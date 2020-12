Lo Sfogo di Una Lettrice Cattolica: Non Possiamo Più Parlare, Né Vivere.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, una lettrice del blog ha inserito un commento che mi è sembrato degno di essere portato a una più ampia attenzione. Qua sotto trovate quello che ha scritto Ali, lo pseudonimo che preferisce usare per ragioni di personale riservatezza. Buona lettura.

§§§

Il mio commento prende spunto da tre significativi articoli : questo (preti alla gogna. N.d.r.) e i precedenti sulla tv di Investigatore Biblico e dell’insegnante Marco Galice.

La situazione descritta è in atto da decenni. Nei media come nella vita comune (non dico ‘vita vera’ perché la vita vera è stata modificata dai media, che quindi ne fanno parte, così come dal sistema dell’istruzione e dai mondi della cultura e altri). Ogni mondo ha imposto i suoi codici, i suoi sistemi, il suo modo di vivere ai cattolici, da decenni, finendo col permeare perfino le istituzioni cattoliche che, per definizione custodi di fede, morale, e custodi e pastori dei fedeli, avrebbero dovuto difenderci. O anche se non le permeavano, esse in linea di massima non ci difendevano lo stesso (o non abbastanza per quanto risulta a me). I buoni per molto tempo non hanno visto, non si sono accorti: come se pensassero che essere tanto surclassati, e che il bene diventasse opzionale, e che i valori non rispecchiassero le sensibilità e le libertà quanto piuttosto finissero annegati in una vera palude, non fosse possibile, e che questo non sarebbe mai accaduto.

Necessariamente generalizzerò: non si possono fare troppi distinguo in una riflessione che, per quanto si annunci lunga, ha comunque vincoli necessari di sintesi. Per motivo analogo non farò nomi di persone o di media: non sono un capolavoro di coraggio, ma neanche una vigliacca, ma sparare nomi e cognomi senza, per brevità, potere contestualizzare e spiegare e paragonare, non mi sembra (a me e in questo mio scritto) corretto. Tanto più che i nomi da farsi sarebbero purtroppo molti di più.

Da dove posso cominciare? Forse dalle scuole degli anni settanta. Le superiori statali (le private… non so) politicizzate (di sinistra, ovviamente) ma non solo. Quelle dove, matricoletta col tuo mondo di valori, di buona educazione e di sogni, imparavi presto l’esistenza di per esempio tutte le parolacce del mondo (un mondo purtroppo più vasto del tuo) e cominciavi lentamente, molto lentamente, a renderti conto che, contandovi, le compagne e i compagni di classe con valori simili ai tuoi (cattolici, o meno cattolici, ma comunque valori direi tradizionali), eravate una minoranza. Per poi diventare sempre di meno negli anni.

Non è una sintesi autobiografica, ma piuttosto la sintesi di tante biografie che ben conosco, di persone comuni il cui modo di pensare, di comportarsi e di volere le cose era appunto quello più tradizionale e tale voleva rimanere ed è rimasto.

Dunque molte scelte di vita erano fatte a causa di questo. Non siamo tutti leoni: o meglio, si può essere e mantenersi indefettibili leoni nel cercare di vivere secondo i propri valori, ma contemporaneamente essere anche coniglietti timidi e pavidi quando si tratta di mescolarci alle bestie feroci (anche se conosco la frase del Vangelo su agnelli e lupi, a volte agnelli e conigli sono veramente un po’ delicati e troppo sensibili e sempre più stanchi). Così, finisci col rinunciare a tante compagnie, a certi studi o passatempi o lavori, perché pur essendo capace di capire che sei nel mondo e non del mondo, anche solo ‘nel’ mondo non ti trovi più molto a tuo agio: in un mondo dove i valori cattolici, o anche semplicemente l’essere perbene in svariati campi, comincia a diventare una cosa rara e anche considerata un po’ strana. Siamo negli anni ottanta. La vita continua a piacerti, ma non sei più tanto sicuro o sicura che ci sia un posto per te. A un certo punto vieni a sapere con sbalordimento, dai media, che non esisti. Proprio così: chi vede le cose in un certo modo, segnalatamente nel campo della morale personale, familiare e di coppia, per quanto riguarda l’amore, il fidanzamento, il pudore, la famiglia… be’, secondo certe statistiche sui giornaloni laici (cioè praticamente tutti i giornaloni) e le trasmissioni laiciste (cioè praticamente tutte le trasmissioni), semplicemente non esisteva più, era fuori da tutte le percentuali. Un famoso psichiatra per esempio dichiarava che un certo modo (guarda caso quello cattolico tradizionale) di vivere il fidanzamento era un disturbo mentale (un po’ quello che oggi un paio di psichiatri hanno detto riguardo a chi si fa legittime domande sull’affare Covid-cancellazione delle libertà). Naturalmente (uso ironico e realistico dell’avverbio) tale esperto ce lo ritrovammo anni dopo in un media cattolico (è cambiato lui? O è cambiato il media?).

Cominci a capire che nel mondo non solo rischi di non essere, ragionevolmente e pulitamente, felice, ma nemmeno di riuscire a galleggiare con correttezza, e che (nota: continuo a generalizzare ovviamente: le eccezioni per fortuna ci sono, ma non riguardano molti) al massimo, se non ti affogano prima (in tal caso però, d’altra parte, ti sarebbe difficile adempiere la parabola dei talenti), puoi stare a guardare dalla riva. Da dove vedrai passare solo il cadavere dei tuoi anni e di quelli di tante brave persone; e da dove ugualmente ti sarà difficile impiegare i talenti che il Signore, per il bene tuo e degli altri, ti aveva dato. Ti metti sulla riva, e per il resto nel mondo ti defili un po’: non neghi i tuoi valori, anzi cerchi pure di incarnarli apertamente, in certe scelte sono del tutto palesi e in altre non fai nulla contro quei valori, ma non ti va di lottare tutti i momenti contro le critiche e le prese in giro (tutto diventa molto volgare quando si vuole dare addosso a un cattolico specie se donna), quindi finisci col vivere di meno. Sono gli anni ottanta e quindi per fortuna esistono grandi gruppi, grandi associazioni cattoliche (contro le quali, per esempio contro l’Opus Dei, si scatena una vergognosa campagna mediatica) : ma se non prendi quel treno (e magari non fa per te. O magari ci sono periodi in cui consideri che la tua fede è stanca -anche se quei valori, che vivono anche indipendentemente da essa, in te sono ben forti-, e allora quel treno lo perdi), sei davvero molto sola.

Le amiche simili a te ci sono, ma forse non vogliono vedere: dicono “Io vivrò e sarò realizzata e felice e coerente con i miei valori. Gli altri vivranno i loro, io vivrò i miei. Nessuno riuscirà ad impedirmi di viverli”. Magari! Si è visto purtroppo che nella maggior parte dei casi non è così. Anno dopo anno, limite dopo limite passati dal male, lo vediamo a che punto siamo arrivati. Alle catacombe per vivere una vita normale, al martirio per affermare le cose più semplici, in altri paesi e sempre più anche da noi.

Restiamo agli ottanta-novanta. Capitava (non necessariamente a me) di scrivere con tanto impegno l’articolo per il giornale delle suore, magari sul rapporto fra pudore fisico e spirituale, vite personali, società e media, e di riflettere in esso esattamente il pensiero di Giovanni Paolo II: e che una suora ti dicesse “Sei moralista però” (come se dicesse “Però hai il raffreddore”) e un prete “Ma tu queste cose le scrivi perché il giornale è delle suore? Mica le penserai” (“Le penso eccome!” ).

Capitava di parlare, mantenendo la suddetta ottica cattolica tradizionale, di film con un consolidato intellettuale cattolico e sentirsi dire “Lei ha pensieri vecchi, io ho pensieri giovani”. Esempi ce ne sarebbero tanti e tanti. La madre di famiglia che si angosciava per certi spettacoli offerti su certe spiagge agli occhi di bambini e famiglie e si sentiva rispondere dal prete che non è certo quello il maggiore dei mali e che non pagare le tasse è peggio; il padre di famiglia che piangeva tutte le sue lacrime per la famiglia infranta del figlio, per il dolore dei grandi e dei piccoli, per il peccato –e altro dolore- in agguato in quella frattura, e si sentiva rispondere da un prete: “Lei giudica, ma crede così di essere un bravo cristiano? Lei si mette al di sopra degli altri. Lei pensa di essere perfetto e morale. E’ un presuntuoso”.

Con questa storia della presunzione, tanti, colpiti da quell’accusa, si sono ritirati nel silenzio.

Contemporaneamente, su questo e altri argomenti, altri sacerdoti venivano messi alla gogna mediatica. Parliamo di trent’anni fa. Già da allora si passava il segno. Non c’era però il pericolo di essere sottoposti a trattamenti sanitari obbligatori, a rieducazioni, alle sanzioni e alla galera, o, se laici, che ti tolgano i figli, per il fatto di dire che due più fa quattro e che i genitori sono papà e mamma.

Dal Vaticano parlava ben altro gigante. Anche se la Chiesa era già molto malata.

Mi chiedevo con quale criterio le istituzioni ecclesiali mandassero in bocca alle belve certi pretini miti, timidi e sprovveduti, ignari di telecamere. Si poteva capire perfino essendo semplicissimi telespettatori com’erano fatte, già trenta-trentacinque anni fa, certe trasmissioni di attualità, i talk show: il prete al centro del circo gogna, inquadrato in modo da minimizzarlo o ridicolizzarlo, inquadrati di lui i minimi particolari apparentemente squalificanti, la punta della scarpa che si muoveva per nervosismo, il naso lucido, la normalità del viso imbruttita dalla telecamera, i difetti enfatizzati; il finto pubblico, e gli espertoni con le sedie messe in un certo modo a intimorire, a sovrastare, con le facce esperte di immagine televisiva così come di gesti tempi e parole; il prete interrotto dopo due parole, di solito in modo che il suo messaggio sembrasse il contrario di quello che stava dicendo. Stesso trattamento per i cattolici laici. Ricordo ancora due ragazze chiamate, più che a descrivere le proprie scelte di fidanzate cattoliche diciamo tradizionali, a risponderne e a giustificarsi. Ricordo nomi, facce e atteggiamenti dei giornalistoni di turno (ma beninteso oltre a quei due ricordi, di simili esempi ce ne sono a centinaia): uno che di fatto insultava con aria ipocritamente bonaria una ragazza intelligente e corretta ma certo non esperta di inganni televisivi; l’altro, anni dopo, che a un’altra giovane sposa cattolica diceva in sintesi “Fai quello che vuoi” (ma con l’aria chiarissima di dire “Ti è concesso”) “ma non cercherai mica di convincere altri a comportarsi come te? ”. Più chiaramente dicevano la sua postura, il tono paternalistico, la finta degnazione. Anche una giovane cattolica combattiva ha dei limiti televisivi: e lei, dopo aver lottato bene, rimase così spiazzata da quell’atteggiamento che cascò nell’inganno e rispose: “Certo che no”.

Per non dilungarmi ancora, non parlerò dei film (che sono stati e sono per la maggior parte, da cinquant’anni, un manuale di male, non ultima la violenza, per la società). Né dei giornali omologati quasi tutti verso la menzogna. Né di video musicali letteralmente allucinanti (la rapidità destinata a colpire il cervello, la violenza come abitudine, la volgarità come metodo), della pubblicità (ultimamente immersa nei diktat del nuovo dis-ordine mondiale… ), del mondo internautico dove c’è proprio anche tanto tanto male, e di testi violenti di canzoni che i nostri poveri ragazzini e ragazzi ascoltano nel chiuso di cellulari e auricolari.

Mi soffermo sugli sceneggiati. Quelli dagli Ottanta-Novanta in poi. Quelli che ho amati anch’io, perché gli spettatori buoni hanno tutti il cuore tenero e non è possibile sfuggire alla compassione e condivisione e simpatia e affetto per certi personaggi ben costruiti delle fiction pur completamente forieri di altri valori, di valori contrari ai cattolici, e pur immersi in comportamenti e vite e scelte totalmente contrarie, ma personaggi così belli, così teneri, così pieni di simpatici difetti, così realisticamente confusi, così talvolta simili a noi per tutto il resto (be’, magari tranne che, a noi, su questa terra lieto fine pochino… Dico in generale naturalmente), e noi cattolici abbiamo questa tendenza a volere bene alla gente nonostante tutto: e abbiamo simpatizzato con ogni vita confusa e con ogni necessità particolare e diciamo pure immorale espressa in quelle fiction, senza forse renderci conto di tre cose: la prima, che i più fragili si facevano cambiare la testa anche da quelle commoventi fiction; la seconda, che dalla rappresentazione che quelle fiction danno della realtà, noi eravamo completamente spariti, e del mondo cattolico erano presenti solo le tracce di qualche tradizione vissuta superficialmente (l’uovo di Pasqua vale come la resurrezione, Babbo Natale equivale a Gesù Bambino) o qualche tic di personaggi da prendere un po’ in giro; la seconda, che dalla comprensione per condizioni e situazioni di vita particolari e difficili, fiction dopo fiction, personaggio dopo personaggio, e trasmissione dopo trasmissione, siamo passati a ben altro che la comprensione, siamo arrivati al diktat contro la nostra libertà di pensare parlare educare predicare vivere, e ora quello che è sbagliato non è più da comprendere o rispettare ma secondo le loro imposizioni è da fare, da seguire o almeno guai a non essere d’accordo, rischiamo tutte le punizioni suddette, la morte civile, la tortura civile, l’inciviltà della privazione delle libertà. Loro liberi, noi no. A loro tutto è permesso, a noi niente è più permesso.

In mezzo, negli ultimi anni, il velo che si squarcia su brutture che definire umane non è nemmeno più lecito, non basta più la parola peccato, nelle nostre chiese, sacrestie, sugli scranni dei pastori, nella Chiesa fino al midollo delle ossa. Ed è tutto, in tanti campi, non è un peccato solo. E’ il male ramificato, il male in molte forme.

La mortificazione dei preti buoni, dei preti santi, dei sacerdoti per bene, dei cattolici per bene, tutti sospettati, tutti accumunati.

Un grande papa, mediaticamente presto dimenticato, un altro papa di grande lungimiranza sbeffeggiato fin dal principio (fin dal primo momento: ricordo certe foto del viso prese male apposta, ricordo epiteti e feroci prese in giro fin dai titoli di certi giornaloni, fin da subito), perseguitato per le sue posizioni chiare per esempio sull’islam, infine ripiegato in un mistero. E poi Bergoglio e il resto lo sappiamo.

Da decenni la Chiesa avrebbe dovuto costituire e potenziare mass media cattolici. Farne potenti e belli. Retta dottrina in bella comunicazione. Curati, piacevoli, senza nulla da invidiare nella tecnica e nell’efficacia a quelli laicisti. Divulgativi senza deflettere in nulla dalla dottrina. Non lo ha fatto. Pochissime, molto tardive e non sempre coerenti, le eccezioni in questi anni.

Ora va molto meglio con internet, tanti sono i siti validi, ma il mondo digitale è difficile tecnicamente per chi, da non tecnico, fa, e per chi fruisce (non è come premere il vecchio tasto della vecchia tv di un tempo), e poi sono tante le censure, e ormai siamo al liberticidio del bene, non so quanto spazio ancora avremo e quanto respiro ci sarà concesso.

E l’arte ? Dov’è più l’arte cristiana ? Un poco fiero agitarsi a rincorrere in certe pur buone occasioni, giubilei eccetera, mezze o grandi figure di artisti e intellettuali laici o laicisti, sempre con questa storia che ‘non possiamo non dirci cristiani’ eccetera ma ormai possono, possono eccome, è un mondo paurosamente scristianizzato, i bambini e i ragazzi non sanno cos’è il cattolicesimo perché non lo vivono in famiglia e quel che è peggio (non bastano scuola e il catechismo per la prima e ultima Comunione) non lo respirano più nella cultura e nel costume del paese. Ne respirano una parodia buonista, in realtà molto crudele. Pericolosissima e ormai radicata.

Nessuno spazio dalla Chiesa agli artisti cattolici. Nessuna ricerca, che io sappia, di nuovi artisti, di talenti cattolici .

Nemmeno la buona conservazione e custodia di ciò che è esistente. Molte nostre chiese sono diventate dormitori e mense quando non vendute e trasformate. Quando non depredate profanate e incendiate.

Ho necessariamente generalizzato su tante cose. Ci saranno state, ci sono state e ci sono tante buone eccezioni. Ma non solo il male in sé, anche l’incuria, il silenzio, una certa coltivata ignoranza, ed il lasciare soli i fedeli, hanno contribuito a togliere le difese. La poca stima, anche da parte del cattolicesimo come di tutto l’occidente, di se stesso, del suo passato, della sua missione, anche quella ha contribuito.

Ci sono tante realtà buone, come questo sito, a cercare e dire la verità in campo religioso e in altri campi, e a lottare per il bene.

Ma il male è diffuso e capillare, e dal punto di vista materiale è purtroppo molto potente.

Invochiamo l’aiuto del Signore e continuiamo a lottare.

Ali

§§§

Tag: ali, catacombe, gogna, morale, tv



Categoria: Generale