L’Uruguay Sospende la Vaccinazione Sotto i 13 Anni di Età. The Defender.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Defender, nella mia traduzione, che dà una notizia a mio parere molto importante. Buona lettura.

§§§

L’Uruguay ha sospeso il vaccino COVID-19 per i bambini sotto i 13 anni dopo che giovedì un giudice ha emesso un’ingiunzione che blocca le vaccinazioni in quella fascia d’età fino a quando i funzionari del governo non consegneranno i contratti con Pfizer.

Mercoledì è stato ordinato ai funzionari del governo uruguaiano e a Pfizer di presentarsi in tribunale dopo che il giudice Alejandro Recarey ha concesso loro 48 ore per presentare informazioni dettagliate sul vaccino COVID-19 di Pfizer, mentre il tribunale ha esaminato una richiesta di ingiunzione per fermare le vaccinazioni COVID-19 per i bambini dai 5 anni in su.

Il governo ha affermato che una clausola di riservatezza del contratto gli impedisce di produrre i documenti, secondo quanto riportato dal Washington Post.

Secondo ABC News, il giudice ha ricevuto le risposte a 18 domande sulla sicurezza e sulla composizione chimica dei vaccini COVID-19, firmate dal Ministro della Salute Daniel Salinas, ma il governo non ha consegnato i contratti.

Non è noto se le risposte fornite dai funzionari governativi abbiano risposto adeguatamente alle domande poste dal giudice, che alla fine ha ordinato un’ingiunzione sulla base di quanto fornito.

Salinas, dopo la sentenza del tribunale, ha difeso con forza il piano di vaccinazione del governo e ha criticato il giudice per aver messo in dubbio la sicurezza dei vaccini.

Alvaro Delgado, segretario della presidenza, ha detto che l’arresto è una minaccia per la salute pubblica.

“Siamo convinti che sia una follia sospendere la vaccinazione volontaria perché ha un forte supporto scientifico”, ha detto Delgado in una conferenza stampa.

Le vaccinazioni per i maggiori di 13 anni continueranno, ha dichiarato il Ministero della Salute in un comunicato.

Secondo ABC News, il governo intende appellarsi alla decisione.

Come ha riferito mercoledì The Defender, il giudice Recarey del Tribunale per il Contenzioso Amministrativo ha usato i suoi poteri inquisitori per chiedere al Ministero della Salute Pubblica uruguaiano, all’Amministrazione dei Servizi Sanitari Statali e all’Ufficio del Presidente di presentare tutte le informazioni relative ai contratti per l’acquisto dei vaccini COVID-19, comprese le informazioni contrattuali relative a eventuali clausole di indennizzo civile o di impunità penale dei fornitori in caso di effetti avversi.

Il giudice vuole sapere, tra le altre cose, se nei contratti ci sono clausole che promettono alle aziende farmaceutiche come Pfizer l’immunità civile e penale per gli effetti avversi causati dai loro vaccini.

Il giudice Recarey ha posto una serie di domande ai funzionari governativi e a Pfizer in merito alla composizione chimica, all’efficacia e alla sicurezza dei vaccini COVID-19 e ha chiesto a Pfizer di dichiarare se ha “ammesso, in qualsiasi ambito, interno o esterno a lei e ai suoi partner, la verifica degli effetti avversi” dei suoi vaccini COVID-19 nei bambini.

§§§

