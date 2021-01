Giorgio Rapanelli. Da Abortista ad Anti-Abortista in Cinque Secondi.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la raffica di decisioni e intenzioni della nuova presidenza USA, quella di Biden e Kamala Harris, una presidenza democratica finanziata da Planned Parenthood, per incrementare l’aborto legale, cercando di impedire con una legge federale ai singoli Stati di proibirlo, obbligando i cittadini, anche quelli contrari, a finanziarlo, e permettendo – con la denuncia d Città del Messico – l’esportazione dell’aborto in tutto il mondo ha riportato questa drammatica realtà in primo piano. O almeno dovrebbe: ma non abbiamo visto, da parte del mondo cattolico progressista, qui da noi e Oltreoceano grandi reazioni, come ci si sarebbe potuti aspettare. Imbarazzo, complicità cattiva coscienza, accecamento ideologico e politico? Scegliete voi. Lo shop dell’ipocrisia e del doppiopesismo fra quei cattolici “devoti” è sempre aperto, H24. Ma ci sembra interessante pubblicare una testimonianza apparsa sul blog di Giorgio Rapanelli. Buona lettura.

DA ABORTISTA AD ANTIABORTISTA IN 5 SECONDI

di Giorgio Rapanelli

Quando ero “abortista” sostenevo – come da filmati – che il feto cercava di ritirarsi mentre veniva frantumato ed aspirato, esattamente come un lombrico, che si ritira quando viene toccato. Ero convinto che la cosa si riducesse a ciò ed ero d’accordo con l’aborto, a patto che venisse fatto nei tempi stabilii dalla legge e sotto il controllo medico. Avevo votato per l’aborto in modo convinto, onde levare le donne dalle grinfie delle mammane e dei “cucchiai d’oro”. Ma, pure contro la Democrazia Cristiana e contro la Chiesa Cattolica, come avevo fatto con il divorzio. Erano due punti fermi su cui si reggeva, insieme ad altri, la religione “oppio dei popoli”. Era una questione di evoluzione civile e mentale per l’uomo moderno del Nuovo Ordine.

Poi iniziai Scientology. Con i procedimenti di Dianetics (anatomia della mente umana – una branca iniziale di Scientology) chiamati “auditing” (da “audire”, “ascoltare”), un “auditor”, ossia un operatore esperto che “ascolta”, tenta di fare regredire l’individu o, non ipnotizz ato, quindi in piena coscienza e in tempo presente, in un episodio contenente dolore fisico, episodio che aveva registrato in passato mentre era in stato di incoscienza, come in caso di incidente, o durante una operazione chirurgica, o nei nove mesi del periodo prenatale. La tecnica consisterebbe nel fare entrare la persona – cosciente – nell’inconscio, farle contattare l’episodio registrato nell’inconsci o, farglielo ripercorrere diverse vo lte, per come si è svolto, e come se avvenisse in quel momento, onde fargli perdere la carica di emozione dolorosa, ossia scaricarlo della carica emozionale, che continua ad influenzare l’individuo nel corso della sua esistenza, facendolo stare male, proprio a causa del “dolore” provato in quell’avvenimento e poi registrato nell’”inconscio”.

Ecco un possibile esempio di registrazione nell’inconscio: durante un giorno di vento in cui una persiana sbatteva con forza, la madre incinta aveva battuto la pancia contro il bordo di un tavolo, e il feto aveva a sua volta ricevuto un colpo, mettiamo alla testa, ed era svenuto. Una volta nato, quell’individuo avrebbe potuto avere dei mal di testa udendo lo sbattere di una persiana o qualcosa d’altro che assomigli al rumore di una persiana battente. Molte delle malattie psicosomatiche hanno origine da un “dolore” registrato in “incoscienza”, che può stimolarsi di nuovo ogniqualvolta si ripresenti una situazione simile a quella registrata in passato nell’inconscio.

Ad esempio, proprio nell’interesse del nascituro, è sconsigliabile avere rapporti sessuali completi quando la donna aspetta un bambino, e fin dal concepimento. Durante il rapporto il feto viene colpito, ed il dolore viene registrato nell’inconscio, insieme alle parole dette, che possono divenire “comandi” dopo la nascita e durante la vita. Se dopo un rapporto sessuale, e mentre il feto è incosciente e dolorante, viene ad esempio detto “speriamo che sia una bambina”, il feto registra la frase e poi, una volta nato come maschio, ha tendenze femminili e può diventare omosesssuale .

Un tentato aborto

Molti anni fa, intorno al 1984, detti il procedimento di Dianetics ad una donna che aveva un problema preoccupante. Raccontava che quando giungeva l’autunno sentiva il bisogno di uccidere il marito e il figlio a coltellate. Verso i coltelli e verso la “carne fresca” sentiva una ripulsa, al punto che si faceva tagliare dal macellaio le fettine della carne. Come pure la faceva stare male ogni oggetto che finisse con una “punta”. Ad esempio, non poteva lavorare a maglia.

Feci sedere la donna in una comoda poltrona, mi sedetti davanti a lei ed iniziai il procedimento, facendola restare sempre vigile e in tempo presente. Ossia, senza ipnosi. L’ipnosi serve solo ad un operatore che la pratica per conoscere il contenuto dell’inconscio, da raccontare poi al paziente. Senza che con ciò il paziente riesca a scaricare il contenuto dell’inconscio. Di conseguenza, il problema si ripresenterà.

Il caso in questione si presentava molto “occluso”, nascosto. Non riuscivo a fare “penetrare” alla donna un qualsiasi episodio registrato nella memoria, pure recente e con un contenuto “piacevole”. La donna non riusciva ad andare all’inizio dell’episodio, a ripercorrerlo, a riviverlo come emozioni, colori, ambienti, voci… Ad esempio, se ti chiedo cosa tu hai mangiato ieri sera, tu torneresti col ricordo alla cena di ieri sera, magari con qualche difficoltà iniziale, e ripercorreresti la cena dal primo piatto al caffè. E, ripercorrendo diverse volte l’episodio della cena, “gusteresti” di nuovo i sapori, ricorderesti la conversazione, come era la temperatura della case, cosa avveniva all’esterno, eccetera.

Pure quando si ripercorre un episodio doloroso registrato in “incoscienza”, ossia da “addormentati”, come in una operazione chirurgica, la sequenza è la stessa: ripercorreresti, dall’inizio alla fine, l’episodio, con tutto il dolore registrato, le voci dei chirurghi, gli argomenti della conversazione, la stanza e l’attrezzatura, la temperatura esterna e cento altre cose…

Una nascita

Ricordo che feci ripercorrere ad un’altra persona molto percettiva – ossia che ripercorreva gli episodi con facilità – la sua nascita, avvenuta trenta anni prima. E’ sconsigliabile fare ripercorrere una nascita. Purtroppo, il mio difetto è che mi piace “sperimentare” per poter “credere”. Infatti, non ho una vera fede; al massimo una illusione. Lo feci con Scientology, per i suoi procedimenti di “confessione” e per i procedimenti “confidenziali”, utilizzando la chiaroveggenza di chiaroveggenti, ossia quelli che “vedono” ciò che è invisibile all’occhio fisico. Ho continuato pure con la Teosofia, utilizzando sempre i chiaroveggenti.

Con le tecniche di Dianetics, avevo portato quella giovane donna al momento del concepimento e si era molto divertita a “rivedere” l’amplesso di mamma e papà da giovani, come fisicamente non li poteva ricordare in quanto non ancora nata. Il papà era stato a cena con amici e aveva bevuto un po’. Era una serata calda d’estate. La mamma era a letto che dormiva. Abbronzata, indossava una sottoveste rosa trasparente. Il marito era anche un valido pittore e sapeva apprezzare la bellezza. La serata finì con un amplesso.

Come faceva a rivedere il suo concepimento, dato che non aveva occhi? Non è questo il momento di svelare il “come”. Lo vedremo magari più avanti.

Poiché ripercorreva molto bene l’episodio, pensai di riportarla a “tre minuti” prima della nascita, per proseguire poi con la nascita vera e propria. Chiesi: “Adesso andiamo alla tua nascita… Sei d’accordo?”

“Sì”.

“Okay, torna a tre minuti prima della tua nascita… (schiocco delle dita) Ci sei?”

“Sì”.

“Bene, dimmi cosa sta avvenendo…”.

Una nascita è sempre dolorosa. In più, si lascia un ambiente – il ventre della madre – in cui ci si sente costretti, ma protetti, per entrare in un mondo ignoto. E’ un po’ come quando si muore… Nel caso di questa nascita naturale, negli ultimi tre minuti, ci fu lo sforzo di uscire spingendo con la testa… Poi il soffocamento per la stretta della vagina intorno al collo… L’aiuto dell’ostetrica che con due dita le fa uscire la spalla destra e il braccino… Poi l’uscita del resto del corpo – pluf – in un attimo… L’asciugamano bianco di spugna in cui l’avvolgono… La prima pipì della sua vita (anche durante il procedimento – avvisandomi – ne fece qualche goccia)… Chi era presente nella camera da letto (dato che all’epoca si partoriva in casa); il padre che vestiva una camicia bianca, pantaloni blu, cintura marrone e cosa diceva… la bella giornata di sole, là fuori… la nonna che gridava dalla finestra a qualcuno di sotto “è una bambina, è una bambina!”

Terminato felicemente “il parto” e scaricato del dolore che trenta anni prima era stato registrato nel suo inconscio, facendolo ripercorrere diverse volte e sempre partendo da “tre minuti fino alla nascita” (alla fine lo raccontava senza alcuna emozione, con molta serenità), la giovane volle poi chiedere alla madre se ciò che aveva “rivissuto” fosse “vero”. Volle che fossi presente. Ciò non si dovrebbe fare, poiché il procedimento deve rimanere “confidenziale”. A volte era capitato che il concepimento non fosse avvenuto ad opera del padre… Però, in questo caso c’era anche la mia curiosità e non c’erano stati altri “padri” ad averla concepita.

La mamma ascoltò la figlia senza aprire bocca. Poi disse alla figlia: “Sul concepimento non posso confermare, dato che non so quando avvenne. Io e tuo padre ci piacevamo molto e facevamo sempre all’amore…”. Poi, rivolgendosi verso di me, mi chiese: “Ma, cosa le hai fatto? Sulla nascita è tutto vero. Anzi, ha detto cose che avevo dimenticato. E’ tutto vero, è tutto vero! Cosa le hai fatto? Sei uno stregone? Come faceva a vedere tutto ciò che accadeva, se aveva gli occhi chiusi?”

Già, come faceva a vedere con gli “occhi chiusi”? Ne parleremo più avanti, perché oggi ancora non lo so… Anche quando andiamo nel “Piano Astrale” non abbiamo gli occhi fisici, eppure “vediamo”…

Quanto allo “stregone”… Una volta feci passare in soli 7 minuti una crisi di astinenza ad una eroinomane con la tecnica di Scientology del Touch Assist, ossia mediante una “comunicazione” e toccando alternativamente le giunture del corpo fisico. Per fortuna eravamo soli… Un’altra volta, sul loggione del teatro all’aperto dello Sferisterio, una giovane ebbe un blocco allo stomaco per il freddo e, mentre aspettavano il 118, io le feci l’assist di cui sopra e dopo 2 minuti circa stava già meglio e si era ripresa. Medico ed ospedale non servivano più. Ovviamente, tutti mi stavano guardando, pure con ostilità, e sentivo i commenti, tipo, “ma, che è uno stregone?” Oppure, “fatelo smettere, mica è un medico”. La giovane, invece, diceva loro “lasciatelo fare, mi fa bene, sto già meglio”… Ad un’amica che era corsa a prendere un tea bollente, diceva: “No, non mi serve. E’ lui che mi sta facendo bene.”… Infine, un signore bloccò con tono duro il mio assist, dicendo: “Lei avrà le sue tecniche, ma qui serve un medico. Quindi la smetta.” Me ne andai, mentre sentivo commenti poco benevoli e una forte ostilità mi opprimeva le spalle. Ormai, però, la giovane si era rimessa, e il medico sopraggiunto poco dopo constatò che non occorreva il ricovero.

Certamente, in caso di infarto, chiamerei il 118 e intanto gli metterei sotto la lingua un paio di pillole di trinitrina, di cui sono fornito. E magari gli darei un assist di localizzazione per mettere la sua attenzione verso l’esterno, onde non farlo introvertire…

Il caso “occluso” che si sblocca con una sorpresa.

Invece, nel procedimento di cui avevo detto in apertura, quello dei coltelli e delle “punte”, molto “occluso”, la donna che avevo davanti vedeva qualsiasi episodio che le facevo ripercorrere completamente fermo, bloccato, e in bianco e nero, come se si trattasse di diapositive in bianco e nero e senza una sequenza in movimento, come avviene in un film a colori…

Voleva ripercorrere un viaggio che ricordava, in autobus… Le chiedevo: “Dove sei?” Rispondeva: “Mi trovo ad una fermata di autobus”. “Bene, da dove vieni?”. “Non lo so”. “Dimmi, dove devi andare?” “Non lo so, sono ferma qui, sono bloccata”. Evidentemente, era “bloccata” da “qualcosa”, o da “qualcuno”, in un episodio del passato, nascosto nell’inconscio…

Poiché, la donna non riusciva a percorrere un qualsiasi episodio, piacevole o doloroso che fosse, cominciai a pensare che sarebbe stato il caso di terminare la seduta con le formule finali di rito e riprovare in un’altra occasione…

Però, tentai ancora: “Cosa ti blocca?”

Subito la donna si mise ad urlare!

Chiesi: “Cosa sta accadendo?”

Rispose: “Un enorme ferro da calza mi attraversa il corpo!”

A questo punto commisi il primo errore, dicendo a me stesso “ci siamo… questo deve essere un tentato aborto”. E’ probabilmente un fatto raro “audire” (significa “ascoltare”) un feto durante un tentativo di aborto, poiché, a seguito dell’aborto il feto muore. Invece, io stavo per ascoltare il “sonoro” di un tentato aborto, ciò che il feto “diceva”, o, meglio, “pensava”… I filmati degli aborti riprendono solo il movimento del feto che sta per essere soppresso e che si ritira per non essere “aspirato”, ma non si sente la “voce” o il “pensiero” del feto, che invece veniva espresso a viva voce durante il procedimenti di auditing che stavo dando.

Regola importante: una persona che sta dando procedimenti ad un’altra persona non deve “pensare”, o “darsi risposte”… Deve solo fare le domande del caso, e ascoltare le risposte senza alcun commento esteriore e interiore.

Ordinai alla donna: “Torna all’inizio dell’episodio e ripercorrilo!” “No, non posso, non posso “muovermi”, sono inchiodata “qui” da un ferro da calza – rispose. Sentivo che stava soffrendo. In quel momento non fisicamente, ma soffriva come trentuno anni prima.

Urlava: “Mamma, perché mi fai uccidere? Mamma, mamma, aiuto, non farmi uccidere! Quella donna che vedo davanti, tutta sudata, col petto di fuori, mi terrorizza. Cerca di uccidermi. Mamma, aiuto!”

Stava “vedendo”, a tratti, la mammana. Nel momento presente, come trentuno anni prima, quando a tratti si esteriorizzava dal corpo.

Qui commisi il secondo errore: mi lasciai prendere dall’emozione… Dissi a me stesso: “Allora il feto non è come un “lombrico” che tenta di sfuggire, come dicevamo noi abortisti agli antiabortisti… E in più “vede”.

Mi chiesi ancora, sgomento: “Che cosa ho fatto! Cosa ho fatto fino ad oggi sostenendo l’aborto e portando ad abortire?”

Subito, in soli cinque secondi divenni antiabortista. Dopo questa tremenda constatazione, buttai via la tecnica dello “star di fronte”, ossia la tecnica di schermarmi, di non lasciarmi influenzare dalle emozioni emesse da colui che riceve il procedimento, ed assorbii le “masse mentali” dolorose di quel particolare episodio nascosto nell’inconscio prenatale di quella donna, che era riuscita a nascere malgrado i tentativi per farla abortire, e che in quel momento stava buttando fuori, davanti a me, l’episodio dopo oltre trenta anni di “non consapevolezza”.

La storia, come era avvenuta, è presto detta. La donna mi aveva detto precedentemente che la madre lavorava all’epoca in Germania come domestica ed uno studente, figlio del padrone di casa, l’aveva messa incinta. Questo è solo ciò che le era stato raccontato dalla madre. Non sapeva, invece, che la madre, non volendo avere un figlio da nubile e in quelle condizioni, si era rivolta ad una “mammana”, che aveva cercato di farla abortire con un ferro da calza. Probabilmente in autunno. L’aborto non era andato a buon fine, dato che lei era comunque riuscita a nascere. Ma quel ferro da calza aveva lesionato il feto di un mese e mezzo in quelle parti che sarebbero diventate “udito” e “corde vocali”: infatti la donna non udiva bene e aveva problemi di dizione. Inoltre, le aveva lasciato la sensazione di orrore per i coltelli che tagliano la carne cruda e per le “punte”.

Non so se abbia avuto ancora l’istinto a sopprimere i suoi cari, la paura dei coltelli e delle punte. Probabilmente, ha superato da sola quegli impulsi. Oggi, è addirittura nonna… Né ha provato “odio” verso sua madre, dopo aver “scoperto” il tentato aborto. Aveva solo capito finalmente i motivi di insofferenza che aveva sempre avuto verso sua madre e la causa dei suoi problemi psicofisici.

A me cosa accadde, in seguito? Terminai il procedimento di “auditing” alla meno peggio, con un sacco di masse mentali assorbite intorno alla mia testa durante quella seduta fuori delle regole dell’”auditing”. Oggi saprei cosa fare: andrei in una chiesa, che è un luogo terapeutico, a scaricare le masse mentali, con sbadigli e lacrime. Meglio ancora: mi farei segnare dal sacerdote con l’Olio Santo per gli ammalati, che porta sollievo a livello psicofisico. Magari ne riparleremo… Certe tecniche sacramentali, all’epoca di Scientology, ancora non le conoscevo.

Di conseguenza, il giorno dopo ero molto giù di tono. Ero su “apatia”. Sotto “apatia” c’è “morte del corpo”, tanto per semplificare la situazione. Andai in piscina alla Società Filarmonica. C’era un sole smagliante, ma io vedevo solo un cielo giallastro. C’era un caldo soffocante, ma io avevo freddo… Come finì? Vicino al mio ombrellone stava una giovane e bella signora della mia città, un fisico magnifico in due pezzi, molto colta, che conoscevo di vista, ma con cui non avevo mai parlato. Si alzò dalla sdraio, si avvicinò e chiese: “Come sta, signor Rapanelli?” “Bene, molto bene – risposi. Allora, la giovane signora iniziò a toccarmi i pettorali, alternativamente a destra e a sinistra; ad accarezzarmi il volto, una guancia e poi l’altra, continuando a parlarmi del più e del meno. La cosa cominciò a sembrarmi strana: all’epoca facevo ginnastica e avevo un fisico ancora prestante… Però… Però, questa signora era considerata onesta, ottime moglie e madre, cattolica osservante… Perché questo suo comportamento? Che intenzioni aveva? Cosa stava facendo con me? Poi, ebbi l’illuminazione… “Signora, lei sta forse utilizzando una tecnica con me in questo momento? – chiesi. ” “Sì – rispose – le sto facendo “training autogeno”, dato che ho visto che lei era fuori di testa…” Dopo un attimo di silenzio, scoppiai a ridere di gusto. E in quel momento il cielo ritornò azzurro, il sole splendente e il caldo torrido… A distanza di anni, ogni volta che la incontro, le dico: “Ricordi che lei mi salvò la vita. Dio la benedica”. Ogni volta lei non riesce a ricordare il perché…

Un feto può “vedere”?

Noi sappiamo che per vedere le cose del piano fisico abbiamo bisogno della vista fisica, che utilizza gli occhi fisici. Abbiamo, cioè, bisogno del corpo fisico.

Con le nozioni della Teosofia e dei Rosacroce sappiamo che esistono, oltre al piano fisico, altri piani superfisici invisibili, in cui ci si muove con corpi superfisici invisibili. Tratteremo meglio queste conoscenze in futuro. Per ora vediamo brevemente di che si tratta.

Oltre a quello fisico, io (almeno io… voi non so) ho un “corpo eterico” ed esiste un “piano eterico” in cui muovermi, nella stessa maniera in cui mi muovo sul “piano fisico” con il mio “corpo fisico”. Ho pure un “corpo astrale” che si muove in un “piano astrale”, ho un “corpo mentale” che si muove in un “piano mentale”. Così, per sommi capi. Io, che ho tutti questi vari corpi, cosa sono? Sono uno spirito immortale, creato da Dio, con una serie di corpi a disposizione con cui muovermi nei diversi piani (detti anche mondi, o cieli)…

Non è qui il caso di discutere se vivo la sola vita presente, oppure se ho vissuto altre vite. Non voglio sapere perché sono nato in un dato momento, in un dato luogo, famiglia, nazione, eccetera. Voglio solo sapere come uno spirito si incarna per poi capire meglio cosa avvien e alla nascita, o con l’aborto.

Uno Spirito NON E’ il corpo fisico. Uno Spirito non ha bisogno di un corpo fisico. Non è formato di “materia, energia, spazio e tempo” come lo è il corpo fisico e gli altri corpi superfisici. Oppure, deve avere bisogno di un corpo fisico per muoversi su questo pianeta, se è qui che deve stare. In effetti uno Spirito, non sottostando alle leggi di “materia, energia, spazio e tempo” non dovrebbe esistere… Eppure esiste.

Un individuo normale come lo è ognuno di noi ha bisogno di un corpo. Anzi, di corpi, oltre a quello fisico, ne ha diversi e sono quelli sopra elencati: corpo eterico, astrale e mentale. I cattolici sanno che un “concepito” è già uno spirito, ha un’anima, e sta nel ventre della madre insieme al corpo in formazione. Come è la situazione, in effetti?

Facciamo il caso di un individuo normale: come spirito già esiste, vive in una specie di paradiso, dove (forse) non esiste “materia, energia, spazio e tempo”. Questo luogo, o meglio “stato”, viene chiamato in diversi modi: Paradiso per i Cristiani e i Musulmani, Devachan (pron. “devacian”) per i Teosofi, “Grande Fuoco” per certi monaci buddisti… Per gli Scientology e per i Testimoni di Geova non esiste il paradiso.

Per Scientology esiste la “Libertà Totale” che si ottiene, come Esseri Spirituali, arrivando in cima al “Ponte” che ti permette di passare sopra la trappola dell’Abisso mediante procedimenti tecnologici e di etica definiti “confidenziali”, ossia non conoscibili da chi non ha raggiunto quegli “stati d’essere”, con l’obiettivo finale di non sottostare più alle leggi della reincarnazione.

Per i Testimoni di Geova esisterà alla fine dei tempi una “Terra Paradisiaca” su questo stesso pianeta che Geova concederà al “corpo fisico” di un individuo che avrà vissuto secondo la Bibbia. Salvo i famosi 144.000 che saranno convertiti in “esseri spirituali” e governeranno con il Cristo (144.000 è un “numero chiuso” oltre il quale non verrà ammesso alcun altro mortale; probabilmente è solo il numero esoterico del “9”. 1+4+4+=9). Chi non sarà degno di riavere un corpo nella “Terra Paradisiaca” finirà come polvere incosciente mescolata alla terra di questo pianeta. Quindi, non esiste alc un paradiso, purgatorio e inferno , come credono altri.

Cosa accade dopo il concepimento?

Lo spirito scende ad incarnarsi subito dopo il concepimento? La storia è un po’ più complessa. Senza analizzare i motivi che portano uno spirito in questa valle di lacrime, il cammino dello Spirito verso l’incarnazione avviene passando per diversi piani e rivestendosi di diversi corpi.

Diciamo – semplificando – come avviene: quando è “in alto” (si fa per dire), nel primo livello che trova dopo aver lasciato il “paradiso”, lo spirito si riveste di un “corpo mentale” (che non è il cervello) e vive nel “piano mentale”. Veramente il “corpo mentale” è di due tipi. Più “in alto” è il “corpo mentale causale”, che si muove nel “cielo superiore, o piano mentale astratto”, sede delle idee astratte. Più “in basso” c’è il “corpo mentale concreto”, che si muove nel “cielo inferiore, o piano mentale concreto”, sede delle idee concrete, quelli che servono per risolvere, ad esempio, i problemi. Poi, lo Spirito “scende” (si fa per dire) con il suo doppio “corpo mentale” nel piano inferiore del ”piano astrale”, sede degli impulsi e delle emozioni personali. Qui lo Spirito si riveste anche di un “corpo astrale”. A questo punto lo Spirito ha già un “corpo mentale” (che non è il cervello), più sottile, e un “corpo astrale” più denso (ma sempre invisibili all’occhio fisico). Si possono vedere i corpi mentali e astrali di un individuo? Sì, li può “vedere” un chiaroveggente che è potente a tal punto da avere l’abilità di “viaggiare” nel “piano astrale” e nel “piano mentale” e “vedere” “cosa” e “chi” “vive” in quei piani. Comunque, per uno Spirito avere il possesso dei corpi mentali e astrali dopo l’uscita dal paradiso occorre del tempo, forse anni, molti anni, per alcuni centinaia di anni…

A questo punto, ci si avvia a prendere un “corpo fisico” che deve essere “costruito” nel ventre materno. Lo Spirito, come abbiamo visto, ha già due corpi (mentale e astrale) completamente formati. E’ uno Spirito ancora “senza corpo fisico”, ma esiste già in quelle forme invisibili. Però, prima del “corpo fisico”, deve formare il suo “corpo eterico fisico” utilizzando una “energia eterica”, che si trova nel “piano eterico fisico” (sempre invisibile), che è immediatamente prima del “piano fisico denso”. Ed è con il “corpo eterico” che egli assume una nuova “personalità” adatta ai suoi meriti e demeriti del passato. Dopo la morte del tuo “corpo fisico” è nel “piano eterico” che tu abbandoni la “personalità” che avevi nella vita trascorsa e che mai più riassumerai.

Io abbandonerò come un vecchio vestito la mia personalità usata in questa vita, che in futuro qualche altro in arrivo in questa valle di lacrime assumerà a sua volta quando percorrerà il “piano eterico” prima di riprendere un nuovo corpo fisico. Mentre io assumerò la personalità adatta, a me lasciata precedentemente da un altro. Questo sistema non è creduto dagli Scientologists, in quanto essi pensano che con certe tecniche “confidenziali” – come prima detto – possono continuare a possedere la propria “personalità” pure nella vita futura, mentre i Testimoni di Geova credono di essere solo un corpo fisico privo di anima immortale; corpo che verrà risuscitato in forma immortale, se ne è stato degno, in un mondo paradisiaco alla fine dei tempi. Mi piace aggiungere che la Chiesa Cattolica, con i poteri dati dal Cristo Gesù ai vescovi per mezzo della Successione Apostolica, ha creato il “Sacramentale” dell’Olio Santo per gli ammalati che agisce sul “corpo eterico” dell’individuo. Questo Sacramentale può – forse raramente – eliminare le malatt ie fisic he. Aiuta molto ad eliminare le malattie mentali. E cancella i peccati. Si deduce che i cosiddetti “peccati” sono registrati nel “corpo eterico”, che a sua volta li registra nel “corpo astrale”, sede degli impulsi e delle emozioni. La domanda è: l’Olio Santo per gli ammalati che cancella i “peccati” dal “corpo eterico”, li cancella pure dal “corpo astrale”? Domanda interessante… Riprenderemo l’argomento un’altra volta, quando parlerò del Sacramentale Olio Santo per gli ammalati…

A questo punto vado per supposizioni. Poiché, all’osservazione chiaroveggente il “corpo eterico” è un “doppio” del “corpo fisico”, io penso che il “corpo eterico” si cominci a formare insieme al “corpo fisico” con il concepimento. Quindi, al momento del concepimento inizia a formarsi il “corpo eterico” insieme al “corpo fisico”. Man mano che nel ventre materno si sviluppa il “corpo fisico”, si sviluppa contemporaneamente il“corpo eterico”: ambedue cominciano a formarsi, presenti i “corpi astrale e mentali”, già completamente formati da tempo e in possesso dell’Individuo, quale essere spirituale.

Al momento della nascita l’Individuo spirituale, con i suoi “corpi astrale e mentali”, prende definitivamente possesso del “corpo fisico (col suo cervello)” e del suo ”corpo eterico”, il quale è la copia esatta del “corpo fisico”, ma leggermente più grande. Fuoriesce dal corpo fisico per un millimetro e a volte si vede ad occhio nudo.

Attenzione: la Scienza medica ci dice che il feto registra tutto ciò che avviene all’esterno del ventre materno. Registra gioia, dolore, preoccupazione, rumori, voci forti ed altro. Nel libro di Dianetics puoi trovare l’argomento sviluppato in modo esaustivo. Ma, dove registra queste cose? A mio parere le registra nel “corpo eterico”, forse nel “corpo astrale” e nel “corpo mentale” per ciò che è di loro competenza. Invece, l’assunzione di alcol e di droghe viene registrata nel “corpo fisico”, nel “corpo eterico” e, forse, solo nel “corpo astrale”. Perché nel “corpo astrale”? Perché in questo corpo invisibile vengono registrate le emozioni, gli “impulsi e le passioni” dell’individuo ed anche le parti “astrali” delle “sostanze” che esistono nel piano fisico (e pure nel piano eterico, in quanto hanno energia)… E’ difficile da capire? Magari sì. Comunque l’argomento è molto più complesso ed è descritto in libri diversi teosofici, tra i quali “Il Mistero della Vita e della Fo rma” di C. Jina rajadasa, stampato dalla Marco Valerio Editore.

La “matrioska”

Se vuoi avere realtà di ciò che è un Individuo prendi una matrioska e vedi come è formata. La prima pupa più piccola all’interno sarebbe il “corpo fisico”. La seconda pupa che racchiude la prima è il “corpo eterico”. A sua volta la seconda pupa, contenente all’interno la prima pupa, viene racchiusa da una terza pupa, che sarebbe il “corpo astrale”. Tutte le tre pupe (fisiche, eteriche e astrali) sono poi racchiuse da una quarta pupa, il “corpo mentale”. Le quattro pupe verrebbero poi racchiuse in una quinta pupa: il “corpo causale”. Ed infine tutte e cinque le pupe sono racchiuse in una sesta pupa, lo “spirito individuale”, che esiste p ure senza gli altri “corpi”. A questo punto è solo p uro spirito.

Qualcuno potrebbe chiedere cosa accade con la morte?

Prima muore il “corpo fisico”, che inizia a decomporsi. Con la morte del corpo fisico l’individuo inizia il cammino in quella che Scientology definisce “area tra le vite”, ossia il percorso tra la morte e la rinascita. Contemporaneamente alla morte del corpo ed alla sua decomposizione, comincia a “decomporsi” pure il “corpo eterico”. Entrambi i corpi (fisico ed eterico) si frantumano disperdendosi nei rispettivi “piani fisici ed eterici”. Un chiaroveggente direbbe che non è molto piacevole “osservare” il corpo eterico di un cadavere in decomposizione, poiché il “corpo eterico” ha lo stesso “aspetto” del corpo che si decompone. Lo Spiritorimane quindi con i suoi corpi “astrali e mentali”. Poi muore il “corpo astrale”, o meglio viene abbandonato nel “piano astrale”, in attesa che qualcuno lo assuma; quindi lo spirito abbandona il “corpo mentale” nel “piano mentale”. Lo spirito di una persona “normale” (non parliamo di un criminale, o di un individuo degradato completamente nella materia, o di un mago nero), o di un “santo”, senza più i “pesi” dei vari “corpi”, entra in uno stato di beatitudine chiamato Paradiso, o Grande Fuoco, o Devachan, (che significa il regno degli Dei).

Da dire che man mano che si abbandonano i “corpi” si perde sempre di più il ricordo dei “piani” abbandonati… Forse è per questo che quando si prende un nuovo corpo in una nuova esistenza non si ricorda ciò che è avvenuto prima. Per quanto ci sono dei bimbi piccoli che mantengono contatti con i piani superfisici, parlano con gli “esseri” che li abitano, e a volte ricordano “chi” erano e “dove” erano nella vita precedente.

Quindi, nulla di “perde”, tutto è “registrato” nella “traccia del tempo” della mente universale. E con le abilità di chiaroveggenza e le opportune tecniche puoi andare a vedere i fatti registrati nella “traccia del tempo”. E se si è capaci di andare “indietro” nel tempo si è pure capaci di andare “avanti” nel futuro. Tipo Nostradamus…

Non è qui il caso di parlare di ciò che si definisce “reincarnazione”. A noi interessava vedere cosa avviene con il concepimento, dopo il concepimento e… prima del concepimento. Mi piace riportare un passo di Giovanni 9-1,2: “Camminando, Gesù passò accanto a un uomo che era cieco fin dalla nascita. I discepoli chiesero a Gesù: “Maestro, se quest’uomo è nato cieco, di chi è la colpa? Sua o dei suoi genitori?”. Come era possibile che il nato cieco avesse potuto commettere colpe prima della nascita? E’ possibile allora che i genitori vengano puniti per le loro colpe con la nascita di un figlio cieco? Non credo che il Padre dei cattolici sia un Dio vendicativo e volubile, come lo credono gli Ebrei e i Musulmani. Quello dei cattolici è il Padre dall’Amore assoluto: come può farci nascere ciechi per un suo capriccio o per punire i nostri genitori? E’ allora possibile che il nascere ciechi, o con altre malformazioni psicofisiche, sia la conseguenza di ciò che si è seminato prima della nascita, in una vita precedente?

Cosa accade con l’aborto?

Semplicemente si impedisce ad uno spirito rivestito già da un “corpo mentale” e un “corpo astrale” di prendere un “corpo fisico” (col suo “corpo eterico”) ed iniziare una esperienza nel pianeta che egli, in collaborazione con “altri” del mondo celeste, ha deciso di iniziare una nuova esistenza terrena. Una esperienza che non avviene a caso. Non si è “sparati” a caso in un dato corpo, come qualcuno sostiene… Ma, la nuova esperienza di vita avviene con un dato corpo, in salute o meno, in una data famiglia, in un dato periodo st orico, in una data nazio ne, continente, razza, ed è il risultato di ciò che si è seminato “prima”, nella vita appena trascorsa e nelle vite precedenti… “Ciò che semini raccoglierai”, “Se semini vento raccogli tempesta”.

Con l’aborto si ritarda una incarnazione, che avverrà comunque successivamente, in tempi brevi. Almenocredo.

I chiaroveggenti si addestrano a seguire – nell’area tra le vite – un bimbo morto con al massimo a tre anni di età, dalla morte del corpo fisico fino alla rinascita in un nuovo corpo. Il motivo è che un bimbo che muore in tenera età riprende un corpo in due o tre anni di tempo e generalmente nella stessa famiglia in cui era, se i suoi genitori desiderano un nuovo figlio. Per cui è facile per un chiaroveggente poter “studiare” ciò che accade al bimbo nei mondi superfisici proprio per la brevità della permanenza in quei piani superfisici. Con un individuo adulto la cosa avviene nell’ordine di decine di anni e addirittura di secoli. Quindi, si è impossibilitati a seguirlo nell’”area tra le vite”.

Come facevano la neonata, che aveva gli occhi chiusi, e quel feto di un mese e mezzo, che non aveva occhi, a “vedere” ciò che accadeva intorno a loro? Come è possibile che chi è anestetizzato sotto i ferri di un’operazione, o nell’incoscienza di un incidente automobilistico, a volte “ricordi” e “riveda” cosa avveniva intorno a lui e quali discorsi venivano fatti e che, verificandoli poi con i presenti al fatto, le cose siano andate come egli le “ricordava”?

Purtroppo non so rispondere. Spero che qualcuno me lo spieghi… So solamente che quando io vado nel “piano astrale” con il mio “corpo astrale” io vedo cosa c’è intorno a me, come quando vedo con gli occhi fisici il mondo fisico che mi circonda. Ma – giusta è la domanda – se uno è in un piano diverso da quello fisico, come può vedere ciò che può accadere nel piano fisico? Non so rispondere. Un chiaroveggente come il mio amico David riesce ad andare sul “piano astrale” e contemporaneamente guidare l’auto, che corre lungo l’autostrada.

Veramente, quando tu non sei ancora completamente “entrato” nel “piano astrale” puoi vedere ancora il tuo corpo fisico addormentato, dall’alto. Come pure – come ho già detto sopra – in occasione di un intervento chirurgico, il paziente vede dall’alto il suo corpo addormentato e l’équipe chirurgica che lavora sul suo corpo. A me non è capitato mai di “vedere” mentre mi operavano al cuore: non sarò uno Spirito? Però, io nel “piano astrale” ci sono andato volontariamente in passato, mentre attualmente ci vado ogni notte, mentre il mio c orpo dorme. Come avviene per ognu no di voi… Pure se poi non ricordate nulla.

Nessuna condanna, ma comprensione

Vorrei infine dire che tutto il mio discorso non è di condanna alla donna che vuole abortire: è una sua scelta. Che però coinvolge non un “grumo”, o un “lombrico” che si ritira. “Chi” si elimina è uno che “sa” il suo stato ed ha percezioni straordinarie e “vede”…

Non sono per l’abolizione della legge s ull’aborto . Si ritornerebbe alle mammane e ai “cucchiai d’oro ”. Sono invece per DIFENDERE c on ogni mezzo legislativo ed ogni aiuto economico LA MADRE E IL FIGLIO NASCITURO, onde possa – la Madre – senza preoccupazione di sorta, fare avvenire consapevolmente e serenamente il miracolo della nascita. E, subito dopo la nascita, la legge dovrebbe difendere LA MADRE E IL FIGLIO NATO.

Si parla tanto in modo astratto della parità di diritti tra Uomo e Donna. E’ una falsità ideologica. La D onn a, come puerpera e come madre, non ha alcuna parità con l’uomo. Intanto, sono due esseri. Inoltre, la Madre è un essere più debole, con una preoccupazione particolare per il Figlio e per ciò che si viene a creare di conseguenza; la Madre è un individuo che deve essere, quindi, difeso strenuamente, poiché solo la Madre può perpetuare la Razza Umana. Una Civiltà umana degna di questo nom e si riconosce dall’ attenzione verso i suoi membri, i più deboli in particolare.

LA MADRE E IL FIGLIO sono fondamentali per la società. Si pensa che l’antica Roma sia stata abbattuta dai barbari e dal Cristianesimo e dalla rilassatezza dei costumi? No, la civiltà romana fu abbattuta prima di tutto dall’aborto che veniva praticato su larga scala nella Roma Imperiale, poiché le donne volevano liberarsi dalla schiavitù dei figli.

Un materialista pensa che alla fine l’aborto porti solo conseguenze materiali. La sofferenza dell’abortito invece rimane e si accumula – insieme ad altro dolore umano, animale e vegetale – su di una parte invisibile pianeta e alla fine, in determinati cicli, si scarica in avvenimenti dolorosi contro l’umanità a livello fisico, sociale, economico e ambientale. Cosa accadrà alla Cina odierna che uccide per mezzo dell’aborto anche oltre il settimo mese e uccide pure il neonato, se è il “secondo figlio” e, meglio ancora, se è femmina? Cosa accadrà all’Italia quando “pagherà” i suoi 300 aborti giornalieri? Tutto ciò che si semina viene “registrato”. Nulla si “perde”, o si “cancella”. Di conseguenza, tutto ciò che è “registrato” viene poi “pagato” e “riscosso”. Dall’Alto il “pagamento” scende, quindi, in Basso, e si manifesta pure al livello fisico con catastrofi considerate naturali, con estese crisi socioeconomiche, con malattie endemiche globali.

Occorre che le informazioni della scienza esoterica, che almeno l’Alto Clero dovrebbe conoscere, non vengano più avvolte dalla trappola del “mistero”, che è opera del Maligno. Ormai il cosiddetto “Mistero della Fede” dell’Eucaristia è solo un segreto di Pulcinella. Io sono diventato antiabortista grazie alle conoscenzeantimaterialiste di Scientology, arricchite poi da quelle Rosacrociane e Teosofiche sul Cristianesimo Esoterico, ossia il Cristianesimo Occulto: non per l’opera, quindi, di un Papa, di vescovi, di preti. Ma, di sicuro, per l’ausilio dello Spirito Santo, a cui mi rivolsi il 19 novembre del 1970, spossato dopo una marcia nella savana, strafatto di alcol e hascisc, in quella capanna dei guerriglieri sud sudanesi, e contemporaneamente – credo – fuori dal corpo fisico in un mare di dolorosa aridità spirituale. Pur senza fede, chiesi allo Spirito Santo – se esisteva realmente come mi dicevano da bambino – di ricordarsi di me, di guidarmi su di una via verso la “consapevolezza”. E da quel momento, per sentieri imprevedibili, sconvolti, impervi ed oscuri, ho camminato, fino a ritornare nella mia casa di “Iniziato”, avvenuto con il battesimo, da cui non uscirò più, poiché io non ho “Fede”, ma “Conoscenza”. Ho finalmente “conosciuto” la parte occulta dell’Eucaristia e non devo cercare, né trovare, “altro”.

