OM: Berlusconi Farebbe Tutto per il Suo Paese, Berlusconide.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici, ieri Stilum Curiae si è concesso ventiquattro ore di semi-riposo. E Buon Natale a tutti! Oggi siamo di nuovo qui, per la vostra croce e delizia, con un’Osservatore Marziano delicato e saporoso…buona lettura.

§§§

Caro Tosatti. Per chi se lo fosse perso (è sul Corriere !).

Per chi non è d’accordo con quanto ha scritto Deotto su SC, per tutti gli animalisti affascinati dalla on. Michela Brambilla, fornitore di cagnolini estetici a Berlusconi e “anima animalista ambientalista” dello stesso (secondo esigenze), per chi ritiene Berlusconi degno e meritevole di fare il Presidente della Repubblica italiana e pensa che non sia vero che difenda solo quanto gli utile per avere consensi, ebbene, eccolo!

Magari oggi inviterà al suo pranzo di Natale qualche migrante (ben rivestito e pettinato) e si farà riprendere dalle TV.

Poi si farà riprendere mentre si occuperà personalmente di fare raccolta differenziata, dopo pranzo.

Prima si auto-manderà in onda durante la messa di mezzanotte, naturalmente celebrata nella sua chiesa privata da un vescovo privato che celebri in dialetto milanese in “rito berlusconiano”, e sullo sfondo della chiesa, al posto di qualche immagine sacra, farà apparire l’immagine gigante e tridimensionale di Bergoglio.

E tutto ciò per amore verso il suo Paese: Berlusconide.

Osservatore Marziano.

***

Il leader di Forza Italia e il buon Natale social CorriereTv I primi auguri nel giorno di Natale dal mondo politico arrivano da Silvio Berlusconi che non solo sceglie il canale Instagram per una comunicazione più immediata e diretta ma si fa accompagnare da Gilda. O, meglio, il Cav tiene in braccio, davanti all’albero natalizio, quella che è la new entry a quattro zampe dell’ormai numerosa colonia `canina´ di Arcore. E con lei sul petto, augura «a tutti, tanti, tantissimi auguri, per un sereno, gioioso Natale». (Adnkronos) §§§ SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae Ecco il collegamento per il libro in italiano. And here is the link to the book in English. Y este es el enlace al libro en español STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM @marcotosatti (su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…) E ANCHE SU VK.COM stilumcuriae SU FACEBOOK cercate seguite Marco Tosatti SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa” fino a quando non fu troppo molesto. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni. Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco. L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: berlusconi, om, osservatore



Categoria: osservatore marziano