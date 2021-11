Bill Gates: il Siero Genico non Impedisce la Trasmissione del Virus.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrivi questa notizia che proviene da The Gateway Pundit, ed è corredata da un video, in cui Bill Gates – che tutti sappiamo chi sia, e quale ruolo abbia in questa vicenda planetaria – intervistato da Policy Exchange ammette che i “vaccini” non bloccano la trasmissione del virus; poi si corregge e afferma che la bloccano solo leggermente, anche se aiutano la salute. Una versione americana del vaccino che “funzionicchia”, secondo il dott. Galli. Cioè: non lo dice Silvana De Mari, e non lo afferma qualche esponente del pensiero ribelle diventare cavie umane; non lo dice qualche no-vax, di quelli che piacciono tanto, così impresentabili, alla stampa di regime; lo dice a chiare lettere quel terrapiattista, quell’antiscientifico di Bill Gates che di vaccini e cose simili ne sa parecchio.

A me sembra che una dichiarazione come questa, fatta da Billl Gates, sia piuttosto esplosiva. perché se il “vaccino” non impedisce la trasmissione, cade tutta la mostruosa impalcatura messa in atto in particolare dal nostro governo, con sistemi malavitosi – ricatto, insulti, menzogne – per obbligare le persone a partecipare, prendendosene la piena personale responsabilità e sgravando quindi chiunque altro – governo, case farmaceutiche, personale sanitario – a una sperimentazione di massa dagli effetti immediati pericolosi e anche letali; e dalle conseguenze a breve, medio e lungo periodo sulla salute degli interessati tutte da scoprire, ma con la probabilità, affermata da non pochi specialisti, che siano dannose, e anche molto dannose.

Come vorreste definire un comportamento del genere? Ed è normale che i grandi mezzi di informazione non vedano, e non sottolineino queste fessure, crepe, varchi nella narrazione ufficiale, che ha portato a ferite enormi alla libertà personale, al diritto al lavoro e alla tutela del proprio corpo e alla democrazia mai vissute negli ultimi settant’anni? Ma non sarebbe ora che i partiti di opposizione – se ce ne sono – e quelli che caduti nella trappola del governo di unità comincino a reagire in maniera fattiva e visibile contro tutto ciò?

§§§

Ecco che cosa dice Bill Gates in risposta all’intervistatore. Prima il testo originale, e poi la traduzione. Le parole introduttive erano, in risposta: “Lei conosce…You know…”.

Bill Gates: The economic damage, the deaths. It’s been completely horrific and I would expect that will lead the R&D projects to focus on things we didn’t have today. We didn’t have vaccines that block transmission. We got vaccines that help you with your health, but they only slightly reduce the transmission. We need a new way of doing the vaccines.”

Era nel 2015 quando ho parlato, e scritto articoli dal titolo: non siamo pronti per la prossima pandemia. E tristemente è stata una previsione migliore di quello che sarebbe successo di quanto tutti avrebbero desiderato. Lei conosce quello che è stato il Il danno economico, le morti. È stato completamente orribile e mi aspetto che questo porti i progetti di bilancio di R&S a concentrarsi su cose che oggi non abbiamo. Non avevamo vaccini che bloccano la trasmissione. Abbiamo vaccini che aiutano la salute, ma riducono solo leggermente la trasmissione. Abbiamo bisogno di un nuovo modo di fare i vaccini”.

Quale sia questo nuovo modo, Dio solo lo sa. Quello che si può dire è che il vecchio metodo, lento, con le varie tappe di controllo e verifica che sono saltate nella preparazione dei sieri genici anti Covid 19, hanno funzionato bene...

§§§

