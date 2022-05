Osservatore Marziano, e Galli Della Loggia. Indro (Montanelli) gli Avrebbe Detto….

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Osservatore Marziano è rimasto sbalordito – e forse è dir poco – da un articolo apparso sul Corriere della Sera a firma Ernesto Galli della Loggia. E qui sotto ci spiega perché…buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, ho impiegato un giorno intero chiedendomi come possa il direttore (Fontana) del Corriere, pubblicare l’editoriale di ieri (lunedì 16maggio) a firma Ernesto Galli della Loggia “ I NOSTRI INTERESSI”, dove Ernestino vuole convincerci che noi abbiamo gli stessi interessi degli USA (nella guerra Russo-Ucraina).

Ora, come tu sai Marco, io sono un giornalista Italo-Marziano, non sono uno psicanalista in grado di processare il subconscio di Ernesto Galli della Loggia, posso solo supporre a quali condizioni un tal pezzo possa esser stato concepito.

Il grande Montanelli gli avrebbe chiesto di rileggere il testo prima di pubblicarlo, magari dicendogli (parafrasando due frasi celebri di Indro): “Tu … non impari nulla dalla storia, anche perché non la sai..”.

Ma ti dirò anche che: “Per fortuna che il ridicolo non uccide perché altrimenti nella stampa italiana ci sarebbe una strage..”.

Con quali argomenti il nostro collega Ernesto cerca di convincere il lettore del Corriere che gli interessi italiani son gli stessi degli americani?

Primo. Spiega che è soprattutto perché ci hanno sempre difeso dal Comunismo, come oggi ci difendono dal comunismo cinese

(Ma caro Ernesto, questo al massimo valeva fino alla fine guerra fredda, trenta anni fa. Ma dopo la Seconda Guerra mondiale hanno fatto sì che proprio in Italia dominasse il maggior partito comunista in un paese occidentale, al fine di spiare Mosca…).

Secondo: I nostri interessi son gli stessi perché condividiamo culture, valori, conoscenze, e gli USA ce le mettono a disposizione. Certo, pure le culture pro aborto, trasgender-Lgbt, transumanesimo, metaverso…

Poi Ernestino sembra avvedersi di aver esagerato, si chiede: gli Usa sono un paese perfetto? Niente affatto. Dice, ma prosegue: Ma chi oserebbe biasimare e criticare gli USA che hanno sbagliato solo per senso di grande responsabilità per il ruolo di guida e protezione del mondo intero?

Forse noi italiani che “nel carcere di SantaMaria Capua Vetere ha trovato la morte in quel modo Stefano Cucchi?” (ha scritto proprio questo, comparando le azioni in Iraq con Santa Maria Capua Vetere).

Ma continua ancora nella sua ansia di spiegare che noi e gli Usa siam la stessa cosa. Scrive: “Ma siamo sicuri che se al posto degli Usa ci fosse la ‘mitica Europa’ con il suo ancor più mitico esercito europeo ce ne andremmo per il mondo tutti fieri del nostro immacolato pedegree?”.

E fa l’esempio dell’ esercito francese e spagnolo in Nord Africa.

Non saprei cosa fuma o beve Ernesto, ma quando ha scritto questo doveva esser molto stanco…Come diceva Montanelli: per fortuna che il ridicolo non uccide…

Conclude: I nostri interessi son quelli dell’America.

Va bene Ernesto ma non abbiamo capito il perché, non abbiamo neppure capito perché lo hai scritto. Forse..

Forse il tuo editore RCS spera di accarezzare il pelo del maggior fondo americano (Blackstone) che ha richiesto danni a RCS per 600milioni di $ (per l’immobile di Solferino)?

OM, discepolo indiretto di Indro.

§§§

