Osservatore Marziano. Meglio un Papa Vegano o un Papa Eretico? Li Abbiamo Entrambi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’Osservatore Marziano, dopo aver letto queste notizie, ci ha manifestato i suoi sentimenti con questo messaggio… buona lettura.

§§§

Da parte de l’Osservatore Marziano.

Caro Tosatti, stamattina facevo colazione (mangiando hamburger, per celebrare l’occasione della lettura della intervista di Bergoglio qui sopra riportata) con un collega terrestre che mi diceva che è più preoccupato di aver un papa eretico piuttosto che un papa vegano. Ammettendo poi che voi, in realtà, avete entrambi…Ma andiamo a commentare il pezzo qui sotto linkato sulla esortazione di Bergoglio a non mangiar carne, farò un commento “tecnico” non dottrinale ( ormai per Bergoglio è inutile fare commenti sulla sua dottrina). Commento tecnico che evidenzia “ignoranza” del tema trattato per dare lezioni morali.

La FAO (Food Agricolture Organization, organismo dell’ ONU, la cui missione è combattere la fame nel mondo) parlando di carne, spiegava che a danneggiare l’ambiente sono solo gli allevamenti industriali che tengono gli animali al chiuso, usando pertanto antibiotici e incrementando il rischio di diffusione di zoonosi (cioè di malattie trasmettibili da animale a uomo).Se invece gli animali (bovini, ovini …) son allevati in spazi aperti naturali provocano effetti molto positivi all’ambiente poiché il ruminante (che trasforma l’erba in latte e carne) migliora il suolo concimandolo e calpestandolo, facendo in tal modo penetrare meglio l’acqua e provocando miglior crescita delle piante.

Non è neppure vero che il numero di animali è cresciuto per soddisfare i nostri famelici appetiti.Nel corso della storia il numero di animali che popola la terra non è cambiato, solo son stati sostituiti gli animali selvatici con quelli domestici (secondo le indicazioni della Genesi). Così come son stati sostituiti paludi e jungla con giardini e orti. Sempre secondo le indicazioni della Genesi.Che Bergoglio non conosce evidentemente.

E’ invece la “similcarne” prodotta in laboratorio e pensata per vegetariani e vegani che produce danni all’ambiente, perché consuma molta energia e usa funghicidi, antibiotici e un numero enorme di additivi vari.

Perché allora Bergoglio l’ha sparata così grossa? e così facilmente smentibile?

Solamente perché invitando a non mangiar carne indebolisce l’essere umano che lui non sembra amare tanto? Non mangiare carne riduce la presenza di ferro e cresce lo stress e la stanchezza facendo crollare le energie. No, non credo sia così misericordioso, c’è sotto qualcos’altro. Cosa?

C’è sotto il suo amore per l’Argentina, sua amata patria. Con questa esortazione dieteticogastronomicaambientalista Bergoglio boicotta l’Argentina uno dei maggiori produttori ( ed esportatore) al mondo di carne bovina di alta qualità.Il governo argentino pubblicizza e promuove l’acquisto della carne argentina spiegando che è poverissima di grassi, ricca di proteine e vitamine, ferro,zinco, fosforo e selenio. Una vera miniera di elementi per fare della carne argentina l’elemento di una dieta perfetta completa e bilanciata. L’Argentina produce le razze più pregiate al mondo ( Aberdeen, Angus, Hereford) allevandole negli immensi spazi della Pampa, alimentate naturalmente, solo a contatto con i gauchos a cavallo.

Ma che dire, il misericordioso compie opere di misericordia proprio così

: danneggiando tutto quello che tocca, disprezzando ciò che non capisce e conosce e sostenendo invece l’errore e l’utopia. Forse il mio amico terrestre che stamattina mi diceva che teme di più il papa eretico che il papa vegano, non ha tutti i torti.

§§§

