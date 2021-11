Catherine Austin Fitts. Perché Mr. Global Impone i Vaccini. Seconda Parte.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ecco la seconda parte (la prima è stata pubblicata ieri) dell’intervista a Catherine Austin Fitts nella traduzione fatta da Agostino Nobile, che ringraziamo di cuore per il suo generoso lavoro. Buona lettura.

§§§

CATHERINE AUSTIN FITTS: PERCHÉ MR GLOBAL IMPONE I VACCINI

(2a PARTE)

Intervistatore: Possiamo arrivare ai diagrammi qui?

Catherine Austin Fitts: «Se guardate cosa sta succedendo, abbiamo i tecnici che costruiscono le cloud e le telecomunicazioni. Abbiamo i militari che fanno lo spazio e l’operazione Velocità di curvatura. Quindi stanno mettendo su i satelliti. Poi abbiamo Big Pharma, che sta facendo le iniezioni che sono piene di questi ingredienti misteriosi e cambiano e modificano il tuo DNA. E per quanto ne sappiamo, ti rendono sterile. Poi abbiamo i media che riversano la propaganda. E poi abbiamo i banchieri centrali che ingegnerizzano i sistemi di criptovalute delle banche centrali.

Quindi si hanno diversi pilastri ed è molto importante guardare a ciò che succede ogni giorno, soprattutto nei media. Cercano di tenerli separati in modo che tu non possa vedere come si uniranno in un sistema integrato, che è fondamentalmente integrato nel tuo corpo e nella tua mente.

Intervistatore: A quale scopo?

CAF: «Per istituire il sistema della schiavitù. Quindi, in altre parole, se ho intenzione di fare tutto attraverso una rete intelligente, e ho bisogno di far passare la rete intelligente nel tuo quartiere e poi ho bisogno di far passare la rete intelligente nel tuo corpo, la domanda è: come faccio a costruirla nel tuo quartiere e a costruirla sul tuo corpo senza che tu veda la trappola? Ecco perché si cerca di mantenere queste diverse linee separate. Se ascoltate i banchieri centrali, cercano il più possibile di stare lontani da queste conversazioni.

È stato interessante, stavo guardando una presentazione del FMI sui pagamenti transfrontalieri e il presidente della Federal Reserve, il capo del FMI ha menzionato il sistema di identificazione globale digitale. E il presidente della Federal Reserve è quasi impallidito. Si poteva energicamente sentire che si muoveva come una galassia lontana, era come, No, no, no, no. Perché ci sono 325 milioni di americani, e ci sono più di 325 milioni di pistole. E non vuole che tutti se ne accorgano fino a quando non scatta la trappola, [fino a quando] è troppo tardi.

Intervistatore: Siamo stati messi in trappola quest’anno?

CAF: «Sì. Ma la porta non si è chiusa. Ecco perché… la ragione per cui stiamo parlando è che la trasparenza può far saltare il gioco. È interessante perché, all’inizio dell’anno, quando ho scritto l’articolo “The Injection Fraud – It’s Not a Vaccine” [27 maggio 2020, Solari. com – e vedi l’Introduzione alla Guida di una persona sana di mente del Solari Report 2nd Quarter 2020 Wrap Up – The Injection Fraud] e dicevo che Bill Gates sta cercando di scaricare un sistema operativo nel tuo corpo, proprio come tu lo scarichi nella tua mente e usa il virus come scusa per doverlo aggiornare per farlo funzionare per la sua backdoor ogni giorno.

[A questo proposito, vedi: vedihttps://www.marcotosatti.com/2021/09/13/agostino-nobile-traccia-legami-fra-vaccini-criptovaluta-e-great-reset/. Vedi cosa ne pensa Roberto Cingolani, attualmente Ministro della trasizione ecologica e Elon Musk https://www.marcotosatti.com/2021/09/08/agostino-nobile-ma-perche-ci-vogliono-tutti-tutti-vaccinati/ ]

«Tre mesi dopo – continua Catherine Austin – Corbett ha fatto una grande serie su Gates e diverse persone lo hanno ribadito apertamente. Era in autunno, Yahoo Finance pubblicò un sondaggio che diceva che il 44% dei repubblicani pensava che Bill Gates volesse mettergli il chip. E io dissi: Ok, stiamo facendo progressi. Ed è esattamente quando Gates è scomparso e hanno tirato fuori l’Operazione Warp Speed perché avevano bisogno – ed è interessante notare che la persona che hanno scelto per gestire l’Operazione Warp Speed [il dottor Moncef Slaoui] era un esperto di interfaccia cervello-macchina iniettabile. Era a capo della ricerca alla Glaxo Smith Kline ed è un esperto di interfacce cervello-macchina.

Uno degli sviluppi più importanti accaduti nel 2019, oltre all’approvazione del piano Going Direct da parte dei banchieri centrali a Jackson Hole, è stato il rilascio da parte del Dipartimento della Difesa del contratto cloud JEDI a Microsoft. Amazon è essenzialmente un appaltatore della CIA e delle agenzie di intelligence. Hanno iniziato a generare profitti quando sono entrati in importanti contratti con la CIA per fornire le clouds, non solo per la CIA, ma per tutte le 17 agenzie di intelligence degli Stati Uniti attraverso quel contratto cloud ombrello. Così ora avete Amazon che gestisce il contratto per le agenzie di intelligence.

Quest’anno, “Laydose”(sp?) ha fatto un grande contratto, o alla fine del 2019 “Laydose” ha fatto un grande contratto con la Marina e poi il DOD ha fatto il contratto JEDI. Questi tre enormi contratti cloud ti danno la possibilità, una volta che hai tutti agganciati a loro, di reingegnerizzare radicalmente il modo in cui funzionano i flussi di cassa. Così puoi letteralmente chiudere tutte le piccole imprese, o quasi tutte le piccole imprese, mettere tutti su un reddito di base universale, che è fondamentalmente un sistema di controllo e far funzionare tutto attraverso le nuvole militari.

Intervistatore: Si può vedere la direzione in cui siamo diretti, ma è un po’ incerto il perché?

CAF: «No. È semplice. La tecnologia ti dà la possibilità di istituire un sistema di controllo completo e di centralizzare ulteriormente il controllo economico e politico.

Vi darò un esempio perfetto. Secondo me la tratta degli schiavi afro-americani finì per due ragioni. In primo luogo non si potevano perfezionare i collaterali. Così le banche di Londra continuavano a perdere soldi perché i proprietari delle piantagioni, quando il mercato delle materie prime era in calo, vendevano i loro schiavi all’ovest e le banche non potevano andare a prendere le loro garanzie. Così finanziavano l’acquisto di uno schiavo con un rapporto prestito-valore del 50%, e poi quando il mercato delle materie prime scendeva vendevano lo schiavo, diciamo che scappava, e le banche venivano impiccate. Giusto? E le banche non potevano provare che “Harry” era il loro schiavo perché non potevano – non avevano modo di perfezionare le garanzie. Ok, questo era il numero uno.

La seconda fu che gli haitiani si ribellarono e gli europei mandarono diversi eserciti per cercare di sedare la ribellione e non ci riuscirono mai. Gli haitiani erano troppo bravi.

Ora, se si guarda alla tecnologia digitale, si può perfezionare il collaterale. E con l’armamento spaziale e il tipo di armamento che hai dallo spazio e la sorveglianza, puoi sedare qualsiasi ribellione. Giusto?

Le ragioni per cui la tratta degli schiavi, che era incredibilmente redditizia. È più redditizia dell’estrazione mineraria. È più redditizio dei narcotici. Voglio dire, è più redditizio di tutte le dipendenze. Quindi, se ora hai la capacità tecnologica di implementare la schiavitù, il loro atteggiamento, credo sia: “Ok, facciamolo”. E parte di questo è perché la tecnologia rende molto più facile per un piccolo gruppo di persone riunirsi ed essere molto potenti. Così, per esempio, se portano una tecnologia energetica innovativa, il pericolo è che un piccolo gruppo di pazzi possa farne un’arma.

Quindi la tecnologia è potente. Più potente è la tecnologia che si integra, più c’è il pericolo che si perda il controllo. Ora ci sono altre teorie sul perché la gente vorrebbe il controllo completo.

Vi darò un’altra ragione. Data la difficoltà di nutrire e gestire una popolazione che sta diventando sempre più grande, se ora hai una biotecnologia che permette a Mr. Global di vivere per 150 anni, non puoi mantenere il segreto. Giusto? Se il più ricco vive per 150 anni, e noi no, non puoi tenerlo segreto. Quindi, perché non ridimensionare la popolazione, integrare i robot, usare la robotica per tutto. E si può avere una vita molto ricca e lussuosa senza tutti i mal di testa della gestione. Giusto?

Intervistatore: Quindi il tipo di rottura della società e in diverse classi o in una classe uber e un vasto contadino mescolato con la robotica?

CAF: «Sì. In altre parole, quello che penso stia cercando di accadere qui è che Mr. Global sta usando la tecnologia per passare ad un sistema dove tra robotica, AI e software, poche persone possono controllare i molti con molto meno mal di testa e paura. Dovete ricordare che Mr. Global ha molta, molta paura della popolazione generale.

Più volte mi è stato detto che la leadership negli Stati Uniti si è riunita per discutere come possiamo annullare la segretezza? E ogni volta sono giunti alla conclusione che è impossibile. Non si può annullare la segretezza perché le responsabilità sono troppo enormi. Quindi se tu fossi la palude e fossi colpevole di tutte le diverse cose di cui la palude è colpevole, e cercassi di aprire la finestra sulla segretezza, correresti rischi tremendi. Così hai paura della popolazione generale e la storia dei governi è che la popolazione generale a volte si rivolta e uccide la leadership.

Siamo stati in un mondo bizzarro. Dal momento in cui hanno iniziato a rubare il denaro ci siamo spostati in un mondo bizzarro. Penso che l’unica differenza sia che ora, man mano che hanno spostato tutto il denaro e la realtà ufficiale si è allontanata sempre di più dalla realtà, questo è parte integrante della segretezza. Molte persone pensavano di poter stare nel mezzo della strada. Ora quello che è chiaro è che si deve andare con la setta o con la verità. La via di mezzo sta scomparendo. E così ognuno deve scegliere cosa vuole.

Trad. Agostino Nobile

§§§

