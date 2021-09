Agostino Nobile: Ma Perché ci Vogliono Tutti, Tutti Vaccinati?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ieri notte ha scritto d’impeto questa riflessione, che ci riguarda tutti, e che ben volentieri condividiamo con voi. Buona lettura.

§§§

PERCHÉ CI VOGLIONO TUTTI VACCINATI?

Nel 2010, scrissi un articolo, poi riportato nella raccolta di articoli “Quello che i cattolici devono sapere” pubblicato 2015. Un estratto l’ho pubblicato nel sito Stilum Curiae: https://www.marcotosatti.com/2020/06/03/nobile-come-ci-convinceranno-a-impiantare-il-bio-chip/

Pochi giorni fa un amico mi ha inviato un video in cui vengono riproposti brevissimi filmati che trattano i temi sul vaccino e il 5G. Tra i tanti video sul tema, ha il vantaggio di aver selezionato una breve sequenza di affermazioni rilasciate da personaggi al di sopra di ogni sospetto cospirazionista. Ho salvato il video che, come previsto, è stato oscurato. Quindi, quando è possibile, in questo articolo rinvio alle interviste e interventi integrali.

Vittorio Colao ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del Governo Draghi, afferma, vedi: https://www.youtube.com/watch?v=ucALdRQj3_I che col 5G avremo molta più velocità, più o meno sotto gli 8/9 millisecondi “e si potrà fare tutto in remoto quasi istantaneamente”. Tra le altre facilitazioni c’è anche quella di “iniettare magari o rilasciare una sostanza medica necessaria per le condizioni di salute”.

Ma come si potranno rilasciare sostanze in remoto? Ce lo spiega Roberto Cingolani, attualmente Ministro della trasizione ecologica. “Possiamo fare un robot che lavora dentro il corpo umano?” si chiede Cingolani. Abbiamo “un merge di terapia e diagnostica, un oggetto intelligente e molto piccolo in grado di viaggiare nel corpo umano, trovare la cellula malata sedercisi sopra e rilasciare in quella sede il medicinale che serve o addirittura trascrivere la correzione, la sequenza genetica che vogliamo trascrivere […]” Sono particelle magnetiche “che sono anche fluorescenti”. Queste particelle (quantum cube) “possono alzare la temperatura oltre 50º. Non c’è cellula che resista a questa temperatura per ovvi motivi, quindi sono dei bruciatori locali estremamente piccoli […]”.

Cosa potrebbe succedere con queste particelle-bruciatori? La professoressa Alessia D’Arrigo, dopo la prima dose di vaccino accusa bruciori “come tanti accendini”, in tutto il corpo e dopo cinque mesi si trova nella stessa condizione, a cui si sono aggiunti forti mal di testa rischiando una trombosi. Vedi: https://www.youtube.com/watch?v=Bcp49clWiTY Il vax testimonianza di Alessia Darrigo professoressa scuole superiori. Ascoltando la signora D’Arrigo è difficile non pensare ai quantum cube menzionati da Cingolani.

La nanotecnologia per fini terapeutici è senz’altro una grande invenzione, ma come sappiamo, se è vero che il coltello è uno strumento di cui non possiamo più fare a meno, è altrettanto vero che è stato e sarà utizzato per tagliare la gola al prossimo. Ma cos’altro si può fare con i nano-robot? Sentiamo il più interessante e visionario miliardario del pianeta, Elon Musk.

Il chip nel cervello. “Noi siamo già dei cyborg” dice Musk in una intervista del 2016, “praticamente abbiamo superpoteri grazie al computer e allo smartphone. Ma per unirsi davvero in modo simbiotico all’intelligenza artificiale serve una interfaccia col cervello. Un collegamento diretto tra cervello e computer”. L’intervistatore chiede “Ma è qualcosa che richiede un intervento chirurgico?”

“No, puoi iniettarlo nelle vene attraverso il sangue o direttamente nella giugulare. Da lì arriva velocemente nei neuroni.” https://www.youtube.com/watch?v=ZrGPuUQsDjo We are already cyborgs | Elon Musk | Code Conference 2016.

Troppo visionario? Figurati! Da anni ci stanno lavorando centinaia di scienziati, anche in Italia. Tra l’altro di questa tecnologia transumana ne parlano, come ho scritto, a Davos e numerosi miliardari.

Più avanti nel video viene riportata un’intervista al professor Stefano Panzeri, Senior Researcher

Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, dove si occupa di nanotecnologia solo per scopi terapeutici. Tra i suoi commenti, a proposito delle nanotecnologie, afferma che si tratta di uno strumento che può essere utilizzato “per manipolare le capacità cognitive della persona”. Fatto confermato da tutti i ricercatori di nanotecnologia.

Arriamo a noi. Nonostante le autorità israeliane, britanniche e statunitensi abbiano detto chiaro e tondo che i vaccinati si possono infettare e a loro volta infettare, il PM Draghi persevera sulla strada del vaccino con metodi coercitivi aberranti. E dato che continua a negare i farmaci con cui sono già stati curati migliaia di pazienti Covid-19, dovremmo chiederci se per caso questo siero non contenga già i quantum cube.

Perché si ostracizzano i medici che curano il Covid con i farmaci esistenti? Perché i giornali e le reti tv nazionali li demonizzano? Perché nei media non si parla mai delle persone che a causa del vaccino hanno una vita distrutta? Perché non si ammette che migliaia di morti nel mondo sono causati dai vaccini? Perché non si parla delle manifestazioni in moltissime citta del pianeta contro il vaccino e il covid pass?

Dimostrate democraticamente che i personaggi su menzionati sono farlocchi. Dimostrate apertamente che i cosiddetti no vax sbagliano. Dimostrate attraverso contraddittori autorevoli che avete ragione. Lo chiediamo soprattutto al Presidente Mattarella, al PM Draghi e al ministro della Salute Speranza. Mai nella storia delle democrazie un popolo è stato così vessato da un governo, peraltro non eletto, che utilizza una politica brutalmente divisiva e colpevolista. Siete certi che il problema sia un virus? O forse pensate di attuare un programma che renderà gli esseri umani degli zombies?

Dove sono le Forze dell’ordine, i magistrati, i giornalisti onesti? Informatevi, dubitate. Perché non avete mai cercato di vedere quello che chiunque può trovare nei siti internet? La tv e i giornaloni non sono oracoli delfici, sono gli stessi che hanno diffuso le menzogne contro Saddam Hussein accusandolo di essere in possesso di armi biologiche. Un falso che ha causato la morte di centinaia di migliaia di innocenti, le catastrofi nei paesi musulmani e il terrorismo nel mondo. Non conformatevi a chi distruggerà la vostra vita, quella dei vostri figli e nipoti. Siete pagati dal popolo per difederlo, se non lo fate sarete considerati i primi responsabili.

Questo orrore comunque fallirà, perché pensata e attuata da un gruppo di miliardari poco intelligenti, privi di spessore umano, privi di cultura e, possiamo dirlo, malefici, perché mirano a cancellare il libero arbitrio per rendere schiavi miliardi di persone. Siamo davanti ai più macabri e perversi corruttori della storia occidentale.

Come in tutti i totalitarismi il numero delle contraddizioni stanno aumentando ogni giorno di più. In fondo al tunnel vedremo processi che puniranno i responsabili. Ci sarà uno stridore di denti che al confronto quelli uditi ai processi di Norimberga sembreranno almanacchi per bambini.

Agostino Nobile

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: nobile, vaccini



Categoria: covid, Nobile