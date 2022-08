Mascarucci: Quando la Chiesa Cerca il Consenso del Mondo. Zuppi e Paglia.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Americo Mascarucci offre alla vostra attenzione questa riflessione su due personaggi di Chiesa che di recente hanno fatto parlare di sé…buona lettura.

§§§

Zuppi e Paglia, quando la Chiesa cerca il consenso del mondo

Le scelte giuste sono spesso le più impopolari, ma proprio per questo vanno prese con maggiore determinazione. I politici sono abituati ad adottare le scelte più convenienti, spesso sbagliate e destinate poi nel tempo a manifestare i loro effetti controproducenti. Ma se i politici hanno bisogno del consenso per sopravvivere, gli uomini di Chiesa non hanno alcuna giustificazione nel cercare gli applausi del mondo. E allora ecco che la sortita del neo presidente della Cei Matteo Zuppi sull’eutanasia di poche settimane fa ci ha trovati del tutto contrari, perché ci è sembrata ispirata unicamente dall’esigenza di ottenere proprio il consenso del mondo. Zuppi ha dichiarato che celebrerebbe senza alcun problema il funerale di una persona che ha scelto il suicidio assistito, pur premettendo di essere contrario ad ogni forma di eutanasia. E si è subito beccato gli applausi di Mina Welby, la vedova di quel Piergiorgio Welby che si vide rifiutare le esequie in chiesa per volontà dell’allora Vicario di Roma, e predecessore di Zuppi alla guida dei vescovi italiani, cardinale Camillo Ruini.

Ma perché Ruini volle negare i funerali religiosi a Welby? Per un pregiudizio? Per una questione di antipatia personale? Per questioni ideologiche? No, perché quella era la scelta giusta da fare. Perché la decisione di Welby di porre fine alla propria esistenza fu consapevole, determinata, richiesta a gran voce per anni con l’idea di aprire la strada ad una legge che potesse legalizzare l’eutanasia in Italia. Al di là degli aspetti drammatici della vicenda umana, Welby volle consapevolmente togliersi la vita, senza alcuna forma di pentimento, ma anzi con la speranza che anche altri potessero seguire il suo esempio. Oggi Zuppi ci dice che un simile comportamento è comunque meritevole di perdono e di misericordia al punto da consentire persino i funerali religiosi. Il tutto però condannando l’eutanasia che resta per la Chiesa un peccato grave.

Stando al ragionamento di Zuppi quindi non dovrebbero esistere più condizioni per ottenere il perdono e la misericordia. E’ in pratica un passaggio automatico, indipendentemente dal fatto che chi si macchia di un grave peccato, non se ne penta e anzi muoia orgoglioso di averlo commesso. Certo, la strada scelta da Zuppi è quella più facile perché lastricata di applausi, non come quella di Ruini che invece fu criticata, giudicata inumana, addirittura anticristiana. Ma una scelta sbagliata non diventa giusta soltanto perché trova il consenso dell’opinione pubblica, così come viceversa non può diventare sbagliata una scelta giusta perché criticata dalla maggioranza delle persone. E la Chiesa non deve seguire il mondo, ma la dottrina che non può essere adattata allo spirito dei tempi.

Perciò ci sembra contraddittorio il comportamento di un presidente Cei come Zuppi che nel condannare l’eutanasia, si dice pronto a celebrare le esequie di chi sceglie questa strada. Anzi, ci appare un tentativo non di condannare, ma quasi di giustificare chi decide di togliersi la vita in modo consapevole e determinato. E se è comprensibile che a farlo siano persone gravemente malate e quindi desiderose di porre fine il prima possibile alle proprie sofferenze, non è però ammissibile che la Chiesa si renda complice di comportamenti contrari alla morale cristiana riscrivendo le regole del Codice di Diritto Canonico, canone 1184, che specificano chiaramente quali condizioni sono richieste per ricevere i funerali religiosi..

Scandalizzano, ma non stupiscono più di tanto, neanche le parole di monsignor Vincenzo Paglia presidente della Pontificia Accademia per la Vita in favore dell’intoccabilità della legge 194 sull’aborto. E parliamo dello stesso Paglia che elogiò l’amico Marco Pannella quando morì vantandosi di essergli stato vicino negli ultimi tempi della sua vita, senza riuscire però ad ottenere dal leader radicale nessuna concreta riflessione o rivisitazione in senso cristiano della propria esistenza. Di fronte alle polemiche che le dichiarazioni hanno scatenato, ecco che il portavoce di monsignor Paglia ha inteso replicare, provando a metterci la classica toppa peggiore del buco: “Durante una trasmissione televisiva, all’intervistatrice che chiedeva se la legge 194 potesse essere abolita, mons. Paglia rispondeva che la legge costituiva ormai un ‘pilastro’ della vita sociale italiana, tanto è incardinata nell’ordinamento giuridico italiano. E per di più nessuna forza politica al momento intende abolirla. L’intento dell’affermazione non riguardava un giudizio di valore sulla legge, quanto la constatazione che è praticamente impossibile abolire la 194 in quanto elemento ormai strutturale della legislazione in materia. Sulla qualità, poi, del pilastro c’è molto da dire”. No all’aborto dunque, ma la legge 194 non si tocca perché sarebbe impopolare proporre una cosa del genere e la Chiesa preferisce convivere con lo spirito dei tempi, non andare controcorrente. In pratica Paglia ha preferito seguire l’esempio di quei politici che, pur professandosi cattolici e contrari all’aborto, per non perdere consensi preferiscono non mettere in discussione la 194 e le altre leggi libertarie dello Stato, sostenendo che non si possono toccare “diritti acquisiti”. Peccato che Paglia non è candidato alle elezioni e da vescovo dovrebbe preoccuparsi di quanti nascituri non hanno visto la luce grazie a questa legge.

Poi per carità, le belle parole per condire il tutto e renderlo meno indigeribile ci stanno tutte: e così se Zuppi per giustificare le esequie di chi opta per l’eutanasia ci tiene a ribadire che la priorità è stare vicino alla persona che soffre, non porre fine alla vita, Paglia ci fa sapere che però resta prioritario valorizzare la 194 laddove tutela e valorizza la maternità e non l’aborto.

Resta il fatto che in poche settimane due eminenti uomini di Chiesa hanno in pratica affermato senza ombra di dubbio che oggi si preferisce non più seguire il Vangelo ma prendere la strada più popolare, quella che impedisce contrasti con il pensiero unico dominante. La strada più conveniente, quella che fa prendere più applausi e fa apparire la Chiesa meno lontana dalle istanze della modernità, più omologata al mondo laicista, al mondo dei Pannella, delle Bonino, dei Cappato, del Pd, dei circoli liberal, delle lobby Lgbt. Una Chiesa insomma che smette di convertire e preferisce lasciarsi convertire dal mondo. Ecco perché ci manca Ruini e quella presunta “inumanità” che tanto scandalizzava Mina Welby.

Americo Mascarucci

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: mascarucci, paglia, zuppi



Categoria: Generale