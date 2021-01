Spasimi di Censura di Cirinnà & C. su una Campagna Anti-Aborto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la cultura e il partito della morte – fingendosi cultura dei diritti, quelli del più forte – cercano di nuovo di togliere la parola a chi obietta. Così nel momento in cui ProVita e Famiglia lancia una campagna – pienamente legittima, e giusta anche politicamente, nel momento in cui si piange la denatalità nel nostro Paese – contro l’aborto, il PD e le sue più esilaranti comparse, come Monica Cirinnà, chiedono provvedimenti di censura all’agonizzante gestione comunale Raggi. Sempre il solito giochetto: i diritti valgono solo se sono i miei e quelli dei miei amici, gli altri devono tacere. Come sono silenziosi i diritti dei bambini soppressi nel ventre della loro madre, a decine di migliaia, ogni anno. Ma quelli non votano, quindi non contano, per Cirinnà & C. Ecco i testi di questa polemica.

§§§

Manifesti choc aborto, Pro Vita e Famiglia: “Non prendiamo ordini dal Pd”

“Non prendiamo ordini dal Pd! Con un post tipico di un regime dittatoriale, il Partito di Nicola Zingaretti ha contestato i nostri manifesti collocati su vele, inerenti alla campagna #stopaborto, affermando che noi mortifichiamo i diritti e continuiamo a colpevolizzare le donne. Fateci capire: bisogna essere tutti per l’aborto e ignorare la soppressione di un essere umano? Ma non vi rendete conto che siete qui ad attaccarci solo perché la vostra mamma non vi ha abortito?“ ha dichiarato Toni Brandi, presidente di Pro Vita e Famiglia onlus, associazione promotrice della campagna choc per la Vita.

“Siete voi che decidete le donne che possono parlare e quelle che non possono farlo? Perché chi non è a favore dell’aborto – ha continuato e concluso Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di PVF – non deve avere il diritto di esprimere la propria opinione? E vi dà fastidio se una donna cambia idea e accoglie la vita? E meno male che si chiama Partito ‘Democratico’. Non abbiamo bisogno della vostra autorizzazione per avere il nostro spazio di libertà né gli italiani sono tenuti a prendere direttive dalla Direzione nazionale del Pd. Rivendichiamo il nostro diritto a manifestare liberamente il nostro pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione come ci autorizza l’art.21 della Costituzione e anche la legge”

§§§

Di nuovo.

Da stamattina questi beceri manifesti antiabortisti e contro i diritti delle donne stanno girando tra le strade di Roma. Non più sui muri come nei mesi scorsi, ma su “vele” pubblicitarie enormi. Perché anche nel giorno in cui celebriamo la prima vicepresidente donna degli USA, in Italia c’è ancora chi vorrebbe mortificare i diritti femminili.

È la campagna disgustosa di Pro Vita che mortifica i diritti e continua a colpevolizzare le donne.

Il comune di Roma deve fermarle subito: non può esserci spazio politico per chi intende calpestare le donne e i loro diritti.

Monica Cirinnà

***

Non si vede che cosa ci sia di becero, in questa vicenda, se non il tentativo di censura della simpatica gattara della giunta comunale Rutelli, il momento più alto, se possiamo dire, della sua carriera politica. E non vediamo che cosa ci sia di sbagliato nella frase, ovvia per chiunque abbia un minimo di razionalità, riportata sulla fotografia. Non è vero? Dimostratelo, con i ragionamenti e i fatti, non con la censura. Usuali squadristi antidemocratici.

§§§

