 7th-congress/ (in inglese) traduco a modo mio solo il titolo (che dice tutto): “Chrislam confermato: condotti da papa Francesco, i leader religiosi del mondo adottano formalmente nel settimo congresso un documento sulla fraternitá umana”.

Da aggiungere?

E quindi sono convinto a questo punto che persone di questo genere hanno abbandonato l´innocenza della propria fanciullezza (ai tempi delle scuole elementari sicuramente avrebbero detto alla loro maestra: “Oggi sono triste perché il mio migliore amico, appena si é fatto il vaccino, ha iniziato a stare malissimo”, mostrando cosí la naturale empatia che ogni essere solamente umano possiede fin dalla nascita nei confronti del proprio simile), ed hanno assunto un modo di pensare e dei comportamenti che servono egoisticamente solo sé stessi e che per amore fetiscista per il denaro (e suoi equivalenti) tendono necessariamente (nel caso migliore) a disinteressarsi della sorte degli altri o (nel caso peggiore) a sacrificare consciamente gli altri per il proprio tornaconto personale (per esempio, e qui siamo nel caso migliore, partecipando a pieno titolo alla tragicommedia della pandemia ed esortando le persone a “vaccinarsi” senza prima perdere un solo secondo, ma nell´esempio dei politici avrebbero avuto il dovere di farlo, ad informarsi dalle piú svariate fonti disponibili se il “vaccino” era/sia veramente sicuro, ma schivando velocemente allo stesso tempo una propria responsabilitá morale dicendo a sé stessi ed agli altri, per esempio: “Se lo dice la Scienza, allora il “vaccino” é sicuro” (e se loro si sono fatti una soluzione salina per schivare anche le conseguenze fisiche negative di tali “vaccini” sulla salute? Come la mettiamo?)). Naturalmente, mi immagino sempre, avranno detto a sé stessi, laddove c´é stata solo una connivenza al delitto (quindi quello che brevemente segue, non vale per chi ha p.e. sapeva cosa erano in realtá questi “vaccini” e si é detto: “So cosa sto facendo” ): “E se moriranno, non é colpa mia e neanche della Scienza visto che questa non puó mai sbagliare, ed in ogni caso avremo risparmiato del denaro pubblico (pensioni e future spese mediche) e rispetteremo finalmente i vincoli di bilancio impostici da (ognuno metta chi vuole) … del resto … anche mia madre é morta appena si é fatto il “vaccino” … ma era veramente anziana … evviva il “vaccino”. Questo é l´amore ma soprattutto l´attenzione che mi immagino portano verso il prossimo – e qui lasciamo perdere la questione del se hanno approfittato di questa tragicommedia per impossessarsi dei soldi destinati a combattere la “pandemia” o hanno avuto aumenti di stipendio o di indennitá per recitare al meglio la loro parte). Che poi comportamenti di questo genere non provochino a molti nessun rimorso di coscienza é forse anche dato dal fatto che questi azionino degli inconsci meccanismi di autodifesa psicologica per allontanare da sé stessi il sospetto di essere usati come delle marionette, e che quindi ricorrano pubblicamente (ma anche per convincere sé stessi) delle frasi del tipo: “Io/Noi non prendo/iamo ordini da nessuno”, per puntellare la propria traballante autostima.

