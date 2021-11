Fauci: Declino del Siero nell’Immunità su Infezione, Ospedalizzazione, Morte.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, qualche giorno fa Anthony Fauci, l’uomo dei vaccini negli Stati Uniti, quello su cui Robert Kennedy ha scritto un libro, esponendone tutti i lati oscuri, ha rilasciato un’intervista, che riportiamo qui sotto nella nostra traduzione, e che vi consigliamo di leggere attentamente. Natural News l’ha riportata, dandone questa interpretazione, di cui vi offriamo l’incipit, sempre nella nostra traduzione:

Ora è ufficiale: Tony Fauci ha ammesso che i vaccini non funzionano e che le persone vaccinate di ogni età si ammalano e muoiono. La sua citazione esatta da un podcast del New York Times del 12 novembre, come riportato da Yahoo News:

Stanno vedendo un declino dell’immunità non solo contro l’infezione, ma contro l’ospedalizzazione e in qualche misura la morte, che sta iniziando a coinvolgere ora tutte le fasce d’età. Non sono solo gli anziani…

Sta diminuendo al punto che si vedono sempre più persone che prendono infezioni di rottura, e sempre più di queste persone che stanno prendendo infezioni di rottura stanno finendo in ospedale.

Questo dopo mesi in cui si sosteneva che i vaccini avevano un’efficacia del “95%” e che erano così sicuri ed efficaci che tutti avrebbero dovuto essere sottoposti a più punture. Improvvisamente quella falsa narrazione è crollata, insieme a una lista crescente di calciatori e giovani professionisti dello sport che stanno letteralmente morendo sui campi sportivi di tutto il mondo.

Interessante, no? Dopo l’ammissione fatta da Bill Gates, anche Fauci adesso appare meno tetragono nell’affermare le miracolose proprietà del Sacro Vaccino…Buona lettura.

§§§

Il 12 novembre, il consigliere COVID della Casa Bianca Anthony Fauci, MD, è andato sul podcast The Daily del New York Times per discutere lo stato attuale del coronavirus negli Stati Uniti. Secondo Fauci, i funzionari stanno iniziando a vedere una certa immunità calante sia contro l’infezione che l’ospedalizzazione diversi mesi dopo la vaccinazione iniziale. L’esperto di malattie infettive ha indicato i dati in arrivo da Israele, che ha notato che tende ad essere circa un mese a un mese e mezzo prima di noi in termini di epidemia.

“Stanno vedendo un declino dell’immunità non solo contro l’infezione, ma contro l’ospedalizzazione e in qualche misura la morte, che sta iniziando a coinvolgere tutti i gruppi di età. Non sono solo gli anziani”, ha detto Fauci. “Sta calando al punto che si vedono sempre più persone che prendono infezioni di rottura, e sempre più di quelle persone che stanno prendendo infezioni di rottura stanno finendo in ospedale”.

Come risultato di questi risultati, Fauci ha avvertito che le persone vaccinate dovrebbero ottenere il loro richiamo, in quanto potrebbe in realtà essere più importante di quanto i funzionari della sanità avevano capito. “Se si guarda indietro a questo, si può dire, sai, non è come se un richiamo è un bonus, ma un richiamo potrebbe effettivamente essere una parte essenziale del regime primario che le persone dovrebbero avere”, ha detto su The Daily.

Fauci ha continuato a dire: “Penso… che il richiamo sarà una componente assolutamente essenziale della nostra risposta, non un bonus, non un lusso, ma una parte assolutamente essenziale del programma”.

Né la Food and Drug Administration (FDA) né il CDC hanno esteso l’ammissibilità del richiamo a un numero maggiore di persone. Mentre tutti i destinatari Johnson&Johnson sono autorizzati a ricevere un’iniezione supplementare, solo i destinatari Moderna e Pfizer ad alto rischio sono idonei, secondo le linee guida delle agenzie.

Ma alcuni stati, come la California e il Colorado, hanno recentemente scavalcato le due agenzie espandendo l’ammissibilità del richiamo a tutti gli adulti nei loro stati. “Permettete ai pazienti di autodeterminare il loro rischio di esposizione”, ha scritto Tomás J. Aragón, MD, il direttore e ufficiale della sanità pubblica statale per il Dipartimento della Salute Pubblica della California in una lettera del 9 novembre ai fornitori di salute locale. “Non rifiutate un paziente che sta richiedendo un richiamo”.

Durante il podcast del 12 novembre, Fauci ha anche parlato dell’efficacia e della sicurezza dei richiami. “Abbiamo dimostrato che i richiami sono sicuri ed efficaci nell’aumentare drammaticamente la risposta non solo immunologica, ma anche quando si guardano i dati clinici da Israele, è molto chiaro che inverte alcuni degli effetti calanti che si vedono nelle persone che sono state vaccinate da sei mesi o più”, ha detto.

La necessità di richiami non significa che i vaccini non funzionino, comunque. Al contrario, Fauci ha sottolineato che non pensa che “abbiamo dato il massimo per dimostrare ciò che è necessario per farli funzionare”, come dosi aggiuntive. Secondo l’esperto di virus, i ricercatori non hanno “avuto il tempo” di fare studi approfonditi per determinare se due dosi sarebbero state meglio di tre, dato che c’era un bisogno urgente di far uscire i vaccini alla gente prima piuttosto che dopo, il che era “salvavita per milioni di persone”, ha notato.

Far vaccinare i non vaccinati e aumentare “aggressivamente” le persone che sono state vaccinate probabilmente metterà gli Stati Uniti in un posto più sicuro questo inverno rispetto a quello che il paese ha visto con le ondate precedenti, sia negli ultimi mesi che durante il brutale inverno del 2020, ha detto Fauci. E con il passare del tempo, saremo in grado di vedere per quanto tempo i booster manterranno i destinatari protetti da COVID, ma Fauci è ottimista.

“Penso che quando tutto è detto e fatto, come abbiamo ottenuto attraverso l’aumento della stragrande maggioranza delle persone che sono state principalmente vaccinate, diremo, proprio come altri vaccini che richiedono dosi multiple, come l’epatite B, come alcune delle vaccinazioni infantili, che è probabile” un richiamo è necessario, ha spiegato. “Sto facendo la mia proiezione personale come immunologo e persona di malattie infettive. Non abbiamo ancora la prova – la prova del pudding sarà dopo che le persone saranno state vaccinate e potenziate, e avremo una maggiore durata della protezione che non diminuirà così facilmente”.

§§§

