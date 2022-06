Osservatore Marziano. Aborto. Salvini Parla per i Voti, ma Mons. Paglia Perché? Per Cosa?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, da Marte, dove sono già iniziate le vacanze, il nostro Osservatore Marziano esprime tutto il suo sbalordimento per l’intervista che il presidente della Pontificia Accademia per l Vita ha concesso al più grosso giornale del regime. Agli smemorati ricordiamo le commosse parole sullo spirito di Pannella che lo stesso presidente seppe trovare…buona lettura.

§§§

Osservatore Marziano a Tosatti.

Sa, caro Tosatti, che qui su Marte ha fatto molta impressione l’intervista di ieri sul Corriere del presidente della Accademia Pontificia per la vita, Mons Paglia (Sant’Egidio). L’intervista del vaticanista GG Vecchi era titolata – Paglia: Aborto, la legge non cambierà…

Vecchi chiede a Paglia se dopo la sentenza Usa anche in Italia si metterà in discussione la 194.

E Paglia evidenzia nella risposta tutta la sua natura, la sua fede, la sua intelligenza diplomatica. Risponde infatti: ” ma NOOO… semmai apre una discussione su un problema anche nostro “.

Dice ancora Paglia (me lo immagino con il suo sorriso furbesco alla Sant’Egidio) “ma ci rendiamo conto che in Italia (e altrove) non si fanno più figli?”.

Ma sto Paglia(ccio) di che parla?

Stiamo parlando di aborti, del flagello di questa umanità, stiamo parlando di una sentenza Usa.

E lui glissa sul tema natalità per poter cambiare argomento. Certo caro Paglia(ccio) in Italia, sede della chiesa di Paglia, non si fanno più figli, si fanno invece aborti.

E lei è presidente della pontificia Accademia per la vita !

Ma come dice Salvini, (c’è lo ricorda il generale Laporta in uno Stilum Curiae) chi deve decidere di farli o non farli è la donna.

Ma il nostro Paglia(ccio) dice in più che non si devono colpevolizzare le donne, la colpa è nostra che non facciamo sentire protette le donne.

Dice Paglia: “guai a criminalizzare la donna (che fa l’aborto), anzi, bisogna dar spazio alla loro voce”.

Ora Salvini dice sciocchezze a scopo elettorale, ma Paglia le dice proprio perché ci crede? Ci è o ci fa? O lo tirano per la sottana…?

Che ne dice il generale Laporta?

Lo tirano per la sottana?

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: aborto, marziano, paglia, salvino



Categoria: osservatore marziano