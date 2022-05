Osservatore Marziano. Maradiaga, Krajewski e il Papa che non Va a Kiev….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Osservatore Marziano ci invita a riflettere sull’intervista che il cardinale honduregno Oscar Rodriguez Maradiaga ha concesso a Il Giornale, e in cui si parla del no-viaggio del Pontefice regnante a Kiev…buona lettura.

OM a Tosatti.

Su Il Giornale di oggi,il vaticanista Marchese Ragona intervista il grande card, Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, coordinatore del C7, l’organo di governo della Chiesa universale, ma anche uno dei cardinali amici di Bergoglio più noto per gli scandali che lo circondano.

Edward Pentin lo denuncia da anni, e il Maradiaga denuncia Pentin di persecuzione alla Chiesa (!!).

Il Vescovo C. M. Viganò lo denuncia esser responsabile degli scandali sex intorno a lui (vescovo Pineda).E naturalmente il Maradiaga diventa il maggior nemico di Viganò per conto di Bergoglio.

Il giornalista dell’Espresso Fittipaldi lo denuncia per compensi di mezzo milione di euro all’anno, che il Maradiaga si prende dalla università cattolica dell’Honduras. (Bergoglio infatti parlò di “traditori e profittatori” della chiesa, fece una inchiesta e promosse Maradiaga).

Che dice Maradiaga a Marchese Ragona? Dice che “FRANCESCO VORREBBE ANDARE A KIEV. MA NON C’E’ PREDISPOSIZIONE ALLA PACE”.

Perbacco! Ma è allora proprio per questo che dovrebbe andarci, no? Se stessero negoziando la pace, che ci andrebbe a fare?

Poi il Maradiaga continua l’intervista spiegando che il papa sta lavorando intensamente per la pace in Ucraina, ma i media non ne parlano… Per esempio (dice) ha mandato il famoso cardinale elettricista polacco Krajewski in Ukraina. Si, è vero, ma il cardelettricista ci è andato per portare una ambulanza regalata dall’ospedale Bambin Gesù e per trattare qualche accordo per chi fugge dalla guerra. Ma non certo per trattare accordi o strategie di pace. Perché, se volesse farlo non dovrebbe andare a Kiev, ma a Washington… Chissà se in Vaticano lo hanno capito?

Chissà che dirà il nostro Antonio Socci di questa ultima messainscena Maradiaga-Krajewski, essendo così tanto preoccupato di riabilitare la figura e ruolo di Bergoglio. Chissà. Magari dirà che Bergoglio è l’unico capo di Stato che ha mandato in dono una autoambulanza in Ukraina grazie ad un cardinale elettricista, esperto energetico e in più pure polacco.

Indifendibile…ridono in tutta la galassia, caro Tosatti, non solo su Marte e Venere, ma persino su Plutone dove non hanno il senso dell’humor.

§§§

