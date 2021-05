Giorgio Rapanelli: Come Possiamo Combattere Contro la Grande Menzogna.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un amico del nostro sito, Giorgio Rapanelli, che ben conoscete, ci ha scritto – a noi e a Iustitia in Veritate, di cui abbiamo pubblicato ieri il comunicato – questa riflessione che offriamo alla vostra attenzione e discussione. Buona lettura.

§§§

A Marco Tosatti, a Iustitia in Veritate.

Al di sopra di tutta questa situazione mondiale di sfascio dell’umanità c’è ARIMANE che sta lavorando molto per costringere l’umanità a vedere l’Essere umano solo come “materia”, mentre LUCIFERO lavora su piani più alti della mente. I Due hanno alle loro dipendenze le Logge angloamericane e l’Alta Finanza, la stessa centrale operativa che foraggiò Lenin e la sua rivoluzione bolscevica, che noi Comunisti credevamo fosse una rivoluzione proletaria.

L’obiettivo di Lucifero e Arimane, come rivelò Rudolf Steiner, teosofo, potente chiaroveggente, fondatore dell’Antroposofia, medico ed educatore, era quello di “allontanare dalle anime umane del nostro pianeta l’evento principale della Terra: la presenza del Cristo che conferisce significato a validità a tutta l’evoluzione”. Realmente è la lotta degli Spiriti lunari, guidati da Lucifero e Arimane, contro gli Spiriti solari, guidati da Michele Arcangelo, campione del Cristo. Che è il Secondo Aspetto del Logos, il Figlio.. Che venne sulla terra e – per un mistero che non possiamo capire – si sacrificò sul Golgota; e che continua a sacrificarsi in forma incruenta in ogni Consacrazione eucaristica. Altro che “Cena”…

I seguaci diretti dei due Spiriti lunari sono quindi le Logge angloamericane e l’Alta Finanza, con i quali devono per forza avere contatti magici, magari mediante “riti del sangue”, e che, grazie al loro potere, possono avere in mano l’ONU, l’OMS, i grandi capitalisti e finanzieri e poi, ad un anello più basso a livello di nazione, i partiti “democratici”, le formazioni politiche minori, gli uomini delle Istituzioni e parte del Clero di ogni livello e grado. Per cui, se dovessimo affrontare con le nostre forze fisiche, economiche e mentali cotanto Nemico, saremmo sconfitti nel giro di un’ora. A noi rimane solo la Promessa del Cristo e della “Donna vestita di Sole”, con la guida dello Spirito Santo.

Proprio oggi su “ByoBlu”, canale 262, un social costretto al digitale dopo che YouTube lo aveva oscurato e silenziato, ho ascoltato Maurizio BLONDET rivelare, alla fine dell’intervista, che tra pochi anni questi vertici del potere mondiale saranno fatti tacere, scomparendo per sempre. Smaterializzati, forse? Il sacerdote cattolico inglese Robert Hugh Benson scrisse nel 1907 il “Il Padrone del mondo”, un romanzo fantascientifico in cui venivano rivelate scoperte tecnologiche, impossibili da immaginare allora, che abbiamo oggi noi. Da dire che Benson era amico di un seguace dei Culti dell’Ombra e dell’Ordo Templi Orientis del mago inglese Aleister Crowley: il pittore inglese Austin Osman Spare, dotato di una buona chiaroveggenza… Il romanzo racconta che comandava sul pianeta un Anticristo, a cui si rivolgevano con fiducia le masse umane e pure la maggior parte del Clero di ogni ordine e grado. Il romanzo finisce come tutto dovrà finire… Io ho capito come sarebbe avvenuto tempo dopo, quando ebbi in un “sogno” la visione del fatto con il quale “uno sarà preso e l’altro lasciato”. Di chi sarà “preso” sarà cancellato pure il ricordo. Come se non fosse mai esistito. Maurizio Blondet ha, con mezze frasi, fa capire qualcosa del genere. Come lo fanno capire Steiner e diversi Teosofi quando rivelano l’esistenza dell’Ottava Sfera, un pianeta di materiale eterico (invisibile all’occhio umano e visibile a quello chiaroveggente) che Lucifero e Arimane stanno costruendo oltre l’orbita Terra-Luna, per portarci i miliardi di anime umane che hanno nel frattempo conquistato, “per lentamente disintegrarsi dopo esperienze che è meglio non descrivere” – come scrivono alcuni teosofi chiaroveggenti. Steiner spiega molto di più cosa accadrà. Quindi è di una falsità satanica la promessa che tutti si salveranno, pur non convertiti, e che l’inferno non c’è. Quindi, si perderanno i seguaci della religione di Aleister Crowley, che dice “fai ciò che vuoi sarà tutta la legge”.

Non riesco a capire come menti intelligenti non sappiano quale sarà la fine che li aspetta. E’ così alto l’odio per il Cristo da non fare vedere loro l’ovvio? Sono forse demoni incarnati? Sono pronti a perdere l’attuale livello di evoluzione, nel quale siamo a metà, preferendo regredire all’indietro, fino all’inizio dell’attuale ciclo di evoluzione, per poi ricominciare un nuovo ciclo di evoluzione con l’Ottava Sfera di Lucifero e Arimane?

Comunque, Cristo salverà solo i “suoi”. Le pecore alla Destra del Trono. Mentre i Capri, alla Sinistra del Trono finiranno nell’Ottava Sfera, ossia nell’Inferno, dove è pianto e stridore di denti. Basterebbe uno sguardo nella palude ove non penetra Luce divina e dove finiscono i depravati e i suicidi, per convertirsi immediatamente. Eppure ciò non avviene, perché il libero arbitrio, ottenuto con l’attuale fase di evoluzione spirituale, non lo accetta… Non è egli fatto a immagine e somiglianza di Dio? Non è egli “dio”?

Noi, cosa dovremmo fare con le nostre deboli forze? Intanto dobbiamo sapere che siamo tutti controllati e messi in condizione di non operare. Ad esempio, nel mio piccolo, i miei filmati su YouTube contro il Gender nelle scuole, contro il piano di invasione, eccetera sono stati cancellati ed io pure temporaneamente punito. Possiamo ancora esprimerci con la necessaria e intelligente prudenza, cercando di aiutare pure finanziariamente quei gruppi che si pubblicano sui “social”, oltre ai commenti in calce agli articoli. E naturalmente pregando lo Spirito che ci guidi sulla giusta via da seguire. Siamo, importanti o meno, degli strumenti del Cristo, dello Spirito Santo e di Maria.

Sto vedendo che gruppi agguerriti stanno combattendo con fede e forza, come gli Insorgenti che si opposero con le armi alle truppe giacobine del generale Bonaparte, guerrafondaio e gran ladrone, che occupava militarmente i territori della Chiesa e facendo 500 mila civili uccisi. Gli Insorgenti era soprattutto contadini e artigiani, con qualche sacerdote che li seguiva e li benediva, mentre il Clero se ne stava defilato e taglieggiato. Quando non era un sostenitore giacobino esso stesso. La Storia si ripete.

Penso che sarebbe da correggere le parole con cui definiamo questi satanisti. Occorre farci capire da chi ci legge e chi ci ascolta. Se usiamo parole difficili, o concetti difficili, o fumosi, mettiamo in confusione la mente umana, sia per la complessità dei concetti, sia per la incomprensione del significato delle parole. I nostri nemici parlano del nostro “odio”. La gente capisce che noi “odiamo” i “diversi”. Non è vero, ma essi ci fanno passare per “odiatori”. Poi, purtroppo per loro, cominciano a creare confusione quando dicono che siamo “sovranisti” e “populisti”. “Razzisti” lo capiscono di più. Vogliono offenderci , ma offendono anche molti dei loro, che non sono d’accordo con l’immigrazione selvaggia. Il “fascisti” lo capiscono di più. Come reagire?

Il loro modo di attaccare, spesso scomposto, è frutto di “odio”. Nella scala dei toni emozionali ”odio” e “collera” sono al di sopra dei toni più bassi di “paura e afflizione”, dove è collocato il tono emozionale della maggior parte della gente e nel quale sta “male”. Al punto che accettano tutto pur di uscire da quel basso tono: tipo la “vaccinazione” di sieri di cui non si sa… Salvo che le case farmaceutiche ci fanno affari d’oro. Noi, che rigettiamo la qualifica di “odiatori”, in quanto il Cristo ci dice di “amare”, ossia di “non odiare”, possiamo rimandare al mittente questa qualifica. Quindi, essi ci “odiano” perché odiano il Cristo, di cui difendiamo le sue leggi. Essi “odiano” perché vogliono agganciare chi è sotto tono e vogliono portarlo sul tono di “odio”, per farlo stare meglio. Ma starà meglio per poco, poiché si accorge che i nostri nemici non li faranno stare meglio nel piano psicofisico. A causa di “insicurezza”, “mancanza di libertà”, “mancanza di lavoro”, “miseria”.

Anche io dovrò smetterla con la qualifica di “cattocomunisti” quei cattolici che stanno a Sinistra. Si illudono che PD e consoci li difendono. Li vedo in Chiesa fare la Comunione. Collaborano in parrocchia. Forse sarà meglio invitarli a difendere il Cristo, opponendosi a leggi liberticide che impedirebbero perfino a San Paolo di scrivere ciò che scrisse in Romani contro il sesso selvaggio e l’omosessualità.

Poi dovremmo essere precisi sulla qualifica, comprensibile a livello mentale. Se li qualifichiamo come “nazisti”, che vogliono l’eutanasia e l’aborto al nono mese, e “comunisti stalinisti”, che vogliono ridurre l’Italia come un “gulag” senza più le libertà democratiche, allora saremo compresi. La parola “totalitarismo” è spesso incompresa e troppo estesa. È come colpire con la forza di un pugno l’intera superficie di un tavolo. Occorre colpire un “punto” del tavolo e lì calare tutta la nostra forza. Il punto è “nazisti” e “comunisti stalinisti”, che ci odiano perchè siamo cristiani che seguono le leggi della Natura, che si esprime con un “papà maschio e una mamma femmina”, di cui un bambino ha bisogno. Un bambino che col Gender nelle scuole vogliono traviare per costringerlo a vedersi solo nei limiti sessuali e omosessuali, ossia della “materia”.

Ai bambini da zero a 4 anni, le direttive europee dell’OMS- ONU indicano al tuo bambino “la gioia e il piacere nel toccare il proprio corpo, la masturbazione infantile precoce… La scoperta del proprio corpo e dei propri genitali. Ad esprimere propri bisogni, desideri e limiti, ad esempio “nel gioco del dottore”.

Da 4 a 6 anni l’indottrinamento, oltre alle azioni precedenti, aggiunge “amicizia e amore verso le persone dello stesso sesso”. Siamo all’omosessualità. Accetteranno i padri e le madri “normali” di mettere i loro figli nelle mani di questi statali “nazi-comunisti bolscevichi”, seguaci di Hitler e di Stalin, fautori del Gender nelle scuole?

Ci odiano perché ci opponiamo agli sporchi affari dei nemici dell’umanità e della famiglia naturale, formata da un padre e una madre e non da un “genitore uno e genitore due”.

Avrei messo questa lettera a commento dell’articolo Iustitia e Veritate, ma mi sembrava eccessiva per i lettori. Comunque un commento è interessante: quello di fare conoscere i nomi di chi è per la legge Zan.

P.S. – pregare Dio per la salvezza della loro anima li manda in bestia e in confusione. Come quando Salvini si esibiva con crocefisso e corona del Rosario.

Fraterni saluti.

19 maggio 2021

Giorgio Rapanelli.

§§§

