NOBILE. COME CI CONVINCERANNO A IMPIANTARE IL BIO-CHIP.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ci ha inviato una sua riflessione sulla situazione che stiamo vivendo, e sulle sue prospettive, anche alla luce di quanto emerge dalla discussione globale sul biochip. Buona lettura.

Il biochip

Riportando la seconda parte dell’articolo pubblicato nel 2010, voglio precisare che prima di inserirlo nel libro “Quello che i cattolici devono sapere – Almeno per evitare una fine ridicola”, costituito da una quarantina di articoli, ho aggiunto la notizia relativa ai biochip sui neonati.

«Tattica probabile per impiantare il biochip. Le organizzazioni mondiali come l’ONU e le lobbies finanziarie, si concentreranno nella diffusione di particolari eventi col proposito di allarmare l’opinione pubblica e per infondere preoccupazione, se non paura. I mezzi di comunicazione mostreranno – lo fanno già – senza sosta la disperazione e le ingiustizie del mondo. I biochip, ci diranno, è il solo strumento che può liberare i cittadini dagli sporchi giochi finanziari che mettono in ginocchio i paesi del mondo. Le Nazioni Unite proporranno l’obbligo di impiantare il biochip a tutti. Alcuni politici si opporranno in base al diritto alla privacy. Così, in un primo tempo sarà impiantato per libera scelta. In seguito i media – come hanno sempre fatto dalla legalizzazione dell’aborto in poi – bombarderanno le nostre menti, fino a quando ci diranno le solite frasi vincenti: “chi non accetta di impiantare il biochip è un retrogrado, un incivile, un oscurantista, un egoista al quale non interessano le sorti di una società ormai in mano alla finanza criminale e ai politici corrotti. Solo gli stupidi e i male intenzionati lo possono rifiutare”.

Tra queste ipotesi non dobbiamo sottovalutare anche la possibilità di biochip impiantati ai neonati all’insaputa dei genitori (l’insegnamento dell’ideologia gender negli asili infantili senza informare i genitori è solo l’ultimo esempio).

Complottismo? Agli inizi del 2014 il capo della divisione di cardiologia della University of Southern California, Leslie Saxon, attraverso i media ufficiali ha annunciato che entro dieci anni sarà possibile installare sui neonati un microchip, una sorta di tatuaggio che monitorerà tutti i parametri vitali. I poteri forti controllano i mezzi di comunicazione più seguiti del pianeta e perseguono un unico obiettivo: creare un Governo Mondiale che gestisce l’economia, l’etica e la nuova religione. La finanza è sempre più soggetta agli interessi di poche persone, le quali, attraverso le proprie banche, controllano il mercato globale. Il loro potere economico è stimato in cifre che possono portare al collasso l’intera economia del pianeta. E dato che stanno immettendo metodicamente nel mercato la moneta elettronica, l’impianto del biochip obbligatorio sembra inevitabile.

Si, la moneta contante forse tra poco sarà un romantico ricordo. Nelle maggiori città svedesi gli autobus non accettano contanti, i biglietti sono prepagati o pagati attraverso il cellulare registrato nella propria banca. Tutto bene? Mica tanto. Privare l’onesto cittadino dell’utilizzo del contante, rende la macchina coercitiva del fisco ancora più efficiente e micidiale. La politica sarà ancora più insignificante di adesso, poiché il potere sarà al 100% nelle mani dei multimiliardari.

Dunque, di questo passo, come già accade in tutti i supermercati e negozi con i prodotti contrassegnati dal codice a barre, nessuno potrà fare acquisti senza il biochip. Con una blanda anestesia locale, in pochi secondi s’impianta l’alieno elettronico. Nella testa, per controllare – come avviene già con altri strumenti elettronici – la salute e le emozioni. Un altro viene impiantato nella mano, per utilizzarlo come carta d’identità, di credito, etc. Ma forse avremo un solo tatuaggio che risolverà tutto con meno costi. Inquietante, vi direte, ma anche l’aborto era inquietante, eppure ci siamo abituati. E se oggi qualcuno osasse opporsi alla pratica dell’aborto, come minimo rischia l’ostracismo.

Tra l’altro, sembra che il codice di questo sistema sia lo stesso di quello a barre, utilizzato in tutti i prodotti che compriamo diariamente: il 666. Non capisco molto di elettronica, potremmo pensare che questi tre numeri siano stati concepiti per ridicolizzare l’Apocalisse di san Giovanni, ma di fatto non cambia niente. Circa duemila anni fa, l’Apostolo – che di elettronica e biochips non ne sapeva ovviamente nulla – lo aveva previsto: Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte; e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un nome d’uomo. E tal cifra è 666 (Apocalisse 13-16,18). […].»

Non possiamo farci nulla? Non proprio. Penso che un modo ci sia. Lo vedremo nel prossimo articolo. (continua)

Agostino Nobile

