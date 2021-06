Osservatore Marziano: Non lo Sapete, ma c’è un UFO nella Chiesa. Il Papa…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, era inevitabile che nel momento in cui Stilum si occupava degli UFO Osservatore Marziano si sentisse direttamente chiamato in causa, e dicesse la sua. Con non poca ironia…buona lettura.

§§§

Caro Tosatti,

mi riferisco al pezzo di Deotto sulla UFO mania.

Mi son sentito un po’ deluso per lo scetticismo con cui lei e Deotto trattate il fenomeno degli extraterrestri, dato che uno di noi (trattasi in realtà di extraterrestre “deviato”) è diventato persino vostro Pontefice e altri, come il card. Ravasi, imperano nelle vostra chiesa.

E voi non lo avete capito e continuate a discutere per vedere se la rinuncia di Benedetto XVI fosse o no valida.

Nel 1999 il vostro famosissimo gesuita card. Martini lasciò intendere in un dibattito con uno scienziato venezuelano (tal Chela Flores) che gli alieni erano una realtà.

Lui lo sapeva bene, stava cercando di portarli qui da noi..

Negli anni 2000 padre Corrado Balducci aveva anticipato che la chiesa stava preparando il contatto con gli alieni.

Nel 2002 un gruppo di gesuiti legati alla Specola Vaticana (lo sapete che in Vaticano c’è un osservatorio astronomico, chiamato Specola Vaticana, affidato ai gesuiti per tenere i rapporti con gli alieni?) dichiarò che gli extraterrestri esistono.

Sulla esistenza di Gesù Cristo avanzano dubbi, su quella degli extraterrestri no.

Ci sono poi due grandi scienziato gesuiti, Padre George Coyne e Padre Guy Consolmagno, che passano il loro tempo a scrutare i cieli, ma soprattutto se non solo per cercare Ufo.

Hanno scritto persino un libro “Intelligent life in the universe?”.

Noi potremmo pensare che i gesuiti scrivano saggi sull’importanza e effetti degli esercizi spirituali di Sant’Ignazio, invece no. Sugli UFO.

Sul monte Graham in Arizona, c’è una specie di monastero gesuitico (la filiale della Specola vaticana in USA) dove però non si pratica l’“Ora et Labora” bensi “pray a little and search for extraterrestrials with the telescope”.

Ma mi domando: tutto coincide caro Deotto e caro Tosatti, scettici verso gli Ufo ed extraterrestri? O no?

Il card. Martini secondo me aveva ideato e poi è riuscito, con tutti questi gesuiti della Specola Vaticana, a catturare (come nel film “Invasion”) un alieno-extraterrestre e a incorporarlo in un povero gesuita argentino, e trasformarlo in Pontefice della Chiesa Cattolica.

Brrrrr.

OM

§§§

