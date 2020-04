DEL POZZO, MESSA NEGATA: NON DEL GOVERNO L’ULTIMA PAROLA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, su Il Foglio in edicola oggi abbiamo letto questa lettera al Direttore scritta da Luca Del Pozzo, che voi ben conoscete, (qui, e qui) perché di tanto in tanto ci onora della sua presenza. La pubblichiamo perché ci sembra che riassuma in maniera egregia ed estremamente concisa ed efficace i nodi centrali del dibattito sulla presenza dei fedeli alle liturgie. Buona lettura.

§§§

Al direttore – Va bene la moda e il settore auto, come pure le librerie, per carità. E va bene pure discutere e accapigliarsi sul Mes.

Ma le messe? Se la notizia che la Cei sta lavorando a una proposta per sbloccare la situazione è da accogliere positivamente, si capisce meno per quale motivo debba essere il governo ad avere l’ultima parola su cosa si possa o non si possa fare in chiesa. Per cui bisognerà fare molta attenzione.

Intanto un punto va ribadito: l’interdizione della messa con il pubblico non soltanto non trova (né trovava prima) alcuna giustificazione di ordine sanitario, ma quel che è più grave veicola la supina accettazione dell’estromissione di Dio dalla vita pubblica, ciò che puntualmente è avvenuto nel momento in cui il governo ha equiparato il culto a una qualsivoglia manifestazione ludica a carattere pubblico.

Non solo. L’aspetto ancora più grave è il fatto che in certi ambienti cattolici si è ormai consolidata l’idea di una fede “smaterializzata”, incorporea, tutta spirito e intimità. Se non fosse chiaro: trattasi di una concezione della fede che fa a sportellate con quella cattolica.

E’ vero che si può pregare Dio nel proprio intimo, nel chiuso della tua camera da letto o in autobus, mentre corri e fai palestra o in ufficio. Né è la chiesa in quanto edificio che fa la differenza. Ma qui si sta parlando della possibilità di partecipare alla messa e alle celebrazioni in quanto popolo, comunità, corpo di Cristo.

Tutt’altro, come qualche prelato forse troppo frettolosamente ha detto, che un discorso astratto sul diritto di andare in chiesa.

Che poi la messa la si faccia in mezzo a una radura nel bosco o su un campo da basket, in una piazza piuttosto che in famiglia o in un parco, in una maestosa cattedrale o in uno scantinato cambia poco. Cambia molto, invece, esserci oppure no, essere presente con il proprio corpo e in quanto membra di un corpo più grande che è il corpo stesso di Cristo.

Altrimenti, se passa il principio che il corpo sia tutto sommato ininfluente ai fini del culto, beh allora tanto vale che smettiamo di chiamarci cattolici.

Persino un prete anglicano, Tish Harrison Warren, ha ricordato di recente sul New York Times una verità tanto semplice quanto dimenticata: “La storia della creazione nella Bibbia ci ricorda che noi umani siamo corpi. Non siamo semplicemente cervelli conficcati su un’asta o anime intrappolate in una prigione mortale. Noi crediamo che anime e corpi siano inseparabilmente intrecciati…

E noi crediamo che Dio non è venuto a mo’ di un libro o di un codice di leggi o come un ologramma o un credo o un’idea, ma come una persona in un corpo, Gesù”. Non credo servano commenti. E’ tempo di essere responsabili, certo; ma è tempo anche di essere fedeli a ciò che si è. Le modalità operative per fare tutto in ordine e in sicurezza si trovano. Basta volerlo.

Luca Del Pozzo

§§§

