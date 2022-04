Osservatore Marziano, i Papa Laudatores. Ma la Storia di Nove Anni, che ne Facciamo?

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un Osservatore Marziano sbalordito ci ha inviato questo commento allarmato. Buona lettura e meditazione…

§§§

Osservatore Marziano a Tosatti

Caro dottor Tosatti, che succede sulla terra nel mondo cattolico? Legga questo ultimo Socci (ritornato ciellino) e l’ultimo Cronache di Papa Francesco di oggi.

Non avevamo capito nulla!

Non abbiam saputo leggere i suoi documenti di Magistero, da Evangelii Gaudium ad Amoris Laetitia, da Laudato Sì a Fratelli Tutti.

I Dubia dei Cardinali, incluso il Card. Caffarra, erano opportunistici. Tutto quello che ci ha sorpreso e turbato erano FAKE NEWS, e noi lo abbiam creduto (ma curiosamente le fake news non son mai state smentite dai portavoce vaticani?!).

Ah noi sciocchi farisei! O c’è sotto qualcosa? De Mattei, Socci, Mascarucci, il card. Muller… tutti ri-convertiti alla verità?.

Poi questo Cronache di Papa Francesco, che ci spiega che da otto anni siam stati tratti in inganno da Fake News su quanto faceva e diceva Bergoglio, e ci minaccia pure il fuoco eterno se continuiamo a calunniarlo. (E cita a sproposito San Roberto Bellarmino che invece scrisse: “Un Papa dubbio si considera come NON Papa”).

Che succede? I nostri servizi segreti avanzano due ipotesi contrastanti.

La prima è che i riconvertiti (come Socci & co) stiano affossando Bergoglio facendo scatenare una reazione anti-papa proprio per questa loro insostenibile difesa (si legga il Socci allegato).

La seconda, che mi pare più logica, dice che le logge han deciso di mandare Bergoglio a trattare con Putin, ma perché abbia credibilità deve apparire supportato dall’intero mondo cattolico.

Così hanno dato ordine di scrivere che non solo è Papa ed è santo, ma quello che da nove anni si dice di lui in modo confondente son state Fake News! (si veda Cronache di PapaFrancesco del 24 aprile, oggi).

Ora, è una vostra terrestre certezza che è meglio avere un nemico intelligente che un amico stupido, ma arrivare a far pensare che il male che ci ha costretti a pensare questo pontificato sia…una fake news mi pare eccessivo.

Pachamama era fake, Lutero sull’altare era fake, Fratelli Tutti è fake, Laudato Sì è fake, Amoris Laetitia è fake, EvangeliiGaudium è fake, il commissariamento dei Francescani dell’Immacolata è fake…?

§§§

