DEL POZZO. CHIESE CHIUSE? UN SINTOMO. IL VERO PROBLEMA È….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae (e spero che ci leggano soprattutto i nemici…) Luca Del Pozzo ci ha inviato una riflessione profonda e preziosa sulla Chiesa, e il coronavirus. Ci sentiamo di dire che la sottoscriviamo in ogni parola. È davvero questo, il problema, che Del Pozzo indica con chiarezza. La radice di tanto disagio e abbandono. Buona lettura.

§§§

Chiese chiuse solo un sintomo, il problema vero è altrove

Al di là della decisione – a Roma poi parzialmente rientrata, ciò che ha consentito a molti fedeli (tra cui il sottoscritto) di poter accedere regolarmente alla comunione sacramentale grazie allo zelo di quei parroci che sanno dare a Cesare quel che è Cesare e a Dio quel che è di Dio – decisione, dicevo, di chiudere le chiese su cui è stato già detto e scritto molto, l’aspetto forse più preoccupante e che la dice lunga sullo stato di crisi in cui versa il cattolicesimo, almeno in Italia, è l’assordante silenzio, la quasi totale assenza di una parola, di una voce profetica, di una lettura cristiana dei fatti che stiamo vivendo, in primis da parte dei pastori.

Diciamo le cose come stanno: quello delle chiese chiuse è solo un sintomo, l’ennesimo, di un problema più grave che sta, come si suol dire, a monte. E che tocca da vicino l’essenza stessa della vita della Chiesa, cioè la fede. Ma come! C’è una pandemia in corso, migliaia di morti, decina di migliaia i contagiati, paura, inquietudine, smarrimento diffuso, i nostri stili di vita radicalmente cambiati in pochissimo tempo, siamo costretti a difenderci standocene rintanati in casa, le nostre città ci rimandano scene spettrali, viviamo una vita sospesa; e in questo frangente la Chiesa non ha nulla da dire, fatta salva qualche lodevole eccezione (si veda ad esempio la bella intervista rilasciata da Mons. Massimo Camisasca alla Nuova Bussola Quotidiana)?

Non una parola sul senso e sul significato di ciò che sta accadendo, alla luce di quel fatto sconvolgente senza il quale, come dice l’Apostolo, è vana la nostra fede ossia la Resurrezione? Semplice presa d’atto?

E’ vero che viviamo tempi difficili, ma è altrettanto vero che proprio perché difficili possono essere tempi anche straordinariamente fecondi, come spesso è accaduto nella storia. Verrebbe anzi da dire, parafrasando l’Exsultet che speriamo di poter proclamare nella solenne Veglia Pasquale, “Felice virus che ci meritò di vivere un tempo così propizio”!

Tempo di conversione, innanzitutto (auspicabilmente secondo l’accezione tradizionale del termine, cioè di rinuncia al peccato e di adesione a Cristo); ma anche tempo di riflessione, per rientare in sè stessi e misurarsi con quelle domande che con la scusa del tran tran quotidiano ci sforziamo di respingere in qualche angusto anfratto della nostra coscienza, ma che instancabilmente bussano alla porta.

Per non parlare delle relazioni, dei legami famigliari (e non solo), che una convivenza forzata e prolungata rischia certo di mettere a dura prova, essendo però anche un’occasione straordinaria per apprezzare fino in fondo ciò che davvero conta. C’era bisogno di un virus, per di più non così grave come altri ce ne sono stati in passato, per ricordarci il nostro essere indicibilmente precari e di passaggio in questo mondo? Evidentemente sì. E allora d’accordo che bisogna fare il proprio dovere di cittadini in modo responsabile, e che bisogna obbedire ai governanti, e che mai come in queste situazioni occorre ascoltare la voce della scienza e degli esperti.

D’accordo. Ma c’è un ma. Tutto ciò ha a che fare con le normali procedure di gestione di un’emergenza (in gergo aziendale si chiama crisis management), ossia in ultima istanza sul come affrontare una situazione di crisi. Che va bene, intendiamoci. Ma qui si sta parlando d’altro.

Qui si sta parlando del perchè delle cose. Può dunque la Chiesa, che pure è chiamata a vivere nel mondo e a farsi carico dei problemi degli uomini e che degli uomini condivide gioie e dolori eccetera eccetera eccetera, può, la Chiesa, sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d’onda del pensare e dell’agire umano e basta? Senza andare oltre, senza parlare come si può e si deve parlare in tali circostanze illuminando la storia presente con una parola di verità? Ovvio che no.

O cessa di essere Chiesa per diventare un’associazione come un’altra. Va bene la preghiera, va bene la solidarietà e la carità verso i più deboli, va bene tutto. Ma resta il fatto che da quando si è scatenato questo flagello del Covid-19 poco o nulla si è sentito o letto di realmente, autenticamente cattolico. Silenzio assoluto. Tranne quando, ma lì sì che era meglio tacere, si è trattato di prendere le distanze da certe interpretazioni del fenomeno giudicate evidentemente retrò (tipo, coronavirus = castigo di Dio), in quanto potevano forse (e sottolineo forse) andar bene in epoche passate, ma nel XXI secolo?

Suvvia…Ora, a parte il fatto che c’andrei cauto a liquidare con una alzatina di spalle – come sogliono fare certi teologi o sedicenti tali – la possibilità che anche nel XXI secolo, anche nel nostro mondo divenuto adulto Dio possa voler comunque mandare un – vogliamo chiamarlo avvertimento, se castigo suona troppo ecclesialmente scorretto? (a tal riguardo oltre a rimandare alla già citata intervista a M.or Camisasca, ricordo qui sommessamente, così, alla rinfusa: Sodoma e Gomorra, l’esilio babilonese, le piaghe d’Egitto, la cacciata dall’Eden, il diluvio universale, Corazin, Betsaida e Cafarnao, e potremmo continuare a lungo); a parte questo, ripeto, il punto qui è la dimensione oramai quasi del tutto orizzontale di buona parte dei discorsi che si sentono in ambito ecclesiale.

Per non parlare di certa omiletica, che, se possibile, la fede te la toglie del tutto. Siamo passati dall’uomo a una dimensione di Marcuse alla Chiesa a una dimensione. Come se le cose di quaggiù fossero più importanti di quelle di lassù. Prevengo l’obiezione: ma occuparsi delle cose di lassù non esclude, anzi, implica occuparsi anche delle cose di quaggiù, dal momento che Dio si è incarnato e la Chiesa cammina nella storia!

Vero, ci mancherebbe. Ma nel giusto ordine. Prima il cielo, poi la terra. Se no succede, e purtroppo succede sempre più spesso, che quando senti certi vescovi o certi parroci, e non sai che a parlare è un vescovo o un parroco, potresti tranquillamente pensare di stare ascoltando di volta in volta, chessò, un teorico dello sviluppo sostenibile, un esperto di coaching, un sindacalista, un’attivista dei diritti umani o uno dei tanti testimonial del nulla cosmico in giro per il mondo.

E dire che se c’è una cosa che caratterizza e distingue (sì, distingue) i cristiani, è proprio il modo di leggere e interpretare la storia, personale e collettiva. Tutto il resto viene dopo, molto dopo. Pensare secondo Dio, non secondo gli uomini: a questo sono chiamati i cristiani. Tutti, nessuno escluso. E magari tornando anche a dire, oltreché pensare, qualcosa di cattolico. E’ un caso che questa epidemia sia scoppiata in Italia nel bel mezzo della Quaresima? E perché in modo così virulento proprio da noi?

E come mai tanti laici – come ha raccontato qualche giorno fa Ettore Gotti Tedeschi con una bellissima testimonianza – gente che magari fino a l’altro ieri se ne fregava altamente di Dio e della Chiesa, ora si interrogano, riflettono e chiedono conforto ai credenti?

E Dio, cosa sta dicendo Dio al mondo intero? Mai come oggi è necessario che la Chiesa torni ad essere segno di contraddizione e voce profetica in un mondo apparentemente autosufficente, autonomo e che si pretende indipendente vivendo etsi Deus non daretur, salvo poi intrupparsi appresso a santoni guru astrologhi e leoni da tastiera a vario titolo che ammorbano i cosiddetti social. Altrimenti presto o tardi vedremo di nuovo le chiese chiuse in Italia, come tante, troppe chiese hanno già chiuso i battenti altrove in Europa e nel mondo. E stavolta non per un virus.

Luca Del Pozzo

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti