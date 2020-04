DEL POZZO: CHIESE CHIUSE? SMETTIAMO DI DIRCI CATTOLICI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Luca Del Pozzo ci ha inviato una riflessione che condividiamo pienamente, sul problema delle chiese chiuse, della messa interdetta e della Pasqua. La fotografia che vedete sopra l'articolo proviene dal sito Facebook di Antonio Socci, che ringraziamo, e mostra la messa del Giovedì Santo del Pontefice regnante. Sono presenti almeno venti persone, se non di più; nessuna di esse porta una mascherina (i casi di contagio in Vaticano sono ormai a due cifre) però sono bene distanziate le une dalle altre. Che cosa impedirebbe di fare la stessa cosa nelle chiese di tutta Italia? Se ce ne sarà la forza e il tempo, nei prossimi giorni vorrei aggiungere a questo articolo estremamente esaustivo una piccola riflessione su come sia far difficile comprendere alcune cose che dovrebbero, potrebbero essere essenziali per un cattolico nel mondo odierno, paganizzato di ritorno.

§§§

Non è stata la prima e non sarà l’ultima volta che Salvini, da politico navigato qual è, mescola sacro e profano usando la religione pro domo sua (la qual cosa, sia chiaro, non ci scandalizza affatto, di certo non più di altre performance cui ci ha abituato la politica, grosso modo dall’antichità ai giorni nostri). L’aspetto più interessante e sul quale vale la pena tornare a riflettere non è dunque tanto la richiesta in sè, avanzata dal leader leghista (e non solo), di poter riaprire le chiese per le festività pasquali, quanto piuttosto le reazioni scandalizzate – in alcuni casi col bollino nero, nel senso dell’immancabile stigma che la solita sinistra radical-sciocca ha appioppato agli “scemi di destra” rei di cotanto azzardo – che si sono lette e sentite tanto dal mondo laico che da quello cattolico. Reazioni, ha notato giustamente Antonio Polito sul Corriere della Sera, che nè la proposta di Renzi di riaprire le librerie nè quella di Confindustria di lasciare aperte le fabbriche, avevano suscitato. “La paradossale verità – ha scritto Polito – è che oggi cultura e industria ci appaiono strumenti di rinascita più idonei della religione”. La causa di siffatto fenomeno è presto detta: “La secolarizzazione, anche nel Paese più cattolico d’Europa, ha ormai espunto la fede dal dibattito pubblico, come se fosse un sentimento privato, rispettato sì, ma in defintiva inutile al corpo sociale”.

Ecco centrato in poche parole il nocciolo della questione. Con buona pace del fatto che i cattolici sono tenuti ad obbedire ai governanti (e chi mai l’ha messo in dubbio?), e che è giusto e sacrosanto ascoltare gli esperti e non correre rischi, e che bisogna fare di tutto per tutelare la salute dei cittadini, e che questo è il tempo della responsabilità, eccetera eccetera, ciò che soprattutto in certi ambienti cattolici sembra essere sfuggito è un fatto tanto semplice quanto drammatico: la chiusura delle chiese e la sospensione della Messa con il pubblico a seguito dei provvedimenti del governo ha di fatto sancito l’accettazione da parte della Chiesa italiana della estromissione di Dio dalla vita pubblica.

Tenere le chiese chiuse, tanto più durante la settimana santa che per i cristiani è il fulcro di tutto l’anno liturgico, non soltanto non trovava (non trova) alcuna giustificazione di ordine sanitario, ma quel che è più grave veicola un’idea di religione del tutto estranea al cattolicesimo essendo piuttosto espressione di una concezione protestante della fede. Con tutto ciò che ne consegue.

Anche a voler trascurare il non banale dettaglio che lo Stato, nel momento in cui equipara il culto ad una qualsivoglia manifestazione ludica a carattere pubblico, manda un chiaro e preciso segnale di stampo laicista più che laico, la cosa grave è stato l’assordante silenzio da parte di certi ambienti cattolici contro tale scelta ed anzi la supina accettazione di un principio che, va ribadito a scanso di equivoci, non ha nulla a che vedere con la laicità.

C’è poi un altro aspetto da considerare, strettamente legato a quanto fin qui detto in quanto rivelatore dello stadio avanzato di protestantizzazione in cui versa il cattolicesimo italiano, ma se possibile ancor più problematico del rapporto Chiesa-Stato. Esso consiste in una concezione della fede “smaterializzata”, incorporea, tutta spirito e intimità e niente corpo e fisicità. Ora è vero, verissimo, che si può pregare Dio a casa, nel chiuso della tua camera da letto o in autobus, mentre corri e fai palestra o guardando un tramonto a bordo piscina; così come è vero che non è il luogo, il tempio, la chiesa in quanto edificio che conta (checchè ne dicano quei teologi e prelati che ancora nel XXI secolo si attardano in una anacronistica concezione territoriale delle parrocchie, a sua volta legata a doppio filo ad una altrettanto stantia ecclesiologia “piramidale”); ma qui si sta parlando della possibilità di partecipare alla Messa in quanto popolo, comunità, corpo di Cristo.

Che non è, come qualche prelato forse troppo frettolosamente ha detto, un discorso astratto sul diritto di andare in chiesa, ma una cosa molto concreta. Che poi la Messa la si faccia in mezzo ad una radura nel bosco o su un campo da basket, in una piazza piuttosto che in famiglia o in un parco, in una maestosa cattedrale o in uno scantinato cambia poco. Cambia molto, invece, esserci oppure no, essere presente con il proprio corpo e in quanto membra di un corpo più grande che è il corpo stesso di Cristo, cioè appunto la Chiesa. “L’errore – ha detto di recente non ricordo quale vescovo – è pensare che non poter partecipare fisicamente alle funzioni liturgiche significhi non celebrare la settimana santa”. Sarà pure un errore, ma resta il fatto che se passa questo principio, se passa cioè l’idea che il corpo sia tutto sommato ininfluente ai fini del culto, tanto vale che smettiamo di chiamarci cattolici.

E l’aspetto paradossale in tutta questa vicenda è che a ricordarci dell’importanza del corpo è venuto in soccorso, pensate un po’, un prete anglicano, Tish Harrison Warren, che sul New York Times di qualche giorno fa raccontando di tutte le cose che gli mancano essendo costretto a casa anche lui a causa del Covid-19, a un certo punto dice: “La storia della creazione nella Bibbia ci ricorda che noi umani siamo corpi. Non siamo semplicemente cervelli conficcati su un’asta o anime intrappolate in una prigione mortale. Noi crediamo che anime e corpi siano inseparabilmente intrecciati… E noi crediamo che Dio non è venuto a mo’ di un libro o di un codice di leggi o come un ologramma o un credo o un’idea, ma come una persona in un corpo, Gesù. Assumendo un corpo, Dio il farsi stesso persona. Perciò noi crediamo nella resurrezione non solo dell’anima, che flutta via verso una nebbia effimera, ma anche del corpo”. Non credo servano commenti. Pasqua è ormai alle porte. A Gerusalemme, ancora oggi, c’è una tomba vuota. In quella tomba venne deposto il corpo martoriato e crocifisso di Gesù di Nazareth, che dopo tre giorni risuscitò. Da allora i cristiani ogni anno aspettano la Pasqua per celebrare, non solo spiritualmente ma anche corporalmente, il memoriale del fatto che ha cambiato per sempre il corso della storia, cioè appunto la risurrezione di Cristo senza la quale non vi sarebbero né cristianesimo né Chiesa. Che la resurrezione sia “la” questione, il punto su cui tutto sta o cade, lo ricorda a chiare note San Paolo nella prima lettera ai Corinzi: “Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi, poi, risultiamo, falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che egli ha risuscitato il Cristo” (1Cor 15, 14s). Senza la resurrezione, scrive nel terzo volume del suo “Gesù di Nazareth” Benedetto XVI, “…si può, certo, raccogliere dalla tradizione cristiana ancora una serie di idee degne di nota su Dio e sull’uomo, sull’essere dell’uomo e sul suo dover essere – una sorta di concezione religiosa del mondo –, ma la fede cristiana è morta. Gesù in tal caso è una personalità religiosa fallita; una personalità che nonostante il suo fallimento rimane grande e può imporsi alla nostra riflessione, ma rimane in una dimensione puramente umana e la sua autorità è valida nella misura in cui il suo messaggio ci convince. Egli non è più il criterio di misura; criterio è allora soltanto la nostra valutazione personale che sceglie dal suo patrimonio ciò che sembra utile. E questo significa che siamo abbandonati a noi stessi”. Quest’ultimo passaggio è particolarmente illuminante. Perché dà la misura esatta di quella che da sempre, ma forse oggi in modo più drammatico che in altre epoche, è la questione più importante nella e per la Chiesa (altro che l’ambiente, i migranti, la comunione ai divorziati risposati o il celibato dei preti!), ovvero se e in che misura il popolo di Dio – nella sua più vasta accezione – ponga o no al centro della propria vita la fede nella risurrezione. La Pasqua affonda le sue radici nella storia di Israele, in particolare nella storia dell’esodo. Ha un significato profondamente esistenziale e concreto (ma niente affatto politico come sostiene qualche corrente teologica), perché dice della liberazione, del passaggio dalla schiavitù alla libertà. Anche la Pasqua cristiana esprime questa realtà. La risurrezione è un evento di liberazione: dalle catene della morte, prima, e dalla schiavitù del peccato, di conseguenza. E nonostante le mancanze e le debolezze di noi uomini, ogni anno durante la solenne Veglia paquale Dio continua a “passare” in mezzo al suo popolo. E come la croce è l’asse portante dell’universo – stat crux dum volvitur orbis recita il motto dei certosini di San Bruno – così la resurrezione è la luce che illumina ogni sofferenza umana, di ogni uomo e di ogni epoca (compresi questi tempi del Coronavirus). Per questo da tempo immemorabile i cristiani vegliano durante la notte delle notti, in attesa che il Signore passi di nuovo in mezzo a loro, salvandoli. Come recita l’Exsultet: “O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l’uomo al suo creatore!”. E’ tempo di essere responsabili, certo; ma prima ancora, e tanto più in questi giorni, è tempo di testimoniare innanzi ad un mondo smarrito e che ha paura, che la morte non ha l’ultima parola sulla vita. E quale testimonianza migliore di un corpo, fatto di tanti corpi, che esce dalla tomba, dalle case dove siamo sepolti, per celebrare corporalmente e in pienezza ciò che l’uscire dalle case simbolicamente evoca? Le modalità operative per fare tutto in ordine e in sicurezza si potevano (si possono?) trovare. E’ il coraggio che è mancato. Peccato.

Luca Del Pozzo

§§§

