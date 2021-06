Deotto: Obama, la Menzogna Globale e in Ultima Ratio, gli UFO. Ci Mancavano…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Paolo Deotto ci ha inviato questa riflessione che condividiamo con voi sulla UFO mania che sembra stia risorgendo dopo anni di tranquilla vita nascosta. Al tema come ben sapete ha accennato anche l’arcivescovo Carlo Maria Viganò nel suo intervento al festival della filosofia a Venezia. Ma leggiamo che cosa scrive Paolo Deotto…

PENSIERINO DELLA SERA sugli UFO

Cari amici,

se avete visto l’ultimo video di Mons. Viganò (https://www.ilnuovoarengario.it/lintervento-di-mons-vigano-al-festival-di-filosofia-antonio-livi-30-maggio-2021/) avrete notato che Monsignore ipotizza che, tra i molti possibili inganni con cui continuare e perfezionare la sottomissione generale che già è in atto, potrebbe esserci anche la comunicazione al mondo di una invasione di extra-terrestri. Chissà: se per qualche ragione la paura della “pandemia” dovesse scemare, ecco un argomento fortissimo per suggestionare di nuovo i popoli: siamo minacciati dagli extra-terrestri! Naturalmente, di fronte a una tale minaccia, dovremo di nuovo accettare limitazioni anche pesanti alla nostra libertà. Perbacco, il pericolo è terribile e naturalmente chi non ci crederà sarà bollato come “negazionista”, se non come “collaborazionista” con il nemico venuto dallo spazio.

Vi sembra folle? Certo, è folle. Ma ormai la razionalità è morta e sepolta. Un anno e mezzo fa sarebbe sembrato “folle” ipotizzare un mondo occidentale che in buona parte si blocca e si trasforma in una semi-galera generale, oltretutto con i detenuti (i cittadini) che, salvo rare eccezioni, sono ben contenti di fare i detenuti. E tutto ciò per una influenza forse un po’ più grave delle consuete influenze, presentata però con termini apocalittici, tali da sconvolgere le menti di molti. Ed è folle anche il fatto che da parte degli organi preposti alla tutela della salute pubblica, si siano prescritte modalità di cura che si sono rivelate poi micidiali. Ed è folle anche il fatto che adesso si faccia una campagna forsennata per inoculare a tutti un “vaccino”, che vaccino forse non è, che non si sa bene cosa faccia e che danni precisi possa causare.

Insomma, l’esperienza di questi ultimi 14 – 15 mesi dovrebbe insegnarci che la follia è la normalità che attualmente si sta vivendo.

Ma torniamo agli UFO.

Per tanti anni, più o meno dal luglio del 1947 (Il famoso “Incidente di Roswell”), gli UFO sono stati argomenti per burloni, per appassionati di fantascienza e per perditempo. Certo, ci sono stati avvistamenti inspiegabili di oggetti volanti, ma nessuno, in oltre settant’anni, è mai riuscito a dimostrare l’origine extra-terrestre degli UFO. L’argomento, senza dubbio suggestivo, è sempre rimasto “ai margini”, lasciato alle cure di appassionati, “ufologi” e individui più o meno stravaganti che addirittura hanno giurato e stragiurato di avere visto e conosciuto gli extra-terrestri.

Però adesso c’è una cosa curiosa, un “di più” che forse non è casuale: negli ultimi giorni stanno sputando come funghi su YouTube filmati che presentano il fenomeno degli UFO come una cosa seria. E lo fanno sulla scia di una dichiarazione della Marina Militare americana, che a ben guardare non dice nulla di nuovo da quanto già si sapeva, e cioè che per alcuni avvistamenti non si è potuto stabilire da dove provenissero e di chi fossero gli strani “oggetti volanti”.

Addirittura, e questo è davvero molto molto interessante, sull’argomento si è scomodato persino l’ex-presidente degli Stati Uniti, Obama. Vedi su https://www.repubblica.it/esteri/2021/05/21/news/ufo_parla_obama_oggetti_volanti_non_identificati_esistono_ma_non_sappiamo_cosa_siano_-302163429/.

Nello stesso articolo sopra linkato, si riportano anche le dichiarazioni di parlamentari americani che enfatizzano l’importanza e la serietà dell’argomento.

Questi quindici mesi di follia pandemica ci hanno insegnato che viviamo in uno sporco clima di inganno continuo e globale, sostenuto purtroppo da un’informazione (giornali, televisioni, social pilotati e censurati) che in larga parte è asservita al Potere.

Perché uno dei principali burattini del Potere, Barack Obama, parla seriamente di un argomento che fino a ieri era tenuto ai margini, riservato agli appassionati di stramberie?

Staremo a vedere.

Certo, potrebbe esagerare Mons. Viganò. Certo, forse ho scritto un sacco di corbellerie esagerate. Però non scordiamoci che, lo ripeto, viviamo sommersi dall’inganno. E il Padre della Menzogna è pronto a dirci di tutto, e soprattutto a farcelo credere.

§§§

